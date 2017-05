Heiligenschein 3

Dieser Beitrag wurde erstmals am 24.2.2010 veröffentlicht.

Christopher Rotfeld

(Das Ortsansässige Böse)



Meister-Chef

(Heiligenschein)



Kommandant Schäfer

(Masseneffekt)



Kerlbürste Treibholz

(Die Affeninsel)



Jonathan Drache

(Unkartografiert), gesprochen von Norbert Nord



Markus Phönix

(Zahnräder des Krieges)



Phönix Wrichtig

(Phönix Wrichtig: Spitzen-Anwalt)



Schall der Igel

(Schall der Igel)



Samuel Fischer

(Splitterzelle)



Thomas Engel

(Mafia)



Teufel

(Teufel/Teufel 2/Teufel 3)



Dr. Freimann

(Halbwertszeit)



Frank West

(Auferstehung der Toten)



Herzog Atomisieresie

(Herzog Atomisieresie Auf Ewig)



Strahlemann

(Strahlemann/Strahlemann 2/...)



Samuel "Ernst" Stein

(Der Ernste Samuel)



Smaragd "Totauge" Feuerstein

(Wassernacht)



Wolke Unfriede

(Die Letzte Phantasie 7)

Ja, da guckt ihr! Da hat der Nex ganz frech mal eine unheilige Übersetzung gewagt! Anders als bei Spielen kennt ihr es sicher von Filmen, dass Originaltitel einfachwerden. Oder dass sie einen zusätzlichen deutschen Untertitel bekommen. Früher war das vielleicht mal sinnvoll, als die Welt noch kein Englisch sprach. Und meine Oma würde sich heute immer noch freuen, wenn sie auch aussprechen kann, was da in ihrer Fernsehzeitung steht. Aber solche Übersetzungen sind Frevel! Und klingen meistens bescheuert. Die Videospielindustrie leidet glücklicherweise nicht unter derartigem Verballhornungswahn.Doch was wäre wenn? Was wäre, wenn es nicht Half Life wäre, das in eurem Regal steht, sondern ein Spiel mit dem Titel? Auf der Rückseite wird angepriesen: Schlüpft in die Rolle des Dr. Freimann! Oder erinnert ihr euch noch an Kommandant Schäfer aus? Hier unsere vollständige Liste mit übersetzten Helden:Vielleicht fallen euch noch mehr deutsche Namen für Spiele und Spielehelden ein.