Touhou Genso Rondo im Test

Wie kommt man nur auf die Idee, 2D-Shoot 'em up mit einem Fighter zu kreuzen? Beides sind ziemliche Nischengenres, die, auf den ersten Blick, ja so gar nicht zusammenpassen wollen. Und doch ist es im von NIS-America-vertriebenenpassiert.ist dabei eine der bekanntesten Reihen im Bereich Shoot 'em ups und dort insbesondere des Danmaku beziehungsweise Bullet-Hell-Subgenres. Bei solchen Spielen müsst ihr euer Flugobjekt nicht nur sicher durch die Level bringen, sondern seht euch dabei gut und gerne mit hunderten, wenn nicht sogar tausenden, von feindlichen Schüssen konfrontiert und das auch mal von allen Seiten. Teilweise ist pixelgenaues Ausweichen nötig, um nicht ein Leben zu verlieren. Entsprechend ist der Schwierigkeitsgrad bei diesen Spielen echt knackig.Inwird nun das Ganze in eine Arena verlegt, in derantreten. Ihr wählt aus zwölf Charakteren, zehn davon aus anderen-Spielen entnommen, die sich alle doch sehr stark unterscheiden. Denn jede Figur produziert andere Kugelmuster beim Schießen. Mal konzentrierter, mal weiter ausfächernd. Auch die Spezialattacken, die man nach dem Aufladen im Kampfverlauf einsetzen kann, sind individuell. Das ist in so weit wichtig, dass man eben, wie bei jedem guten Prügler, nicht auf gut Glück hoffen kann, sondern sowohl die eigene Figur als auch den gegnerischen Charakter kennen sollte. Denn manchen der Kugelwellen, die euch überrollen, kann man kaum entkommen, wenn man nicht weiß, wie genau sie sich entwickeln werden.Das Spiel hat eine gute Balance zwischen den Charakteren und auch die Spielmechanik ist so gestaltet, dass es doch rege hin und her geht. Denn ihr habt eine Energieleiste, die sich mit euren Angriffen leert. Ihr könnt also nicht einfach den Feuerknopf gedrückt halten und auf das Beste hoffen - im Verlauf eines Kampfes werdet ihr auch in die Defensive gedrängt werden. Wie bei jedem Shoot 'em up ist also Ausweichen auch inder wohl wichtigste Skill.Es gibt einen Storymodus, der zwischen den Kämpfen durch Visual-Novel-Szenen aufgelockert wird. Aber ich glaube, dass hier nur echte-Fans, die schon eine Beziehung zu den Charakteren haben, auch wirklich den vollen Spaß rausziehen können. Ansonsten findet ihr noch genretypisches, wie Versus und Arcade, aber eben auch nichts, was darüber hinausgehen würde.Das ist vielleicht auch der größte Knackpunkt von: Es hat diese innovative Idee, die in der Genre-Kombination sehr gut umgesetzt ist, aber das ist dann auch eigentlich alles, was das Spiel bietet. Dadurch spricht man nur Shoot-'em-up-Fans an, da das Spiel auch keine wirklich interessanten weiteren Modi bietet oder andere Elemente, die langfristig fesseln würden. Und selbst Shoot-'em-up-Fans werden nicht lange durchhalten, wenn sie nicht Freunde haben, die die Genreleidenschaft teilen. Hat man aber eben diese, kann zu zweit echt die Post abgehen und das Spielerlebnis ist so mit nichts zu vergleichen, was man sonst aus Kampfspielen gewohnt ist. Eine Kaufentscheidung solltet ihr also genau von diesem Faktor abhängig machen.