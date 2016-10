Dieser Artikel wurde erstmals am 29.9.2009 veröffentlicht.



Ted Turner führt die globale Erwärmung auf die hohe Bevölkerungsdichte zurück. Seine Lösung: Die Reduktion der Weltbevölkerung um etwa zwei Drittel. Zur Realisierung will er die 1-Kind-Politik nach dem Vorbilde Chinas vorantreiben. Eine künstliche Verknappung der Nahrungsmittel soll dies in einem Zeitraum von 100 Jahren erzwingen. Ja, das ist sein Ernst.

Von links: Ted Turner, Captain Cosplay, anderer Medienfuzzi

Schon damals wurden Lizenzen darauf verwandt, Rotz zu produzieren.

Für diejenigen unter euch, die vor den 90ern schon auf der Welt waren, solltenoch ein Begriff sein. Vielleicht habt ihr als Kinder am Samstagvormittag vor dem Fernseher gesessen und die Abenteuer des Superhelden mitverfolgt. Oder aber ihr wart schon Eltern und habt von euren Sprösslingen damals viele Geschichten rund um den Cap gehört., aufgepasst:Erfunden und ins Leben gerufen wurde die erfolgreiche Kultfigur Captain Planet von dem US-amerikanischen Medien-Mogul Ted Turner . Es geht um fünf Jugendliche aus veschiedenen kulturellen und ethnischen Gebieten, die von, der Mutter der Erde, auserwählt wurden, für sie gegen Umweltsünder vorzugehen. Jeder von Ihnen wird ausgestattet mit einem Element: Erde, Feuer, Wind, Wasser... und. Naja, Liebe ist zwar kein Element, aber hey, so war der Kitsch jedenfalls komplett. Am 10. September 1990 wurde die erste Folge in den Staaten ausgestrahlt und entwickelte sich schnell zu einem großen Erfolg bei Kindern und Jugendlichen. Auch hierzulande! Captain Planet wurde seitdem in über 60 Sprachen übersetzt. Es gibt zahlreiche Action-Figuren und sogar ein paar! Aber dazu komme ich später.Worum geht es eigentlich? Die Idee hinter Captain Planet war es, Kinder und Jugendliche im verantwortungsvollen Umgang mit Umwelt und Natur zu schulen und gleichzeitig eine Show zu liefern, die Action und Spaß mitbringt. Geht nicht, sagt man erstmal - geht aber doch! So albern es klingt, aber Captain Planet hat den Kindern viele Jahre große Freude bereitet und sicher hier und da auch brauchbares Wissen vermittelt. In den Samstagmorgen-Charts jedenfalls stand die Serie ganz oben. Dass ausgerechnet Ted Turner die ungewöhnliche Idee für den Superhelden hatte, ist kein Zufall. Neben seiner Berufung in der Medienbranche ist er auch selbsternannter Umwelttheoretiker - und das mit ziemlich radikalen Ansichten! Die ganze Geschichte lest ihr rechts in der Box!Kommen wir zu den glorreichen Versoftungen des Umwelthelden! Glorreich ist hier relativ, aber damein erstes Spiel auf dem Sega Mega Drive (Genesis) war, habe ich besondere Erinnerungen daran. Doch erst mal zu einem früheren Titel, der für das NES erschien. Entwickelt wurde es damals von Mindscape , die ihrerzeit dafür bekannt warenauf den Markt zu rotzen. Mit anderen Worten: Spiele für die Tonne. Ihr erstes Captain Planet-Spiel zählte definitiv dazu. In einem 1:1-Abklatsch des damaligen Silver Surfer-Spiels (das auch schon richtiger Shit war), steuerte man das Flugzeug der fünf Planetenkämpfer bzw. in anderen Abschnitten Captain Planet durch hässliche Level, die jede Berührung mit dem Tod bestraften. Es sah nicht gut aus, war viel zu schwer und machte keinen Spaß.Als Mindscape die schlimmsten ihrer 8-Bit-Würfelhusten-Tage hinter sich hatten und dank der neuen 16-Bit-Ära auch schönere Grafiken möglich wurden, produzierten sie ein weiteres Spiel des Umwelthelden, diesmal für den Sega Mega Drive. Das Konzept war leicht: Es gibt vier Levels mit je einem zusätzlichem Bosslevel, die man mit den Planetenkämpfern bestreitet und im Anschluss eine finale Stage, in der man Captain Planet steuert. Für den ganzen Spaß hat man außerdem nur eine Stunde Zeit, bevor die Welt in völligem Chaos versinkt. Zu schaffen ist das Ganze übrigens auch in einer halben Stunde oder noch weniger, wenn man geübt ist... kennt man die Serie, ist das Spiel allerdings ein nettes Erlebnis.Wer mehr über Captain Planet erfahren möchte, sollte sich mal Turners Website ansehen. Im FAQ wird sogar erklärt, wo Captain Planet sich aufhält, bevor er mittels Vereinigung der fünf Kräfte beschworen wird!