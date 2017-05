Klomanager Deluxe

Dieser Beitrag wurde erstmals am 11.10.2009 veröffentlicht.



Rechts haben wir schon ein ziemliches Edelklo - Wenn auch zugepinkelt.

Und da will einer sagen, aus Deutschland kämen keine ordentlichen Spiele! Zur Jahrtausendwende hin waren wir nämlich vor allem für eins bekannt:. Egal ob Pizza-Ketten, Fußballvereine oder Toiletten -- wir haben jegliche Geschäftsprozesse optimiert und für das Gewinnmaximum gesorgt. Hätte man uns Manager-Spiele-Zocker an die Steuerräder der großen Banken gestellt, würde die Weltwirtschaft sich nun sicher nicht am Abgrund befinden!Das Manager-Spiel, was mich damals am meisten fasziniert hat, war der-- und das ohne dass ich ihn jemals besessen habe. Ich musste mich mit einer Shareware-Version abgeben, die auf einer der Heft-CDs derzu finden war. Die war dementsprechend limitiert, ich spielte sie aber trotzdem intensiv. Hatte ja kein Internet und kein festes Einkommen, weswegen es neue Spiele sowieso nur alle paar Monate gab.Wie der Name schon andeutet geht es darum, in das große Toiletten-Geschäft einzusteigen und die Kontrolle über eine Stadt zu übernehmen. Das spielt sichund vor allem in vielen grafischen Menüs ab. Um das Ziel zu erreichen, kann man sich an verschiedenen Punkten, beispielsweise am Bahnhof oder der Armee-Kaserne, Parzellen anmieten, die man mit Toiletten, aber auch Extras wie Kondomautomaten oder, ausstattet. Dabei hat man durchaus Auswahl und Kombinationsmöglichkeiten. Klobrille, Papier oder auch die Spülung kann seperat ausgewählt werden. Von billigstem Keramik bis hin zu Gold gibt es einiges zu wählen, auch wenn die aufwändigeren Sachen erst erforscht werden wollen.Das ist auch bitter nötig, denn für so 'n schäbiges und verdrecktes Notdurftsräumchen könnt ihr natürlich nicht gerade viel Geld verlangen. Aber damit ihr natürlich ordentlichkönnt, gilt es möglichst viel Geld zu verdienen und das geht nur mit einem Luxusabort.Dazu kommt noch, dass ihr euch gegen Konkurrenz verteidigen müsst. Die will euch nämlich an die Porzellansammlung und setzt dabei auf allerlei Taktiken.sind dabei nur der Anfang, auch Besuche von Kaputtmachern und Vollkotzern, die auf so blumige Namen wie Udo Übel hören, sind möglich. Besonders effektiv ist die Kombination aus Vollkotzer und anschließendem Verpetzen an das Gesundheitsamt. Ihr habt allerdings ebenfalls Zugriff auf dieses Arsenal an Nettigkeiten und könnt euch dementsprechend effektiv an der KonkurrenzDas Spiel bietet durchaus Spaß und hat auch ein bisschen Langzeitmotivation dank Multiplayer, vorausgesetzt man kann sich mit dem Humor anfreunden, der manchmal wirklich schon fast mit Wortspielen jenseits von gut und böse erzwungen wird. Wer sich das Spielchen ein bisschen anschauen will, kann sich auf der Webseite die Demo runterladen oder den kostenlosen Online-Klomanager reinziehen. Zehn Euro ist das Spiel jetzt unbedingt nicht wert -- man bedenke, das ist der Preis eines Braid ! -- aber vielleicht findet ja der ein oder andere als Toilettenmogul seine persönliche Erfüllung. Ich geh jetzt erstmal spülen.