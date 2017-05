Angespielt: Injustice 2

Gameplay vom Multiversum und Einblicke ins Gear-System.

Abwechslung im Multiversum

Schicke Mäntel

Supermans totalitäres Regime ist bezwungen und der Mann aus Stahl sitzt in Batmans Knast ein. Einige Schurken und Helden haben in der großen Schlacht ihr Leben, oder zumindest einige Federn, gelassen.war ein extrem einflussreiches Spiel für die Comic-Szene, hat bisher fünf Volumes hervorgebracht und wird noch fortgesetzt. Jetzt kehren NetherRealm Studios mitzurück und wollen dem Erfolg noch einen draufsetzen. Der Fighter mit brachialer Over-the-top-Action verspricht wieder Multiplayer und eine packende Story, hat aber auch neue Asse im Ärmel. Bei Warner Bros. in Hamburg haben wir vorab losgeprügelt.Ja,setzt wieder auf einen großen Story-Modus, doch anspielen konnten wir ihn leider noch nicht. Dafür konnte ich bei Warner ausführlich inseintauchen. Das Multiversum funktioniert so ähnlich wie die Living Towers aus: täglich und stündlich erscheinen neue Challenges, die ihr für Erfahrung und Loot abschließen könnt. Die wenigsten Kämpfe werden dabei gewöhnlich sein, denn es gibt zahlreiche Modifikatoren und Siegeskonditionen, die Abwechslung ins Spiel bringen. So kann es sein, dass ihr permanent Energie verliert oder dass die Stage ständig kippt, um euch das Leben schwer zu machen. Challenges im Multiversum kommen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, sodass für Erfahrene und Neulinge gleichermaßen etwas im Angebot ist. Als Belohnungen winken oftmals Lootkisten, die inextrem wichtig sind, weil sie neuesfreischalten.Gear inboostet nicht nur eure Stats, sondern gibt den Figuren völlig neue Looks. NetherRealm Studios haben sich, wie schon im Vorgänger, für eigene Charakterdesigns entschieden, die, mal mehr mal weniger, auf bekannten Comicreihen oder Filmen basieren. Wenn ihr euch einer ganzen konkreten Version eurer Lieblingsheldin oder eures Lieblingshelden verbunden fühlt, könnt euch diese Figur ziemlich sicher zusammenbauen. Ihr könnt entweder unterschiedliche Teile kombinieren oder ganze Sets sammeln - und jedem davon mit Shadern ein individuelles Farbschema verpassen. Superman in schwarz? Läuft. Batman of the Future? Kriegt ihr. Harley Quinn im Outfit des Neunziger-Cartoons? Klar doch.Damit es im Multiplayer nicht unfair zugeht, kann man sich auch entscheiden, ohne veränderte Statuswerte zu spielen. Dann sind eure Kostüme einfach nur Kostüme mit einem individuellen Look. Falls ihr aber mit Stat-Boosts spielt und eure liebste Ausrüstung nicht mit den besten Stats kommt, könnt ihr den Look von einem Item auf ein anderes auch kopieren - vorausgesetzt ihr habt die nötigen Items gesammelt. Insgesamt gibt es damit eine ganz gute Balance für Spielerinnen und Spieler, die mehr Wert auf den Look legen, solche die ihre Stats verbessern wollen und diejenigen, denen beides wichtig ist.Für mehr Gameplay-Eindrücke haben wir euch in Hamburg ein kleines Video aufgenommen, das ihr oben im Artikel findet!