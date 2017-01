Pussy Save

Dieser Artikel wurde erstmals am 5.1.2010 veröffentlicht.

Da wurd's noch richtig gemacht: Bossfight, Speicherpunkt!

Lasst uns mal zurückdenken an die gute 8- oder 16-Bit-Zeit. Damals stellte jedes Spiel noch eine Art unmögliche Herausforderung dar. Entweder es gab gar kein Speichern, nur sehr seltene, oder - wenn man ganz viel Glück hatte - kryptische Passwörter, die einen zumindest zum Anfang eines Levels bringen konnten, wenn man sie sich denn notierte. In allen anderen Fällen bedeutete ein Game Over, dass man wieder von vorne beginnen durfte. Und nun schauen wir uns mal die Spiele der neueren Zeit an: dank Halo ist dersehr populär geworden - so populär, dass fast jedes Spiel davon Nutzen macht. Selbst Spiele, die vorher super ohne auskamen, sind mittlerweile dazu übergegange, dieses Feature zu verwenden.Beispiel Splinter Cell : der erste Teil hatte pro Level zwei bis drei Speichermöglichkeiten. An festen Punkten im Spiel wurde man gefragt, ob man speichern will - entweder man speicherte, oder nicht. Wer verlor, konnte den letzten Speicher laden, wer nicht gespeichert hatte, musste vom Anfang des Levels ran. In den späteren Spielen hingegen konntegespeichert werden, was durchaus einen großen Einfluss hatte. Wo man vorher sehr vorsichtig schlich, immer im Hinterkopf, dass jeder Gegner das Ende bedeuten konnte, rannte man später dann auch gerne mal in Rambomanier durch, dessen bewusst, dass man doch gerade erst vor zehn Sekunden gespeichert hatte. Man schafft es nicht, den Wächter wie gewünscht von der Brücke zu schubsen? Kein Problem, einfach den gerade mal drei Sekunden alten Speicher laden und so lange weiterprobieren, bis man das gewünschte Resultat erzielte. Konsequenz für das Scheitern? Keine.In vielen Spielen kann man so was beobachten. Stellt euch einfach ein klassisches Resident Evil mit Autosave vor: wieso sollte man dann noch vorsichtig durch das Level schleichen, aus lauter Angst, dass irgendwo ein Zombie lauert oder ein Hund euch anspringt, wenn man doch genau weiß, dass der Spielfortschritt nicht verloren geht?Zu wenige Speicherpunkte können zuführen, das stimmt. Eine der schlimmsten Kombinationen ist zum Beispiel ein Kampf gegen ziemlich leichte Gegner gefolgt von einer schier unmöglichen Sprungsequenz. Aber auch wenn ein Spiel sehr viele Speicherstellen hat - wenn diese nicht sinnvoll platziert sind, kann auch dies den Spieler sehr schnell nerven. Super Mario Galaxys Speichersystem istintelligent und bietet einen guten Mix aus Herausforderung und Fairness: bis ich beim ersten Endgegner feststellen durfte, dass irgendwer es für sehr genial hielt, den Restartpunkt nicht am Anfang des Endgegners zu setzen, sondern vor eine mehrminütige und vor allem. Zwischensequenzen, die man nicht wegdrücken kann, sind sowieso schon die Pest, den Spieler aber dann noch zu zwingen, sich diese immer und immer wieder anzuschauen, die Höhe.Womit ich natürlich nicht sagen will, dass weniger Speicherpunkte besser sind. Es gibt gewisse Fälle, denen einfach immer ein Speicherpunkt vorgesetzt werden sollte. Bei einem Endgegnerkampf sollte es immer einen Speicherpunkt oder Autosave direkt davor geben. Und mit direkt davor ist nicht "vor der unabbrechenbaren, mehrminütigen Zwischensequenz" gemeint.