Wiederspielwert

In unseren schweren Zeiten, in denen kaum noch einer Videospiele für den Vollpreis kaufen würde und alles gebraucht oder reduziert abgegriffen wird, wollen die Menschen auch noch was für ihr Geld haben. Wie stellen die Entwickler das sicher? Naja, zum einen könnte man das Spiel ja vielleicht einfach so gut machen, dass esist. Wenn es da hapert, kann man ja mehrere Enden einbauen und mit einemund vielen Geheimnissen rumprollen. Manchmal ist es auch beides. In anderen Fällen kann man ein Spiel einfach weiterspielen, solang man will, wenn die Story vorbei ist - so wie es in vielen Open World-Games der Fall ist. Und bei Pokémon ! Im Prinzip geht es einfach nur darum, dass man versucht Leute glücklich zu stellen, die ungern 70€ für 15 Stunden Spielspaß (oder weniger) ausgeben - und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, keiner will das. Und da viele Spiele nur noch so kurze Spielzeiten haben, aber trotzdem so teuer sind, verstärkt ja sich auch das Phänomen des Sonderangebots und des Gebrauchthandels. Klar, als Kind ist man darauf angewiesen, weil das Taschengeld in den meisten Fällen nicht mehr hergibt, und auch so ist ja nichts Schlechtes am Sparen. Aber ich komme von der ursprünglichen Intention des Artikels ab: es geht eben um jene Spiele, die meinen, man könnte sie, weil es immer etwas zu entdecken gibt.Dieses Ziel an sich finde ich ja gut. Ich mag es, wenn sich die Dinge, die ich in einem Spiel tue, auch auswirken. Das gilt jetzt natürlich nur für Spiele, in denen man auch eine Wahl hat. Häufig gibt es aber das Problem, dass entwederkurz vor Ende eintreten, so dass man nach dem Durchspielen einfach seinen letzten Speicherstand lädt und das andere Ende ausprobiert, oder aber man das ganze Spiel mit allem Drum und Dran wirklich komplett nochmal spielen muss, nur dass man immer wieder mal andere Entscheidungen trifft. Das ist ja auch okay, kann aber mitunter bei etwas zeitintensiveren Rollenspielen schon nerven.Manchmal gibt es ja auch einfach keine anderen Enden, sondern nur, die man spielen kann. Ich kenne das von mir, dass ich erst total motiviert bin, die anderen Enden zu sehen oder mal einen neuen Charakter auszuprobieren, aber man hat sich ja eigentlich schon an das Endgame gewöhnt und ist dann wieder nur so ein kleiner Pimpf ohne alles und muss sich erstmal aufleveln, um zu gucken, ob das, was man sich da als Protagonist erdacht hat, auch was taugt. Und nach mindestens 10 Stunden habe ich dann keine Lust mehr.Was da Abhilfe schaffen kann ist das, also dass man wieder ein neues Spiel anfängt, aber seine Items und Charakterstufe behält. Da hab ich persönlich dann auch mehr Lust drauf. Es ist lediglich nicht optimal, wenn man eigentlich einen, denn das geht damit meistens nicht. Aber egal - es spielt sich einfach ganz anders, wenn man beim ersten Durchspielen 40-60 Stunden reinsteckt, sich alles holt, was man will, IMBA wird und danndurch die nächsten Playthroughs in jeweils drei Stunden durchfegt und dann alles gesehen hat, was man will. Das mochte ich schon bei Mass Effect , wobei ich da natürlich jedesmal den Schwierigkeitsgrad angezogen habe (was im Grunde egal war - der zweite Playthrough war mit Abstand der härteste und danach war man einfach so highlevel, dass die Gegner danach einfacher waren alsseinerzeit), und auch NIER , welches ich nach all dem (angemessenen) Gehype von Rian ja auch mal spielen musste, hat das sehr schön geregelt.Ich denke es ist auch einfach, die einem dassympathischer erscheinen lässt, als wenn man wieder einen Char von ganz unten raufzüchten müsste. Schließlich hat man ja schon gelevelt, gefarmt, gecraftet und, und, und. Da möchte man nicht wieder ganz unten sein. Und im Grunde hat man das Spiel ja schon durch... Wenn es andere Enden gibt, findet man die bestimmt auf YouTube und die anderen Chars probiert man dann halt mal aus und guckt, was die können. Abermit denen spielen? Mit den allen?Ich weiß auch jetzt schon, dass, wenn es beim zweiten Abenteuer des Hexers mit seinen 16 Enden und unendlich verzweigten Zusammenhängen keinoder eine ähnliche Lösung hat, ich es wohl einfach einmal durchspielen würde und dann wär das Ende, was ich sehe, halt mein persönliches Witcher 2-Ende - so wie es passieren würde, wenn ich in Geralts Position wäre. Das ist ja im Grunde so auch ganz schön, wenn ein Spiel für verschiedene Spieler auch verschiedenen Enden hat und ich habe mich mit einem Kumpel aus der Uni auch immer stundenlang über Entscheidungen in Bioware-Spielen unterhalten und diskutiert, warum ich mich jetzt z.B. dafür entschieden habe, die Rachni-Königin am leben zu lassen und nicht zu killen, oder ob man jetzt Morrigan schwängern sollte oder nicht. Aber so schön das auch sein mag mit einem Ende für jeden - meistens gibt es ja dochdafür, alle gesehen zu haben. Und das ist auch eine Methode die Leute an Spiele zu fesseln. Man zwingt sie das Spiel länger als man eigentlich will oder es hergibt zu spielen, weil es mit Gamerscore belohnt wird. Aber dann motiviert einen diese Zahl in seinem Profil und nicht das Spiel selbst.Auch Ihr -