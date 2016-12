GOTY-Nominierung 2016

Auch wenn 2016 so unterm Strich auch gerne aus der Weltgeschichte gelöscht werden dürfte, wäre es doch schade um die Spiele. Wir haben so viele kleine und große Hits bekommen. Und den Anfang der Virtual Reality darf man ja auch nicht vergessen! Und obwohl ich dieses Jahr immerhin zweimal die S-Wertung vergeben habe (und), wird wohl dieses Jahr ein Spiel mit einem popeligen A-Rank mein Game of the Year sein.hat mich einfach verschlungen und ist mir dadurch richtig, richtig gut in Erinnerung geblieben. Ja, das Spiel hat Schwächen. Schwächen, die Leuten das Spiel verderben können. Grund genug, um dem Titel unsere höchste Wertung zu verwehren. Wenn ich daran denke, wie häufig meine Leute mit der Schrotflinte daneben schossen, obwohl sie GENAU VOR DEM GEGNER STAND--- Okay, durchatmen.Trotz seiner Mankos machtsehr viel richtig. Das Guerilla-Setting passt hervorragend zum Spiel und der globale Timer sorgt für ständigen Stress. Man fängt als Organisation ganz klein und schmächtig an, muss sich jeden Sieg hart erkämpfen, bis man dann endlich an die fette Ausrüstung kommt und das Blatt nachhaltig wenden darf. Hier greifen Story sowie Spielgefühl richtig gut ineinander. Zuerst wurde man missbraucht, aber dann darf man irgendwann zurückmissbrauchen. Und die Rache am Spiel fühlt sich einfach nur so unglaublich gut an, oh ja, mmmh.Ganz zu schweigen von den vielen neuen Mechaniken und geänderten Charakterklassen, die dem Spiel noch eine tiefere Dimension verleihen. Aber ja, wegen dieser Gründe istganz oben auf meiner Nominierungsliste. Da steht es nicht allein, aber ich will euch ja nicht die Spannung vor dem GOTY-Artikel am Jahresende nehmen. Mehr zulest ihr natürlich im Review