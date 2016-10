Politiker im Recht

Dieser Artikel wurde erstmals am 10.6.2008 veröffentlicht.

Mörderberserker macht. Das Spiel, das aus normalen Menschen potentiellemacht.

Naja, ganz so schlimm war's dann doch nicht.

Versucht es nicht zu leugnen! Sie hatten die ganze Zeit über Recht und all diese Akademiker, die sagen, dass Videospiele und Aggressionen nichts miteinander zu tun haben, sind. Lügner, sage ich! Videospiele machen definitiv aggressiv. Glaubt ihr mir nicht? Ich kann's beweisen. Und ich rede hier nicht von Kinderspielen wieoder-- die tun doch niemandem was. Ich rede von den wirklichen Killerspielen:Ich habe die Sparte schon in meinem Artikel zuvor angesprochen, doch nun werde ich auch nachweisen, dass dieses Genre zu Amokläufen führen kann. Eine wirklich wahre Geschichte aus meinem Leben: Die Sage desControllers!Vor einiger Zeit hatte einer meiner Freunde sturmfrei. Das war im Herbst 2006 und der neueste-Teil war erst vor kurzem erschienen. Als jahrelange Fans dieser Serie holten wir uns natürlich beide das Spiel und spielten es sehr ausgiebig, als ich bei ihm-- immerhin fast eine ganze Woche belagerte ich seine Wohnung,seinundseinLeider stellte sich irgendwann heraus, dass vor allem er zu intensiverlag. Eines abends spielte er online gegen einen deutschen Spieler ein Match in einer Online-Liga. Am Anfang lief es noch gut für ihn, da er zur Halbzeit mit 4:1 führte. Es sah alles nach einem glorreichen Sieg für ihn aus -- wenn es sich beieben nicht um eine Simulation handeln würde. Denn die zweite Halbzeit war dieMein Freund vermasselte reihenweise Chancen, stand teilweise alleine vor dem Tor und schoss den Ball irgendwie doch noch daneben. Sein Gegner hingegen machte jeden Ball rein, selbst irgendwelche Zufallsschüsse aus 35 Metern Distanz. Und so geschah es, dass sein Vorsprung innerhalb von zehn Minuten von drei Toren auf minus vier Tore schrumpfte. Kurz vor Ende des Spiels passierte dann das, womit ich am wenigsten gerechnet hätte: Er nahm den Controller und schleuderte ihn in einem Anfall starker Emotion gegen die Wand. Danach ging er aus dem Zimmer, um zu. Ja, er weinte wirklich. Weinte!Doch das wirklich Schlimme war, dass er nicht irgendeinen Controller gegen die Wand geworfen hatte -- sondern. Er hatte meinen Controller zum Spielen benutzt und bei seinem Gefühlsausbruch darauf keine Rücksicht genommen.Mein Controller war rein äußerlich zwar kratzerfrei, nun war aber der linke Stick sehr ausgeleiert. Zum Glück war das dann im Endeffekt doch nicht so schlimm, da mein Freund eine tolle Idee hatte: den Microsoft-Support anrufen! Und die zeigten sich überraschend kulant. Mein Controller hatte nämlich vorher schon ein bestehendes Problem gehabt - die RB-Taste klemmte - und ich erzählte der netten Dame davon, die sich dann auch sofort bereit erklärte, mir einen neuen Controller zuzuschicken. Musste nicht mal meinen alten Controller einschicken oder sowas und schon drei Tage später hatte ich den Ersatz in den Händen.Was ich mich jetzt spontan frage: Wie sieht es bei den anderen Herstellern aus? Würden Sony und Nintendo auch einfach so schnell und zügig? Ich glaube irgendwie nicht, aber falls jemand damit schon Erfahrung hat, darf er sich ruhig per Email an mich wenden. Ich bin zumindest froh, dass ich Ersatz gekriegt habe und weiß in Zukunft, dass ich meine Freunde nicht an die Controller lasse, die ich zum Spielen benutze. Hab mir sogar extra, als Marc Fettweis mal wieder einen Anfall vonhatte, einen hellblauen 360-Controller zugelegt, der mein vollkommener Privatbesitz ist. An den lass ich niemanden! Und meine Freunde? Die dürfen sich mit meinen zwei Jahre alten Controllern zufrieden geben - die mit dem ganzenin den Ritzen. Mjammi!