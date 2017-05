Fake-Sprachen

Dieser Beitrag wurde erstmals am 25.1.2011 veröffentlicht.

Wenn man etwas kryptisch oder alt aussehen lassen will, so schreibt man es bei uns in. Die wenigsten Leute können uns spontan mal übersetzen, was da jetzt gerade stand. Es wirkt halt ehrfurchterregend auf uns, wenn wir keine Ahnung haben, was das alles bedeuten soll. Das merke ich ja allein schon bei meinem Nebenjob, wo ich der Einzige bin, der ordentlich Englisch kann und mich dann mit manchen Kunden fließend auf Englisch unterhalte. Die Kollegen sind begeistert. Dafür stehe ich jedesmal mit demselben Gesichtsausdruck daneben, wenn die alle mit dänischen Kunden plappern. Ehrfurcht.Um dieselbe Wirkung in einem Videospiel, was überall auf der Welt gespielt wird, zu bewirken, reicht es zumnicht aus einfach eine alte oder andere Sprache dieser Welt zu nehmen. Irgendeine Zielgruppe wird immer einhaben (). Oftmals werden sich dann einfachausgedacht, die aus irgendwelchen bestehenden Sprachen zusammengemixt wurden und somit für jeden unverständlich sind, aber irgendwie doch vertraut klingen. Oder einfach komplett neu wieAber wenn man nicht gerade einen großen Epos aufbauen will, so ist das doch etwas aufwendig. In NIER haben sie zum Beispiel die Maskenmenschen einfach eine Sprache aussprechen lassen. Was aber wirklich interessant ist, und auch leicht zu lernen, ist wenn sich die Leute einfach neue Symbole für schon bestehende Alphabete ausdenken, so wie es schon länger bei den Zelda -Teilen geschieht und auch bei Dead Space . Gut, es ist natürlich auch nett, wenn man Elvish, Klingon oder ähnliches sprechen kann, aber wie wahrscheinlich ist es da einen Gesprächspartner zu finden? Wenn es sich einfach nur um einhandelt, dann kann man das wesentlich schneller lernen und der Forscherdrang vieler Leute bewegt einen dazu zu recherchieren, welcher Buchstabe jetzt wie verschlüsselt ist, einfach nur um lesen zu können, was da an den Wänden steht. Dementsprechend können dieseunendlich viel mehr Leute und nicht nur Ultra-Fanboys.Im Gegensatz zur Schrift der Unitologen aus Dead Space, auf die ich mich gleich noch beziehe, war dasin den meisten Spielen immer etwas anders. Zuerst sah man es in A Link to the Past - dort machte es noch überhaupt keinen Sinn. Dann in Ocarina of Time ließ es sich auf dem Grabsteinen des Kakariko-Friedhofes lesen. Hierbei verschlüsselten die Zeichen die japanischen Kana und die Sprache war einfach, klar, Japanisch. Auch in Majora's Mask Phantom Hourglass und Spirit Tracks konnte man die Schrift wiederfinden. In Twilight Princess allerdings wird das lateinische Alphabet verschlüsselt, und auch in beiden Versionen, also GameCube und Wii, verschieden. Besser gesagt ist die Wii-Version die Spiegelverkehrte GameCube-Version... oder andersrum. Zudem ist die verwendete Sprache hier Englisch.Die Schrift der Unitologen aus Dead Space (die aussieht wie das uneheliche Kind von koreanischen Schriftzeichen und Kornkreisen) verschlüsselt einem auch das lateinische Alphabet und verwendet an den Wänden die englische Sprache. Hier wurde einem aber irgendwann im Spiel einean die Hand gegeben, mit der man versuchen konnte die Schriftzeichen zu entschlüsseln. Diese habe ich mir natürlich damals abgeschrieben und mit all dem, was man an Botschaften finden konnte, ergänzt. Im Titelbildschirm wurde man dann von den Nachrichten im Hintergrund gespoilt... aber das ist egal, man hat das Spiel dann ja wahrscheinlich eh schon durch. Das einzig Ärgerliche war, dass man keine Nachricht fand, die einem die Zeichen für X und Q verrät. Ich hoffe ja, das passiert in Dead Space 2 - dauert ja nicht mehr so lange. Muss dann nur noch mal meine Liste wiederfinden. Oder neu machen! Naja, jedenfalls muss ich nochmal anregen, dass alle aus der Redaktion das noch mal lernen zu schreiben. Weil.Eigentlich wollte ich ja noch meine Wände damit vollschreiben, überall Kunstblut verspritzen und meinen Lampen Wackelkontakte verpassen, damit sie flackern, aber man könnte mich für gestört halten, deshalb ließ ich es., womit alle meine Wände jetzt vollgespammt sind, ist sowieso viel netter.Auch Ihr -