2D Shooter (2)

Dieser Artikel wurde erstmals am 21.7.2009 veröffentlicht.

Wieso zu zweit, wenn man Coop auch alleine spielen kann?

Fangen wir mit der guten Nachricht an: Inseid ihr zu jedem Zeitpunkt vor der Hälfte der Schüsse geschützt. Die schlechte Nachricht? Das Spiel wird euch trotzdem mindestens einen neuen Hintereingang reinreissen, wenn es mit euch fertig ist.Habt ihr bei normalen Shoot 'em ups normalerweise nur das Problem, den anfliegenden Kugeln auszuweichen und gleichzeitig den Feuerknopf zu drücken, bis ihr einen schönenim Daumen habt, ist bei Ikaruga dank eines genauso ausgeklügeltem wie einfaches Systems eine völlig neue Dimension im Spiel: die "Du bist einfach viel zu schlecht"-Dimension.Je nachdes Schiffs, auf Knopfdruck änderbar, sind entweder die weißen oder die schwarzen Schüsse "aufsammelbar", während die jeweils andere Farbe einen unheimlich tödlichen Effekt hat. Dieser besteht darin, dass ihr sterbt. Je mehr Schüsse man aufsammelt, desto stärker ist die zielsuchende Spezialattacke. Klingt zu einfach? Wie wäre es damit, dass man Gegner entgegengesetzter Polarität doppelt so schnell töten kann und man für erfolgreich eliminierte Dreiergruppen Kettenboni kriegt, die essentiell sind, um Extraleben zu erhalten? Und falls nun einer von euch denkt, dass man einfach eine Farbe behält und geduldig den anderen Kugeln ausweicht -- keine Sorge! Die Entwickler von Ikaruga haben daran gedacht und schicken euch regelmäßig in die, die aus vielen, überlappenden Schussmustern besteht. Hallo Treasure, ich wollte doch nur ballern und nicht mentalen Gehirnterror ertragen!Ich habe ja die Theorie, dass Ikaruga für dengar nicht zu schaffen ist. Viel zu anstrengend sind die ständigen Farbwechsel. Erst ist Weiß gut, dann ist Weiß plötzlich böse, dann wieder andersrum. Da kommt man doch gar nicht mit, meine Gehirnhälften können nicht so schnell die Plätze tauschen wie ich bei Ikaruga den Game Over-Screen zu sehen kriege!Aber sollen Frauen nicht irgendwie sohaben, wenn es um Multitasking und so einen Kram geht? Könnte so jemand den Controller in die Hand nehmen und schauen, ob sie es weiter als Level Vier in Ikaruga schafft?