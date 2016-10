Dieser Artikel wurde erstmals am 9.10.2008 veröffentlicht.

Es ist eigentlich ein Wunder. Jetzt nicht in Bezug auf dieses äußerst gelungene Titelbild, sondern weil es noch überhaupt keinen Artikel dazu gab:. Ursprung allen Lebens, Manna für den Gamer. Nichts ist schneller, variabler und leckerer zugleich.Angefangen hat meine Liebe zur Grundfeste sowie Mittelteil und Spitze meinerschon in jungen Jahren, als ich noch zu Hause mitabgespiesen wurde. Damals war mein Leben öde, grau und leer. Tagein-tagaus dieselbe Routine, dasselbe Essen. Es gab nichts, nichts. Dann, kurz und unspektakulär, hat mir meine Oma einmit Salami beschert und um meine Geschmacksnerven war es geschehen. Seitdem gab es kaum einen Tag, an dem ich nicht auf ein Brett gekrümelt habe und diese köstliche Nahrung zu mir nehmen durfte. Das geht inzwischen so weit, dass mein Körper Entzugserscheinungen aufweist, wenn ich zu lange von aufgebackenem Brot (als Ersatznahrung) entfernt bin. Ich bin nach wie vor der Meinung: Zu Toast kann man alles essen. Auch. Das bedeutet nicht, dass das gut schmeckt, aber es mundet bestimmt besser als Steine ohne Toast. Also, wenn das kein Argument ist.Aber ein besonderes Merkmal von Toast ist dessen Nährwert bei. Zwei Packungen Toast, Bretter, Messer parat. Aufstrich in allen Formen und Farben an die Seite gelegt und dann den Toaster wie einen Altar in die Mitte gestellt. Der Duft allein sorgt schon für einen fast unanständigen Anstieg des allgemeinenund nichts macht mehr Vergnügen als ein runder Mix im Magen aus allem, was gut ist, wenn man eine sauber platzierte Headshot-Reihe anbringt. Mmmmh!Aber echt mal, Leute:! Da haben sogar die militanten Veganer nichts dagegen. Gegen die halbe Schweinshaxe, die ich mir dann munter draufklatsche, aber schon.