Relative Realität

"Erschreckend realistische Mordsimulation!"

Dieser Artikel wurde erstmals am 12.6.2016 veröffentlicht.



Kein Blut und nach heutigen Maßstäben bestenfalls noch läppische Gewaltdarstellung. Da finde ich die erschreckend echt aussehenden Plastik-Uzis in Kloppis Spielzeugregalen besorgniserregender als Die Hard Arcade - welches ohne Jugendfreigabe ist. Kein Blut und nach heutigen Maßstäben bestenfalls noch läppische Gewaltdarstellung. Da finde ich die erschreckend echt aussehenden Plastik-inSpielzeugregalen besorgniserregender als- welches ohne Jugendfreigabe ist.

Ich steige in meinen edlen, metallic-lackierten. Bis eben gehörte er noch diesem arroganten Glatzkopf, der unbedingt am Steuer telefonieren musste. Naja, wie gewonnen so zerronnen, nicht wahr? Mit einem elegantenin die Einkaufsstraße vonfahre ich ein paar Gangster und Uptown-Trullas physikalisch korrekt über den Haufen, während ich aus dem Fenster einen Penner mit einem-Schild um den Hals. Ich bemerke den Polizeihelikopter über mir, steige aus, hole meine voll beladene Bazooka hervor und sehe dabei zu, wie diein ihrem Blechgrab zerbersten und zu Tode stürzen. Was sagt die Presse dazu?Auch wenn man sich jetzt über den Begriff "Mordsimulation" streiten kann, so muss man dem Rest der Aussage doch Recht geben:zeichnet sich durch einen gewissenaus. In Ordnung, lassen wir mal Details wie Nikos riesiges, mobiles Waffenarsenal oder die allgemein hohe Schusswundentoleranz außer Acht, deren Dasein durch einen andernfalls auf den Spielspaß drückenden Effekt gerechtfertigt wird. Aberhat ja nicht umsonst in mühevoller Kleinarbeit diedigitalisiert und dem actiongierigen Spieler zugänglich gemacht. Ich spreche da von einer Atmosphäre, die dem Spieler wirklich vermitteln soll:Das Ganze ist realistisch genug, als dass Jozu einem Passanten nicht auf die Schnauze hauen möchte, weil es ihm zu echt wirkt.Aber ist dieses Phänomen wirklich neu? Oder lassen sie die Menschen nur allzu gerne zum schnellenund zur leichtenverleiten?Gehen wir mal ein paar Jährchen zurück. Ich, als Gamer seit Geburt, habe schon seit Ewigkeiten einen kleinenim Bezug auf die inzwischen schon zum Alltag gehörende Killerspiele -Diskussion. Habe früher selten für Spiele, die nicht an meine Altersgruppe adressiert waren, aktives Interesse gezeigt. Habe dann später auch Euphorie fürentwickeln können, insbesondere bis zur Albernheit übertriebenen Gore und Splatter , was meinerallerdings nicht viel hinzufügte. Ich habe bis heute noch niemanden ernstgemeint ins Gesicht geschlagen, ich bringe Insekten in einem Glas gefangen über den Balkon hinaus und wenn ich zu Nex unterwegs bin, dann achte ich darauf, dass ich beim Überqueren der anliegenden Wiese nicht diezertrete.Äh, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht in meinem Leben zurück gehen, sondern in derund. Verdammt, ich labere ja so viel wie ein alter Opa. Gah. Okay, jetzt aber richtig!Also, man mag es zwar nicht glauben, aber es gab schon vor derbrutale Spiele. Ja, sogar noch vor der. Sogar Spiele mit Altersbeschränkung, aber darauf hat sich der Spieleverkäufer früher noch ein Ei drauf gebacken.Da gab es dann so knallharte Games wiemit vielen, vielen,roten Pixeln, wennmal wieder Lust auf Knuddeln hat und seine Knuddelleine auswirft.Oder derhat Schweinesoldaten mit seinem Stiefel zertreten, während er links und rechts in jedem Arm machomäßig ein atombusiges Bimbobabe hielt. Oder einem besiegten, toten Endgegner Zeitung lesend in den abgerissenen Hals schiss . Inkonnte man auf unzählige Arten (die meisten involvierten natürlich stachelige Fallgrübchen) mit dem Leben zahlen, inzerschlagen, gemeuchelt und von einem T-Rex gefressen werden und inkann man sogar echtes, grünes Alienblut sehen und alles war ekelig-gruselig.Jedoch das Schöne daran ist: Wenn wir heute auf diese Spiele zurückblicken, dann sehen wir durch dieeine Ansammlung Bildpunkte und klobiger Polygonmodelle, für deren Gewaltdarstellung wir höchstens ein sympathisches Lächeln übrig haben.Auch GTA2 ist ab 18, Leute. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Früher waren alle genannten Spiele höchst wirklichkeitsgetreu und Eltern haben sichgemacht, wenn ihre halbreifen Kinder im Fernsehapparat irgendwelchezusammengeschlagen haben. Ein Freund von mir hat mit seinem Bruder mal auf der alten PSX ein arcadelastigesmit wechselnder Steuerung zwischen einem Soldaten, einem Panzer oder einem Helikopter gezockt. Sie mussten ihrer Mutter, die auf die Geräusche aus ihrem Zimmer aufmerksam wurde, weismachen, sie würden einspielen, sonst hätte sie ihnen den Strom entzogen. HOLZFÄLLER.Und jetzt, 2008, zerraufen sich die Entwickler die Haare darüber, wie sie ihre Spiele möglichst schnittfrei durch diebringen können. Aber wie sieht das in zehn Jahren aus? Haben wir da alle unsere virtuellenim Wohnzimmer stehen, über die wir im Schlaf auf das Internet zugreifen und als wunderschönein einem MMORPG herumlaufen? Was werden wir zu unseren heutigen Spielen sagen, wenn wir nach derüber denlernen können, wie man eine AK-47 nachlädt? Wie wird sich unsere Wahrnehmung verändern, wenn wir übernächstes Jahr den Egoshooter persteuern? Und so wird die Wirklichkeit immer unwirklicher.