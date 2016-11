Lethal VR im Test

Der James Bond der Zukunft muss ja irgendwo trainieren. Allerdings sind Schießanlagen teuer, Waffen sind teuer, Munition ist teuer und wir haben ja sowieso kein Geld für nix. Also heißt es: Ab in die virtuelle Realität!ist eine von vielen, vielen, vielen VR-Schießanlagen. Warum solltet ihr also hier euer Geld lassen und nicht beimoderist in gewisser Hinsicht langweilig, denn es ist ein. Keine Zombies, keine Drohnen, keine Früchte - einfach nur menschliche Pappfiguren und Ziele, die hin und her gleiten. Manchmal auch Vasen, die man zerdeppern darf. Und statt durch die Weltgeschichte zu kutschieren und beeindruckende Backdrops bewundern zu dürfen, steht man in einem Raum. Joa.Das klingt irgendwie enttäuschend, hat aber einen Vorteil: Dadurch wirkt das Spiel. Wenn man mit einer albernen Laserknarre einem Roboter die Lichter ausbläst, dann ist das unterhaltsam. Wenn ich hier eine Glock benutze, um einen Zivilisten aus dem Fängen eines Verbrechers mit einem gezielten (und lauten) Kopfschuss zu befreien, dann denke ich mir: Wow, ich kann ja eigentlich ziemlich gut zielen!Jetzt nutztaber auch ein wenig die Möglichkeiten der virtuellen Umgebung. Nicht ausgiebig, aber subtil. Für manche Missionen kommen Wände aus der Decke gefahren, die dann ein "Haus" aufbauen, in dem man sich verteidigen muss. Oder man landet in einem Korridor, das mit Zielen nur so gefüllt ist - und man hat eine SMG in der Hand. Manche Missionen sind sehr herausfordernd und verlangen neben optischer Aufmerksamkeit auch ein gutes Gehör - etwa wenn hinter einem ein Ziel pneumatisch aus dem Boden zischt. Andere Level sind einfach nur Waffenpornos und man kann manisch lachend alle Pappkameraden fröhlich dahinschreddern. Das ganze Setting sorgt dafür, dass das Spiel echt wirkt, aber nicht so echt, dass man Reue für die durchlöcherten Flachverbrecher empfindet.Hm. Wo ich das gerade ausgeschrieben habe: Ist das eigentlich Sinn einer Schießanlage? Dass man die Angst davor verliert, eine Waffe abzufeuern, aber sich gleichzeitig emotional distanziert, so dass man beim Schießen auf ein menschliches Ziel nicht lange überlegt und zögert, sondern das Muskelgedächtnis seine Arbeit tun lässt? Da gibt es doch bestimmt Studien...Egal, wir waren beim Review:unterhält. Die Aufgaben haben oft einen kreativen Twist und es macht einfach Spaß, zu entdecken, was sich hinter einem krytpischen Missionsnamen verbirgt. Als sich meine Pistole zum ersten Mal in ein Messer verwandelt hat, habe ich vor Freude gejauchzt. Als dann später ein zweites Messer hinzukam, war ich hellauf begeistert! Und dann waren meine Arme lahm und ich wollte mich hinlegen...Neben Messern und Pistolen (einzeln und doppelt im Akimbo nutzbar) gibt es auch Buschmesser, SMGs, Revolver, Shuriken und sogar den Rasierklingenhut. Die neuen Waffen tragen gut dazu bei, dass man mit dem Spielen nicht aufhören und immer neue Herausforderungen entdecken möchte. Auch wenn es manchmal Frustmomente gibt, etwa wenn mein Messer in der Nase eines bösen Buben steckt und er das vollkommen ignoriert.Allerdings ist es auchmit dem Spaß. Pro Mission braucht man etwa ein bis zwei Minuten. Das mal dreißig, also ist nach etwas über einer Stunde Schluss. Das wäre für ein kleines Spiel okay, wenn die Anforderungen an die Ränge höher wären. Stattdessen habe ich in sieben Missionen beim ersten Versuch die höchste Wertung abgegriffen und dadurch eigentlich keinen Grund mehr, die Missionen noch einmal anzufassen. Schade.ist ein netter Arcade-Zeitvertreib mit abwechslungsreichen Aufgaben, dem es aber an Durchhaltevermögen mangelt. Die meisten werden das Spiel kaufen, es an einem Tag durchspielen und dann wieder deinstallieren. Für einen Preis von 14,99 Euro ist das okay-ish.