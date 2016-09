Dieser Beitrag ist erstmals am 16. November 2009 erschienen.

...n Apfel nicht essen sollen. war zu gesund. Jetzt ist mir schlecht. — Nerdctrl (@ChiefJudy) 4. November 2009



Der Header stamm heute von Flickr-User toringe-biz

Am unteren Ende bildet sich die Braune Schicht.

Die Grundfeste wird bereits durch die Braune Schicht zersetzt.

Die Lose Substanz schichtet sich um die Grundfeste... ...zersetzt sie und sorgt für eine Durchmischung der Schichten.

Der Apfel kann nicht zersetzt werden und verstopft den Darm. So verursacht er unangenehme Bauchschmerzen!

Da das DPad seit geraumer Zeit ja auch Teil der Twitter -Welt ist, begibt es sich, dass ich bei den Tweets, die uns so erreichen, gelegentlich ins Lesen komme und schwerlich wieder aufhören kann. Kaum hat man ein paar gelesen, gibt es schon wieder neue. Und dann liest man die und dann sind da schon wieder neue...Jedenfalls möchte ich auf diesen Tweet von ChiefJudy verweisen:Und wenn man genau drüber nachdenkt, ist so einja schon nicht genauso wie jeder andere. Da wirft sich doch aber die Frage auf, warum ein Apfel von dieser Art Magen so schlecht verdaut werden kann. Hierzu habe ich im Lichte der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dasentworfen. Um die Gültigkeit meines Theorems einwandfrei zu belegen, schlage ich eine Analyse von Zocker-Auswurf und -Exkrementen vor. Dies wird später Aufgabe von Folgestudien sein.Beginnen wir mit dem ersten Level. Für gewöhnlich muss der Zockermagen mit weitaus mehr Kaffee, Cola und anderen Wachmachern zurechtkommen. Auf so einer LAN wird eben schonmal ein paar Tage durchgemacht ! Das Grundlevel bildet also die so genannte. Diese wird später wichtige Zersetzungsprozesse in Gang setzen. Sie lässt sich derart verbildlichen:Zudem erlebt der Zockermagen auch nur eineZufuhr an fester Nahrung. Dies schließe ich aus den Online-Zeiten, die ich aus verschiedenen ICQ-Logs ablesen kann. Der Zocker schläft selten und verlässt seinen Computer nur für das Nötigste. Insbesondere kommen hier also diejenigen Substanzen zum Tragen, die sich an der Luft lange halten und auch (k)alt noch genießbar sind (ich hasse Witze mit eingeklammerten Buchstaben, aber hier ist es einfach SO WAHR). Wie wir alle wissen, gilt diese Regel für Pizza, Lasagne und die meisten Nudelgerichte, jedoch nicht für Cheeseburger von McDonalds. Auf den braunen Grundpegel addiert sich nun also die zweite Schicht, die ich hier alsbezeichnen möchte.Die oberste, dritte Schicht besteht aus einer wichtigen Zusatzkomponente (ergänzende Ernährung), die sich aus leichtverdaulichen Kleinteilen (etwa solche aus dem Überaschungs-Ei oder auch Bonbons, Schokoladenstückchen, Kartoffelchips, etc.) und flüssigen Stoffen zusammensetzt. Hierzu zählen auch Eistee, Tassensuppen und Pudding aus dem Supermarkt. Diese Schicht bezeichne ich als die, da sie von oben in die Zwischenräume der Grundfeste sickert und so die Verdauungsprozesse der Feststoffe beschleunigt. Sie sorgt dafür, dass sich die Schichten während des Verdauungsvorgangs gut durchmischen wie in folgenden Abbildungen dargestellt:Nun aber zurück zum Anfang und unserer Frage: Warum kann ein Apfel von diesem System nicht so gut aufgenommen und verdaut werden? Hierzu benötigen wir einen reicheren Verdauungsbegriff. Dies erfordert einige Zusatzannahmen: Der menschliche Magen besitzt eigene Verdauungssäfte, die so genannte. Für gewöhnlich produziert der Magen eine ausreichende Menge dieser Säure. Die Ernährung des Zockers enthält aber bereits viele Zersetzungsstoffe, die perfekt auf die Grundfeste abgestimmt sind. So bildet sich die mageneigene Säure über die Zeit zurück und wird mehr und mehr ersetzt durch die Stoffe, die der Zocker bereits mit seiner Nahrung aufnimmt. Dies ist ein sehr ökonomisches Prinzip, hat jedoch auch eine hohe Spezialisierung zur Folge. So kann der Magen nun wesentlich schlechter mit ungewöhnlichen Substanzen umgehen, für welche die speziellen Zersetzungsstoffe nicht geeignet sind. Wie etwa bei unserem Beispiel, dem Apfel.Als Zocker muss man sich also entweder zu ausgewogener Ernährung zwingen oder aber konsequent bei der Zockernahrung bleiben. Von einer Kombination ist abzuraten.