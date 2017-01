Counter Strike: Global Offensive

Dota 2

Rainbow Six: Siege

Grafik, Grafik, Grafik. Immer geht es nur um die schönste, die pompöseste, die atemberaubendste Grafik. Hier, die Augen wurden detailgetreu nachmodelliert! Und schau dir seine Füße an, die du in einer dreisekündigen Szene einmalig zu sehen bekommst, diese erstaunlichen Zehanimationen! Und die Zehnägel wachsen in Echtzeit, wow! Aber schaut man über den Horizont der Grafik, erkennt man hinter dem monströsen Körper noch eine kleine, wimmernde Gestalt im Hintergrund. Hallo, wer bist du denn? Ach, der kleine Sound-Wichtel. Er weint, weil er in so vielen Titeln wie Dreck behandelt wird. Dabei ist der Ton in einem Spielerlebnis genauso wichtig, wenn nicht sogar auf einigen Ebenen deutlich wichtiger, als die optische Gestaltung. Ich möchte euch ein paar Beispiele zeigen.lebt seit den Anfängen der Serie durch die strenge Überzeichnung von Geräuschen wie Schritten, Patroneneinschlägen oder Granaten. Das alles gilt nur einer Prämisse: der Spieler soll zu jeder Zeit wissen, was in seiner Umgebung geschieht – auch wenn er komplett blind ist. Heute ist der Sound ein absolut zentrales Spielelement. Um Gegner ausfindig zu machen, sind die Schrittgeräusche perfekt. Das gegnerische Waffenarsenal lässt sich anhand der Schussgeräusche aus der Ferne absolut präzise bestimmen, ohne auch nur einem Gegner in die Augen gesehen zu haben. Das Piepen der Bombe ist so tief eingepflanzt im Hirn der Spieler, dass sie mit Leichtigkeit anhand der Piepgeschwindigkeit bestimmen können, ob die Bombe noch entschärft werden kann, oder man lieber um sein Leben laufen sollte.Mit dem neuenfür Headsets haben die Entwickler voneinen weiteren Schritt in Richtung Perfektion des Sounderlebnisses gemacht. Man kann es sich wie eine Raumsimulation für Stereo-Headsets vorstellen. Durch diese Simulation werden Geräusche absolut richtungsgetreu und exzellentwiedergegeben, sodass es häufig schon zu genau und zu perfekt erscheint. Aber hey, bei der Entwicklung dauert es nicht mehr lange, bis wir anhand der Schrittgeräusche die Marke und Farbe der Unterwäsche anderer raushören können. Ich freu mich drauf.Auch das nächste Spiel von meiner Liste stammt vom Entwickler und Publisher Valve, dennbeeindruckt uns alle vor allem mit einem: jeder Sound kann, natürlich mit einer gewissen Spielerfahrung vorausgesetzt, glasklarzugeordnet werden. Jeder Skill eines Helden hat, wenn er ausgeführt wird, ein eigenes Tonmuster – jedes nutzbare Item kann durch bloßes Hören erkannt werden. Sogar wenn dieabläuft, also der Träger dieses Items nicht mehr wiederaufersteht, falls er getötet werden sollte, ertönt ein lautes Horn hörbar für alle Spieler.Diese Liebe zur Soundkulisse bringt viele Vorteile, denn man muss sich nicht nur auf seine Sehsinne verlassen, sondern kann auch Geschehen abseits der Kamera kristallklar wahrnehmen. Diese Tatsache hat mir zum Beispiel schon öfters mal den Arsch gerettet, wenn in der Nähe von mir ein gegnerischer Held unsichtbar wurde, ich aber nur den Sound des Zaubers gehört habe. Das bedeutete für mich: ganz schnell abhauen. Zu guter Letzt unterstütztnoch die Auswahl verschiedener Musik-Packs. So gibt es zum Beispiel ein Musik-Pack vom Komponisten des-Soundtracks, das sich sehr stark an diesem anlehnt, oder auch Musik vom KünsterMithat es schon der zweite Taktik-Shooter in meine kleine, persönliche Top-Liste der Spiele mit den besten Soundkulissen geschafft. Zufall? Ich glaube kaum. Denn Spieler, die dieses Genre bevorzugen, lassen sich einfach nicht mit zweitklassigem Kram abspeisen. Kuchen ohne Schlagsahne geht halt eben gar nicht. So ist das auch mit einem Taktik-Shooter ohne ordentlichen Sound. Was bringt mir ein immersives optisches Spielerlebnis, wenn der Ton sich so anhört, als würde er durch drei Säcke Kartoffeln gefiltert werden?Das Besondere am Erlebnis inist, dass die Entwickler es schaffen, mit den Schritt- und Umgebungsgeräuschen eine unglaublicheentstehen zu lassen, die teils besser ist als in vielen reinrassigen Horrorspielen. Gerade als Verteidiger, wenn man auf die Angreifer verbarrikadiert in seinem kleinen Kabuff wartet, bekommt man dieses Gefühl zu spüren. Wenn der Gegner an der Hausfassade entlang kraxelt, im Stockwerk über einem einer schnellen Schrittes voranläuft und die Schrittgeräusche bedrohlich näherkommen, dann erschreckt man sich schon bei der kleinsten Bewegung in der Nähe. Kein Wunder, dass Teamkills nicht gerade selten sind.Das war meine persönliche Top-Liste der Spiele mit den besten Sounds. Was sind eure Favoriten? Schreibt es gerne in die Kommentare!