D-Pad berichtet: Pokémonfarmer

Dieser Artikel wurde erstmals am 12.1.2011 veröffentlicht.

Voltilämmer sind relativ klein. Viele Tiere passen auf eine Weide.

Miltanks sind sehr gutmütig und geben auch anderen hungrigen Pokémon Milch.

Es ist noch früh am Morgen als Bauer Klaas von einem beherztengeweckt wird. Immerhin das war ihm geblieben - alles andere hatte sich etwas geändert, als er nach 20 Jahren wenig abwechslungsreicher Arbeit beschloss mal etwas Neues auszuprobieren. Der Landwirt aus Leidenschaft hat sich nämlich kürzlich dazu entschieden, auf seiner Farm diesezu halten. Wir von der D-Pad-Redaktion haben Klaas einen ganzen Tag begleitet, um zu schauen, wie sich das Leben eines frisch gebackenenverändert hat.erzählt er uns.Wie jeden morgen macht Klaas erst einmal eine Runde durch die Ställe und guckt, ob irgendwelche Pokémon Eier gelegt haben.Die Ausbeute ist relativ hoch und Klaas sichtlich glücklich.Früher hat Bauer Klaas Kühe, Hühner und Schweine gehalten - nun hat sich seine Auswahl auf Voltilämmer und Miltänke begrenzt.Auf unserer weiteren Tour über der Bauernhof vernehmen wir plötzlich ein jämmerlichesSchnell begeben wir uns in den Stall, wo wir die Geräusche vermuteten, und sahen das Miltank, das als einziges drinnen geblieben ist.Aus seinem Geräteschuppen holt der Landwirt sein altes Bolzenschussgerät und erlöst das jammernde Tier., antwortet Klaas auf unsere Frage, was jetzt mit dem toten Tier passiert.Nach diesem aufregenden Ereignis verläuft der restliche Tag sehr ruhig. Klaas beantwortet uns nur noch ein paar allgemeine Fragen und für wie zukunftsträchtig er das Geschäft mit Pokémon hält.Das warfür