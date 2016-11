Warum alte RPGs besser sind

Dieser Artikel wurde erstmals am 14.12.2009 veröffentlicht.

Planescape: Torment - es gibt viel zu tun, packen wir's an!

Warum sollte man öde, geplünderte Häuser durchsuchen?

Massenweise Auswahl! Obwohl. Ne, eigentlich nicht.

hochgeschlafen

Dieses Face sieht man geschätzte fünfzig Mal - und gehört unter anderem dem König von Cyrodiil.

Alter, betrunkener Mann:

"Hey-hey, disch... disch kenn' ich doch! Komm an meine Brus', mein Junge, wir ham'uns doch schon ewich nich' mehr geseh'n!"

Stadt-Advokat:

"Ahem, wie meinen? Verzeiht mir, aber mit solchem Gesindel wie Euch will ich nicht gesehen werden. Bitte geht und lasst mich meiner Arbeit."

Oha, ein polemischer Titel! Gewagt, gewagt, aber ansonsten liest das hier ja keiner. Dieist eigentlich eine andere, aber diese herauszufinden lasse ich mal als Leseraufgabe stehen. Die Auflösung gibt es dann in meinem nächsten Artikel!Aber nun mal zum vermeintlichen Thema: Derdarum, wann, weshalb und ob überhaupt Rollenspiele, ob nun westlich oder östlich, generell schlechter wurden als frühere Titel tobt schon eine gewisse Weile. Manche halten die PSX-Generation für die letzten wahren Rollenspiele, manche ziehen den Schlussstrich beim Erscheinen von Neverwinter Nights , wieder andere wollen nach Final Fantasy 6 keine RPGs mehr akzeptieren und die ganz Hartgesottenen schwören ausschließlich allem, was zur oder vor der Zeit von Das Schwarze Auge erschien, die Treue. Von den ASCII-DOS-Freaks will ich gar nicht erst reden. Und davon, dass ich jetzt vielleicht einfach nur ahnungslos Dinge behaupte, auch nicht.Ich habe lange Zeit beim Spielen von aktuellen RPGs nachgegrübelt und immerhingefunden, warum man der Meinung sein könnte, dass man früher wesentlich stilechter in Dungeons herumgecrawled ist und ich möchte euch hiermit erleuchten (oder ihr hört euch unseren ersten Podcast an, wo ihr zumindest schon mal teilweise meinen geistigen Ergüssen lauschen könnt):Zum Einen wäre da Folgendes: Rollenspiele heutzutage prahlen mit, die es zu erforschen gilt, Unmengen an Stunden, in denen man durch Wälder pirschen kann, in denen man Ruinen entdeckt und in denen man die Natur (Grafik) genießen kann. Die Sache ist nur... wann wollten wir das? Da kam einmal Morrowind angelatscht, sagte:und plötzlich fanden das alle geil? Nein! Viele haben sich beschwert, dass die Welt von Morrowind zu verflucht groß sei. Was ist mit dem Nachfolger, Oblivion ? Cyrodiil zu erkunden war ja zum Anfang ganz nice, aber irgendwann wurde die große Welt, die mal abgesehen von Tieren und Monstern ziemlich leer war (und deswegen viel eher einemglich), jedem Spieler langweilig. Dann hieß es nur noch:Wer nach ein paar Stunden noch zu Fuß oder auf diesen dämlichen Pferden herumreiste, der hat von der Quicktravel-Funktion nichts gewusst. Und es ist doch genau dasselbe mit Fallout 3 Aus irgendeinem Grund ist die Entdeckerkomponente eingeflossen, die bisher eigentlich immer viel besser imaufgehoben war, wie etwa in Zelda oder Assassin's Creed . Da hat man keine Probleme damit, lange Strecken zu laufen. Man hat das Spiel, um jeden verdammten Stein umzudrehen! Aber wie war das früher? Denkt mal zurück. Waren die Welten von Baldur's Gate Final Fantasy oder Fallout so wahnsinnig groß? Ja? Dann überlegt mal stärker. Waren sie nämlich nicht, hah! Aber natürlich wirkten sie so, das war der Trick.In Baldur's Gate 2 etwa hatte man die massive Stadt Athkatla zu seinen Füßen und vor den Toren: Faerûn! Aber hat man das Land wirklich bereist? Nö. Man ist in ein paar kleinere Städte gegangen, hat ein paar Dungeons