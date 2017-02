Fans und ihre Schattenseiten

Dieser Beitrag wurde erstmals am 29.5.2012 veröffentlicht.

Wo fange ich am besten an? Ich hatte da letzt diese Diskussion mit Rian, dass ich mich nicht gerne über ein bestimmtes meiner Hobbies unterhalte. Wie diese Seite hier vermuten lässt, habe ich ein bisschen was für Gaming übrig. Wer uns schon länger begleitet, weiß, dass ich mich in Spiele, die ich echt gerne mag, auch richtig- also alle Secrets suche, jedes Gespräch führe, Wikis und Bücher lese, falls vorhanden, und vielleicht mal ein bisschen Merch wie Taschen oder Ähnliches kaufe. Aber das würde ich alles noch als normal einstufen, wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein intensiv ausgelebtes Hobby handelt. Schaut doch nur mal den typischen HSV- oder München-Fan von nebenan an. Womit ich mich aber noch länger beschäftige als mit Videospielen sämtlicher Art, sindMan muss dazu sagen, dass ich vergleichsweise spät dem Gaming verfallen bin, besser gesagt erst spät die Möglichkeit dazu hatte. Ich war damals aber auf einer Ganztagsschule, an welcher die Schüler ab einer bestimmten Klasse Arbeitsgemeinschaften anbieten konnten, welchen man sich dann während der Mittagsfreizeit anschließen konnte. So geriet ich schon im zweiten Halbjahr der fünften Klasse an die. Wie hat man sich das vorzustellen? Die Leiterin, und wer auch immer wollte, brachte einen Haufen Mangas mit und dann saß man rum und las. Natürlich nicht nur, manchmal wurde auch ein Anime gesehen, wenn die Leiterin einen Fernseher organisieren konnte. Da wurde dann aber auch nicht Dragonball oder so gesehen, sondern so was wieoder(wo wir dann alle den Mund halten mussten, weil die nicht unbedingt für unser Alter geeignet waren.). Ab und an gab es einen Zeichenwettbewerb oder die Leiterin erzählte von Messen, auf der sie war - aber die meiste Zeit hat der Großteil leise vor sich hingelesen oder gezeichnet. Weil man aber natürlich auf Animexxangemeldet war, wusste man, dass da draußen noch viel mehr schlummert. Abgründe, wenn man so sagen möchte.Ich selbst habe mich dann irgendwann von den anderen Fans distanziert. Besonders, da mich sowieso meist nichts in solchen Online-Communities hält und sich die Manga AG nach ganzen sechs Jahren aufgelöst hatte, da die Leiterin die Schule verließ. Trotzdem hielt ich natürlich an meinem Hobby fest, auch wenn es viel Zeit ans Gaming abdrücken musste. Aber kommen wir jetzt zum springenden Punkt: Wie ihr seht, habe ich eine etwas längere Historie, was Mangas angeht. Ich lese auch immer noch einige, schaue aber noch viel mehr Animes. Meist den Kram, der genau jetzt in Japan läuft, da mir diese Endlosserien, die im deutschen Fernsehen ausgestrahlt werden, ziemlich auf den Sack gehen. Zudem ist die Synchronisation meist unaushaltbar. Was ich alles so gesehen habe, kann ich schon gar nicht mehr sagen. Trotzdemmeist, mich mit Leuten zu unterhalten, die mein Hobby teilen. Nicht selten fremdschäme ich mich sogar für sie. Na, was heißt hier nicht selten - fast immer. Es geht hierbei allerdings um die. Ich hasse es, wie sie japanische Worte in ihren Sprachgebrauch einbauen - wie etwa alles auf einmalist. Klar, ich hänge auch manchmal einirgendwo ran, aber meist nur im scherzhaften Umgang mit Leuten, die wissen, was gemeint ist. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, das im normalen Sprachgebrauch mit anderen Leuten zu verwenden. Auch würde ich niemals auf die Idee kommen, jedem mein Hobby unter die Nase zu reiben, der den Fehler macht sich anmerken zu lassen, dass er nicht weiß, was gemeint ist, wenn ein japanisches Wort benutzt wird.Auf der anderen Seite aberund alles, was dazu gehört. Stundenlang sitze ich dann mit Vorliebe da und rede mit Leuten über alles Mögliche. Auch wenn dann z. B. der Companion-Cube so extrem gehyped wird, Leute mit Spiele-T-Shirts rumlaufen und sie mit Insidern nur so um sich werfen (außer.) - stört mich überhaupt nicht. Aber warum ist das so? Warum würde ich jedem Anime-Fan für genau dasselbe am liebsten auf die Fresse hauen? Okay, vielleicht nicht für das T-Shirt, obwohl es da auch stark drauf ankommt. Irgendwann wurde mir dann langsam klar, warum: Wenn ein Gamer sich ein T-Shirt anzieht und Zitate bringt,. Die meisten Anime- und Manga-Fans zelebrieren Japan. Um genau zu sein, Japans Kultur. Mit seinem Sushi und den Kimonos und natürlich sind alle in Japan Visual-Kei-Anhänger und lieben Cosplay. Ich hasse diese Leute so, weil sie offensichtlich etwas feiern, das sieWas sie tun, möchte ich in einem Gleichnis zeigen: Ein Japaner mag Mercedes. Mercedes kommt aus Deutschland. Und da der Japaner Mercedes wirklich gerne mag und es für das beste Auto der Welt hält, möchte er gerne leben wie ein Deutscher. Er färbt sich also seine Haare blond und zieht sich Lederhosen an. Außerdem ernährt er sich nur noch von Brezeln und Weißwurst, die er falsch zubereitet und mit Sojasoße isst. Trotzdem ist das natürlich voll deutsch. Getrunken wird im übrigen auch nur noch Bier. Alles, was er an Deutsch kann, hat er aus der Gebrauchsanweisung für seinen Mercedes, und das verwendet er ständig.Und das ist es, was mir so in der Seele wehtut. So sehr, dass ich anderen wehtun möchte.An Gaming hängt (generell) nicht die Kultur eines ganzen Landes, das die Fans nicht verstehen. Besonders da man die Medien auch genießen kann ohne zu glauben ein Japaner zu sein. Ja, sogar ohne sich großartig damit auseinander zu setzen. Und wenn, dann wenigstens ordentlich. Japan ist wohl auch das letzte Land (derWelt), in das ich ziehen wollen würde. Und jedem, der hier lebt, besonders der, der es unbedingt will, weil er Animes so sehr liebt, würde es genau so gehen, wenn er sich mal ernsthaft mit der Kultur des Landes auseinandersetzen würde. Natürlich gibt es auch nervige Gamer. Aber das sind dann Menschen, die sowieso schon nervig sind. Soll es ja geben.Auch Ihr -