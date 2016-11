Gears of War 4 im Test

Mach es richtig, bevor du es anders machst

Keine Sorge: Der richtige, echte Horde-Mode kehrt zurück.

So viel Testosteron?

Meet the new Damsel: Marcus Fenix, Professional Badass-Hero

Fazit

ist traditionell ein Fest der überzogenen Männlichkeit: Rohe Gewalt, derbe Sprüche und Männerkörper aus Fleischbergen. Die Protagonisten der Reihe waren nicht nur fast ausschließlich männlich, sondern. Oder wie Maddy Myers schon 2010 zum dritten Teil bemerkte : "Die Männer in diesem Spiel sehen aus als ob sie zum Frühstück Steroide statt Müsli gefressen haben" - eine häufige Feststellung, die Gears vermehrt den Titeleinbrachte.möchte am Gameplay des Deckungsshooters nicht viel ändern, hat an seinem Image aber mächtig gearbeitet.wurde für den vierten Teil in der Hauptreihe (mitdas fünfte Spiel insgesamt) in die Hände eines neuen Studios übergeben. Mit-Erfinder der Reihe und Kopf des Studios The Coalition, Rod Fergusson, sagte im Interview mit Polygon : "Wir hatten ein Mantra, als wir [mit der Entwicklung] angefangen haben, nämlich es richtig zu machen, bevor wir es anders machen." Und das merkt man dem Spiel schnell an, auf eine erstaunlich positive Weise. Alsdamals von WB Games Montreal anstatt von Rocksteady entwickelt wurde, fühlte man beim Spielen regelrecht, dass etwas nicht stimmte. Es war gut kopiert, aber auch nicht mehr.Hier stimmt es.ist. Die Steuerung, das Spielgefühl bis hin zum Timing für das Nachlade-Minispiel sind kein Nachbau des Originals -. Beispielsweise hatte das Team die Slide-to-Cover-Animation überarbeitet, aber Fergusson war nicht zufrieden. "Ich hab gefragt, wie viele Frames der originale Slide hatte, und es waren 11 frames. Also sagte ich, okay, ihr habt 11 frames. Macht es so schön, wie ihr wollt, aber ihr habt nur 11 frames." Mit diesem Grad an Präzision liefert The Coalition genau das, das Fans kennen und lieben.Das ist gewissermaßen die. Wie J.J. Abrams gehen Fergusson und sein Team mitauf Nummer sicher. Zwar gibt es neue Feinde und eine Handvoll neuer Waffen, aber keine Abweichung von der bewährten Formel. Actionreiche Passagen wechseln sich mit ruhigen Erkundungen und Story-Schnipseln ab - und wenn ihr in einen Raum voller Deckungen kommt, lassen die Gegner nicht lang auf sich warten. Aber die Feinde insind cleverer geworden.Einige wechseln die Deckung, wenn man näher kommt, andere preschen vor und zwingen einen dazu, die gemütliche Deckung zu verlassen.Fergusson erklärte im Polygon-Interview, dass die KI nicht von der alten Unreal Engine zur neuen portiert werden konnte und das Team wieder bei null anfangen musste. "Eine Zeitlang fühlte sich nichts richtig an. An einigen Stellen war die KI zu schlau." Doch am Ende des Tages isteine Power Fantasy . Wenn den Spielerinnen und Spielern die Hintern versohlt werden, funktioniert sie nicht. Es geht darum, Momente zu erleben, in denen man sich stark fühlen und die Gegner überlisten kann. Wie bei kleinen Kindern muss die KI Rücksicht nehmen und die Leute am Controller mal gewinnen lassen. Dabei darf die KI schon etwas über dem IQ eines Brotes liegen, aber sie sollte schon noch etwas blöd sein. Diese Balance scheintzu gelingen.Schön sind auch verspielte Kleinigkeit wie die Windphysik, die mehrmals