und Wälder besucht und das war's. Auf der Hauptkarte ist man stets nur von A direkt nach B gereist und wurde ab und zu durch einenunterbrochen - und DAS war schon nervig.Warum dachte man so? Weil man zu den guten Orten wollte! Alle Locations, die man auf diese Weise ansteuern konnte, waren bis nach oben hin mit Hauptquests, Nebenquests, Goodies, Story und Humor gefüllt, so dass man sich an ein und derselben Stelle gleich mehrere Stunden aufhalten konnte und immer noch neue Sachen entdeckte. Ich habe TAGE gebraucht, bis ich Athkatla zum ersten Mal verlassen habe, und war erstaunt, dass das Spiel IMMER NOCH NICHT vorbei war! Dagegen sind die meisten Städte in heutigen Rollenspielen mit ihrenein rechter Witz. Mein Gedanke also:Dann muss man sich auch keine Gedanken machen, ob die Atmosphäre dicht genug ist und man kann mehr Details in das stecken, was bereits da ist. Aber bevor ich alle heutigen Spiele verteufele, will ich zumindest eine sehr positive Ausnahme nennen: Risen Gothic griffen das Prinzip der kleinen Welt mit viel Inhalt wunderbar auf, zumindest teilweise. Ich habe in Risen Stunden gebraucht, bis ich mich imhochgearbeitet hatte und noch länger, bis ich mit der Hafenstadt fertig war.Kommen wir aber zu einer anderen Sache, die mich eigentlich noch viel mehr stört:Ich hacke da wieder mal besonders gerne auf Oblivion und Fallout 3 herum, denn da fällt es am meisten auf. Klar, die Leute dort haben alle winzige Unterschiede, wie etwaund andere Haare und blablabla, was aber nichts daran ändert, dass alle Charaktere Einheitsgröße und dieselbe Positur haben. Es sind im Grunde genommen alles Klone mit anderen Gesichtern! Und dieser Eindruck wird nicht gerade dadurch verbessert, dass diewerden.Gehen wir kurz in die Zeitmaschine und gucken uns alte Spiele an, bevor ich meine Forderung stelle. Früher, vor allem in der Zeit der, hatten Entwickler keine Möglichkeit, Personen sonderlich unterschiedlich darzustellen. Die meisten waren halt ein Template von Bürger 3 oder Räuber 2 mit leichten Farbänderungen, fertig. Was allerdings den Unterschied gemacht hat, warenmit diesen computergesteuerten Wesen:Getrübt durch Trotz und Zweifel werdet ihr mir jetzt wahrscheinlich nicht glauben, aber durch Textboxen und winzige Pixelfiguren und vielleicht zwei bis drei verschiedenen Geh-Animationen wurden uns hunderte verschiedene,in den Kopf gezaubert. Ein Trick, den man sich damals natürlich von Büchern abgeguckt hat, aber was funktioniert, das funktioniert! Diese "Menschen" waren für uns echter als jeder dreifach gebumpmappte Polygonkamerad, dem wir diesertags virtuell gegenübertreten. Das ging ja selbst soweit, dass man ernsthaftebekam, wenn man jemanden tötete, bei dem man sich nicht sicher war, ob er überhaupt das Sterben verdiente.Was ich nun verlange: Mehrbei Charakteren. Das ist leichter gesagt als getan, aber es muss sein, wenn man in der Hinsicht von Authentizität die alten Rollenspiele überhaupt erst mal wiedermöchte. Ich will humpelnde alte Opas, ich will wankende, schäbige Besoffene, ich will dicke, alte, grummelige Frauen, die in Häusern an Küchenherden stehen und für ihre Familie kochen, ich will entstellte, zischende Außenseiter, ich will Leute in komischer Kleidung, ich willund prunkvolle Könige. Und nicht Bürgertemplate A in zwanzig verschiedenen Kostümen mit drei verschiedenen Stimmen.Nun bin ich der festen Überzeugung, dass (vor allem westliche) Rollenspiele ihren alten Weg wiederfinden können und werden. The Witcher ist eine gute Sache. Risen ist nicht zu verachten. Dragon Age: Origins und Mass Effect wandern auch in die richtige Richtung. Aber da geht noch mehr und ich werde nicht eher zufrieden sein, bis ich es bekomme!