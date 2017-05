Scheinfreiheit

Als man noch freudig bei Oblivion seinen Echsen grauenvoll grelle, beißende Farbmuster verpasst hat!



"I don't know whether I should applaud your brilliance or be disgusted."



Ravel ist, neben ihrer sowieso schon als Unterrasse abgehandelten Herkunft eine Magierin, was sie zu einer totalen Außenseiterin macht. Früher war sie einmal involviert in die Angelegenheiten der Welt, hat an der Seite von Abenteurern, Menschen wie Zwergen wie Elfen, gekämpft und auch die eine oder andere Schlacht ausgetragen. Dabei hat sie mit ihren arkanen Künsten viel Gutes getan - aber auch viel Böses. Zeit zeichnete seitdem ihr Gesicht, doch nagte der Zahn eben jener nicht genug an ihr, um nicht ein einst schönes und nobles Profil erahnen zu können. Über den Ort ihrer Kindheit schweigt sie meist, doch dann und wann, in lauen Nächten in denen das Lagerfeuer prasselt und Freunde sowie eine angenehme, warme Stimmung sie umgeben, spricht sie von einem fernen Ort mit wilden Wiesen, die bis zum Horizont reichen, und Wäldern mit Bäumen so hoch, dass keiner sie vollständig zu erklimmen vermag. Inzwischen ist Ravel jedoch des Kampfes müde und, im wahrsten Sinne des Wortes, jenseits von Gut und Böse. Derlei Extreme sind für sie längst passé und auch wenn sie ihre Knochen alt und ihre Muskeln schwach sind, so birgt sie immer noch einen Willen, der Berge versetzen kann, und sie rafft sich auf, um eine letzte Aufgabe zu erfüllen.

Japp, der Name ist von Ravel Rätselschön aus Planescape: Torment entliehen.

Aufmerksame Leser wissen es schon: Ich gehöre leider zu diesen Selbstquälern, die sich beim Beginnen eines Rollenspiels partout nicht für einen Charakter entscheiden können, weil sich dieser Charakter, dieses Ich, das mich in der Zukunft für viele Stunden begleiten wird, absolut perfekt sein muss. Jetzt nicht wirklichperfekt, aber rein subjektiv schon. So dass ich zufrieden bin mit der speziellen Rolle, die der Mann oder die Frau trägt, und auch so, dass ich mir im Kopf eine kleineausdenke, die Entscheidungen meiner Persona beeinflussen soll.Baldur's Gate hat mich bei der Figurenerstellung gut eine Stunde gekostet, aber da war ich ja auch noch klein. Bei Baldur's Gate 2 habe ich bestimmt zehn Menschen/Elfen/Halbelfen/Halborks/Zwerge/Gnome zusammengebastelt und und für jeden einzelnen mindestens eine Viertelstunde lang die besten Attribute ausgewürfelt (Magier mit MAG 18, CHR 18 und WSD 17? Yessir!). Bei Oblivion wurde ich bei den Gesichtsoptionen förmlich erschlagen und habe für jede Rasse einen Ableger mitkreiert - und dabei sieht man seinen Charakter während des Spiels nicht mal von Vorne! Und Mass Effect habe ich jetzt sicherlich schon zum Fünften mal von vorne angefangen, weil ich mich nicht entscheiden kann, ob ich mit einer Bioniker-/Techniker-Frau oder dem originalen Shepard spielen soll. Fallout 3 war da zum Glück gnädiger zu mir, denn ich wollte unbedingt David Tennant, den zehntenUnd da habe ich mich schon so auf Dragon Age: Origins gefreut. Ich meine, okay, wenn ich euch gleich erzähle, was ich gemacht habe, dann werdet ihr sagen:, aber ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass es ginge! Als ich mir nämlich den Character Creator gezogen habe, habe ich mal ein bisschen abseits von meinen üblichen Fantasy-Marionetten Gott gespielt und eine alte, weißhaarige Elfenfrau namens Ravel erschaffen.Leider gibt Dragon Age: Originsdie Möglichkeit, diesen Charakter wahr werden zu lassen. Einerseits beginnt die Magierkampagne mit dem Ende der Ausbildung, also passt Ravel da überhaupt nicht rein. Der Stadtelfen-Hintergrund mit der zersprengten Hochzeit ist ebenfalls vollkommen unpassend und zu den recht traditionellen Daelish-Elfen passt sie auch nicht so recht. Schade, wirklich. Aber das schlimmste ist noch der deutsche Character Creator: Der hat nämlich! Und das fertige Spiel auch nicht! Selbst wenn ich mich durch die Anfänge eines Hintergrundes mit Müh' und Not durchboxen würde, klänge diese alte Schachtel maximal wie eine lüsterne Nymphomanin in ihren Zwanzigern oder wie ein Schulmädchen.Die englische Version hat zwar ein paar annehmbare Stimmen, aber so wirklich richtig klingen die auch nicht. Da dann mal eine Frage von mir an Bioware und die deutschen Lokalisierer: Wenn ihr in eurem Spiel keinen Platz für alte Charaktere habt, WARUM MACHT IHR DANN DREI GESICHTSTEXTUREN FÜR ALTE LEUTE?!