im Spiel zum Einsatz kommt. Der typische Deckungskampf bekommt so einen kleinen Twist, da die Bewegung stark eingeschränkt ist und man Granaten völlig vergessen kann. Erwartet aber nicht, dass das Gameplay völlig umgekrempelt wird - große Überraschungen gibt es hier nicht. Sogar im Multiplayer ist die Gnasher-Shotgun genauso ätzend, eintönig und overpowered wie eh und je - man liebt es oder hasst es. Geändert hat sich aber nichts.ist ein guter Shooter mit wenigen Neuerungen. Aber das ist nicht alles! Wenn es um die Zeichnung der Figuren geht, hat sich beiviel getan. Die alten Protagonisten haben ausgedient - an ihre Stelle tritt eine neue Generation, die weniger überzeichnet ist, sich mehr Grautöne erlaubt und Vielfalt zeigt.Patricia Hernandez von schrieb noch 2013 , "es ist so viel Testosteron in Gears, dass es ein Wunder ist, dass etwas anderes als Männer in dieser Welt existieren kann". Tatsächlich führteerst mit dem dritten Teil weibliche Kämpferinnen ein. Vorher besagte die Lore des Spiels, dass Frauen nicht kämpfen können, weil sie fleißig gebären müssen . Eine ziemlich dumme und faule Ausrede, hinter welcher sich nur die Angst verbarg, weibliche Protagonistinnen würden sich nicht gut verkaufen Die männlichen Figuren hatten mit ihrer Übermännlichkeit zeitweise selbst zu kämpfen. So gab es mit Augustus Cole zwar eine Figur mit anderer Hautfarbe, allerdings versumpfte der Charakter in den Klischees eines Ghetto-Gangsters mit dem entsprechenden Slang und dummen Sprüchen. Die Serie machte mit emotionalen und persönlichen Geschichten zwar den Versuch, aus Shooter-Klischees auszubrechen, verharrte dabei jedoch in stereotypen Darstellungen. Das neue Team ist anders. Es besteht aus J.D. Fenix, dem Sohn von Badass-Hero-Veteran Marcus Fenix, sowie Kait Diaz und Del Walker. Zwar hatteschon vorher weibliche Figuren und welche mit anderer Hautfarbe, doch inkaufe ich ihnen auch ab, dass sie echte Menschen sein können (Kait kann man im Zwei-Spieler-Koop auch selbst steuern, alle anderen Figuren sind zumindest im Multiplayer frei wählbar). Gleichzeitig ist der etwas stumpfe und manchmal sexistische Dudebro-Humor einem lockeren Witz gewichen, der auch gut in einen Hollywood-Actionstreifen passen würde. Es macht Spaß, hat aber nicht mehr den Beigeschmack von alten Furzwitzen.Witzig ist an dieser Stelle auch der Auftritt von Marcus Fenix. Er wirkt im Vergleich zum jungen Team nicht nur antiquiert und zeitweise anachronistisch, er verliert auch seinen Status als unantastbarerer Badass. Marcus Fenix, the manliest of them all, dem das Testosteron aus allen Poren aufsteigt, wird zu Anfang des Spiels einfach gedamselt. Einen beträchtlichen Teil des Spiels ist man damit beschäftigt, dem entführten Vater nachzujagen, um den rüstigen Rentner aus seiner misslichen Lage zu befreien. So vermeidetnicht nur die Klischees, mit denen die Serie groß geworden ist, sondern verkehrt sie sogar ins Gegenteil. Der frische Wind tut der Reihe richtig gut.ist ein guter Start für The Coalition und eine getreue Fortsetzung der Reihe. Spielerisch bekommen Fans ganz genau, was sie erwarten, aber auch wirklich nicht weniger. Wasan Innovation fehlt, macht es durch Präzision - und teilweise Perfektion - wieder wett. Dabei ist es sehr erfrischend, dass die Serie ihren Klischee-Ballast abwirft ohne dabei etwas einzubüßen.