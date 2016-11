OW F***ING OW

MAN SCHNEIDET SICH NICHT ALLE FINGER AB UND VERBLUTET DANN WIE EIN ABGESTOCHENES SCHWEIN!

Wie sehne ich mich nach der Zeit, als man Spiele und Accessoires oder Gerätekomponenten noch inverkauft wurden. Erstens ließen sich die Dinger prima stapeln und zusammenfalten, zweitens rochen sie besser. Drittens hatte man nicht das Gefühl, man würde etwas aus einererstehen (ich finde diese einzeln verpackten Süßigkeiten nach wie vor äußerst albern, erbärmlich und umweltfeindlich und ich bin nun wirklich nicht die grüne Mutter Theresa) und viertens konnte man, wenn ein Herstellungsfehler vorlag, den Kram gemütlich wieder einpacken und zurückgeben ohne die in Einzelteile geschnittene Kunststoffhülle wiederzu müssen. Aber ein weiterer und wichtigster Vorteil ist folgender:Schaut euch das doch mal an!Wie soll man denn noch mit einem Controller spielen, wenn die eigene Hand nach dem Auspacken SO aussieht?! Es ist ja schon, diese Teile mit einer Schere aufzuschneiden und dann zu versuchen, sich nicht an den rasiermesserscharfen Kanten von RAM-Blöcken, Kabeln und sonstiger Peripherie zu schneiden, aber diese Gadgets mit bloßen Händen aus ihremzu befreien gleicht ja schon Dummheit von heroischen Ausmaßen!Zum Glück gibt es immer noch Leute, die sich für das Gute einsetzen. Ich werde eine Pappschachtel immer einer Plastikverpackung vorziehen und rufe hiermit eine Forderung zum Verbot des Führens von aufgeschnittenen Plastikverpackungen in der Öffentlichkeit aus! Denn Messer mit einer Klinge von über 12cm Länge sind auch verboten! Möge die Pappe siegen!