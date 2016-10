God Eater 2: Rage Burst

Schon wieder Monster jagen!und Spiele, in denen man Monster jagen muss. Ungefähr meine Gaming-Karriere 2014 - heute. Und während ich eigentlich noch mitgut bedient bin, hat sich Bandai-Namco gedacht, dass ich doch auf der Vita bitte auch einen absoluten Zeitfresser brauche. Auftritt:. Die Spielereihe, die mittlerweile auch in einem erfolgreichen Anime umgesetzt wurde, feierte zwar schon 2011 ihr Europa-Debüt, aber auf der PSP. Die war zu diesem Zeitpunkt faktisch schon am Ende, entsprechend schlug der Titel kaum Wellen. Der Nachfolger schaffte es dann gar nicht mehr in den Westen. Was ein Glück also, dass wir nun ein Remake des zweiten Teils,kriegen und Bandai-Namco dann auch gleich ein Remake des ersten Teils kostenlos mit beilegt.versucht sich dabei von anderen Vertretern des Genres abzusetzen, indem man ein bisschen mehr auf Story und Charaktere setzt. Nicht, dass sie deswegen großer Rede wert wären. Die Welt ist am Abgrund dank Aragami, mysteriöser Monster, die mit konventionellen Waffen nicht zu besiegen sind. Dadurch konnten sietreiben. Allerdings wurde eine neue Waffengattung entwickelt, die God Arcs, die modifiziert mit Aragami-Biomasse in der Lage sind, diese Monster zu bezwingen. Doch nicht jeder kann diese Waffen nutzen. Der so für japanische Popkultur übliche Auserwählten-Komplex schlägt wieder zu! Was ein Glück, dass eure Hauptfigur, männlich oder weiblich und vom Aussehen frei editierbar, zu den Leuten gehört, die in das Schema passen.Ihr landet also bei einer Organisation, die sich dem Kampf gegen die Arigami verschworen hat und dürft für diese Missionen erledigen, während die Geschichte so vor sich hin plätschert. Also, ich glaube, dass tief im Spiel tatsächlich eine interessante Story verborgen ist, aber der Titel müllt euch mit optionalen Texten zu, die allzu oft die wirklich interessanten und wichtigen Informationen zu enthalten scheinen. Wenn ihr also Bock habt, euch da reinzufuchsen, wer weiß - vielleicht werdet ihr mit der Story glücklich. Ich hatte nicht die Geduld, ich wollte auf die Jagd gehen, und das, was es in den Zwischensequenzen zu sehen gab, haute mich in Gesamtsumme einfach nicht vom Hocker beziehungsweise ließ mich mit offenen Fragen zurück, die mich nach und nach völlig den Faden verlieren ließen.Aber gut, ich will ja Monster kloppen und nicht Story genießen. Und hier fängtlangsam an.Die ersten zehn oder fünfzehn Spielstunden? Reines Kanonenfutter an Monstern. Ich hätte hier fast die Geduld mit dem Spiel verloren. Einsteigerfreundlichkeit schön und gut, aber es war die reinste Qual, bis ich endlich an dem Punkt angelangt war, wo mir das Spiel die richtig fetten Viecher vor meine Schrotflinte geworfen hat. Dann erreicht das Spiel aber auch endlich einen Herausforderungsgrad, bei dem das Kämpfen richtig Spaß macht.Das ist auch der Punkt, wo man sich ernsthaft überlegen sollte, deneinzuschalten. Wie für diese Spiele üblich, ist das Geschehen nämlich sehr grindig, so dass nur echten Masochisten empfohlen ist, alleine zu spielen. Denn zwar kann man KI-Kameraden dazu holen, doch was beim Kanonenfutter noch reicht, wird später zu einer großen Frustquelle.Von der Optik her ist man hier zweckmäßig unterwegs. Auf der Vita sieht der Titel ganz gut aus, aber die PlayStation-4-Variante reizt die Konsole kaum aus. Hier scheint einfach zu sehr durch, dass es im Herzen noch immer ein Handheld-Spiel ist. Der Soundtrack ist dafür richtig gut, vielleicht sogar der Beste unter den Spielen des Genres. Die Synchronisation, die leider nur auf Englisch verfügbar ist, ist ebenfalls zufriedenstellend. Ein paar Charaktere werden etwas überzogen gesprochen, Julius kommt hier direkt in den Sinn, aber man erreicht ansonsten das typische Niveau für Synchros japanischer Spiele.Wenn ichmit anderen, herausragenden Vertretern dieser doch sehr speziellen Action-Adventure-Nische vergleiche, zieht es klar den Kürzeren. Es ist weder so innovativ wie, noch so atmosphärisch wie ein. Und auch die Tiefe und den Herausforderungsgrad einesbraucht man hier nicht erwarten. Doch auch wenndamit nur in der zweiten Liga spielt, bleibt dennoch ein sehr solider Titel übrig, der mit seinen unzähligen Missionen auch eine dreistellige Stundenzahl fesseln kann. Außerdem ist es ein sehr netter Zug von Bandai-Namco, den Vorgänger kostenlos beizulegen. Dieser bietet nämlich einen ähnlichen Umfang.