Faszination Zuschauen

Dieser Beitrag wurde erstmals am 21.12.2009 veröffentlicht.

Es gab im Laufe der Zeit immer wieder Menschen, die ab und zu einfach nur so da saßen und sich über Dinge wie Mathematik, Philosophie und Assoziiertes Gedanken gemacht haben. Ähnlich wie diese sitzen wir vom Daily D-Pad immer mal wieder, bei einer Tasse Earl Grey und etwas Smetana oder auch mal Schubert, beisammen im Medienzimmer und machen uns Gedanken über das Spielen und Spielertum (oder auch Gaming und Gamertum in der Sprache der Angelsachsen). Diese Gedanken schreiben wir dann ab und zu hier nieder (je nachdem über wie viele Spiele es noch zu schreiben gilt). Und so trägt es sich zu, dass diesmal wieder ich an der Reihe bin, was die Veröffentlichung unserer geistigen Ergüsse angeht.Wenn man mit ein paar Spielern und ein paar Nicht-Spielern in einem Raum sitzt, man nicht weiß was man machen soll und der Raum mit einer Vorrichtung zum Videospielen ausgestattet ist, so wird einer der Spieler stets vorschlagen, dass man doch etwas spielen könne, worauf Nicht-Spieler weitestgehendodererwidern. Daslässt sich allgemein mit der Abneigung vieler Nicht-Spieler gegenüber Videospielen (meist aufgrund von Unfähigkeit) begründen, während die Personen, dieantworten, meist zwar keine generelle Abneigung gegen Videospiele haben, ihnen aber eine elementare Eigenschaft fehlt, die vielen, wenn nicht sogar allen Spielern zu eigen ist:Wenn sich zwei Spieler vor einer Konsole oder einem Rechner zusammenfinden, ist es egal, ob das gespielte Spiel über einen Mehrspielermodus verfügt. Es werden beide Spaß haben, solange das Spiel gut ist. Wenn ein Nicht-Spieler oder Gelegenheitsspieler einem Spieler zusehen, so werden sie beide höchstwahrscheinlich keinen Spaß daran haben, was auch das Spielvergnügen des Spielers hemmt, da er zum Einen ein schlechtes Gewissen bekommt und zum anderen Seufzen und Stöhnen von der Seite ertragen muss. Wenn man einem Nicht-Spieler die Maus oder den Controller an die Hand gibt, so ist es einem Spieler nahezu unmöglich die Augen auf dem Bildschirm zu halten, da das, was sich dort abspielt, einefür den Verstand des Spielers ist (). Dies senkt wiederum das Spielvergnügen des Nicht-Spielers. Andersherum ist es allerdings auch möglich, dass eindas Spielvergnügen des Spielers erheblich steigert, da dieser mitfiebert und sich an dem erfreut, was der andere tut, über ein geschultes Auge verfügt und ab und an hilfreiche Tipps geben kann ohne das Selbstwertgefühl des Spielers zu verletzen.Somit sei also festzuhalten, dass die beste Kombination in diese Richtung wieder mal aus zwei oder mehr Spielern besteht und man aus Rücksicht auf den Frieden, sich selbst und den anderen darauf verzichten sollte ein Einzelspieler-Spiel zu spielen, wenn Nicht- oder Gelegenheitsspieler anwesend sind.Auch Ihr -