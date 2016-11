Die Übersicht der Liga vom 17.11.2016.

Wer braucht schon so reiche Fnatic-Schnösel, wenn man DPad eSports haben kann?

Der Winter naht. Zumindest draußen, denn mithat das alles eigentlich nichts zu tun. Aber irgendeinen Einstieg braucht man ja! Nun, worauf ich eigentlich hinaus möchte: wir haben ein eigenes-Team! Wusstet ihr das? Grandios, oder? Nicht jeder kann das von sich behaupten. Doch in welcher Liga spielen sie und wie könnt ihr die Spiele verfolgen?Natürlich sind wir bescheiden und haben unser ganzes Geld nicht dafür ausgegeben, um ein großes Team zu übernehmen. Es ist doch sowieso viel besser, wenn man sich vom kleinen, unscheinbaren Team zur Weltsensation entwickelt! Aber genug mit den Weltherrschaftsplänen. Der Kern des Teams besteht aus den Spielern. Eine lustige Truppe, die sich irgendwann entschieden hat, ihr kleines Shooter-Hobby etwas ernster zu nehmen und sich regelmäßig zum Üben zu treffen und in Turnieren anzutreten. Wer kriegt da nicht sofort Sympathiegefühle?Damit nicht zu hohe Erwartungen aufkommen, möchte ich aber auch erwähnen, dass es sich hierbei um einhandelt. Fails, verbesserbare Spielzüge, aber auch Experimentierfreude stehen somit also an der Tagesordnung, was das Anschauen der Spiele wirklich spannend macht. Im Moment treibt sich unsere Truppe in der deutschsprachigenherum, die explizit für Amateur-Mannschaften gedacht ist, um einen ersten Eindruck von der kompetitiven-Welt zu erhalten.Dieist unterteilt in verschiedene Divisionen – das wie ein typisches Ligensystem aus den üblichen Sportarten aufgebaut ist. In Division 1 steht man ganz oben, die Starter-Division ist die niedrigste Klasse. Aktuell befindet sich unser Team in seiner dritten Saison in dermit der genauen Bezeichnung Division 5.31. Auf der verlinkten Website der Liga könnt ihr den aktuellen Tabellenstand und die Spielergebnisse mitverfolgen.Morgen Abend (18.11.) um 21 Uhr steht das letzte Spiel in dieser Saison gegen das Teaman, wo unsere Sportler noch mal zeigen können, was sie mittlerweile alles gelernt haben. Die Tabellenlage der Gruppe zeigt aber auch: egal, ob sie gut oder schlecht spielen, für unser Team ist weder ein Auf- noch ein Abstieg aus der Division 5 möglich.Wenn ihr Interesse habt, das Spiel morgen live mitzuverfolgen, kann ich euch unseren Twitch-Kanal ans Herz legen. Wenn ihr diesen abonniert, erhaltet ihr auch immer wunderbar gemütliche Benachrichtigungen, wenn unser Team ein Match streamt oder jemand anderes aus dem Team auf die wunderbare Idee kommt, seine Spielereien im Internet zu verewigen. Aber noch mal kurz das Wichtigste: morgen um 21 Uhr auf dem Twitch-Kanal von Daily-D-Pad streamt das DPad eSports-Team ihr letzten Saison-Spiel um Ruhm und Ehre!Die Links: