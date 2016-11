Die Crate-Doktrin

Dieser Artikel wurde erstmals am 30.9.2008 veröffentlicht.

1. Die Kiste ist unser Feind.



2. Kisten haben viele Formen.



3. Vertraue keinem quaderförmigen Gegenstand.



4. Kisten können nicht tauchen, dafür aber hervorragend schwimmen.



5. Kisten bewegen sich nur, wenn sie niemand beobachtet oder wenn etwas in Tötungsreichweite kommt.



6. Kisten schnappen sich ihr Opfer, indem sie in ihnen den unwiderstehlichen Drang wecken, auf die Kiste zu klettern. Kämpfe gegen die Versuchung!



7. Kisten bekämpft man am besten in der Gruppe.



8. Kisten enthalten Gegenstände. In der Regel sind das die Überreste von gierigen Bürgern.



9. Selbst eine Kiste von 1/2 m³ Größe ist dazu in der Lage, einen ausgewachsenen Mann für das restliche Leben zu verstümmeln.



10. Die effektivste Waffe gegen eine Kiste ist ein werfbares Explosiv.



11. Der auserwählte Retter hat viele Kisten mit einem Brecheisen getötet. Dies sollte von niemandem nachgeahmt werden. Denke daran: Er war der Auserwählte.



12. Selbst Der Auserwählte Retter hat durch eine Kistenübermacht seinen Tod gefunden.



13. Fliehe, wenn du von Kisten überrascht wirst.



14. Sei wachsam. Kisten könnten überall sein. Wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Zone kistenfrei ist, dann kontaktiere deinen zuständigen Aufseher.



15. Sei wachsam.

Kisten verstecken sich gerne im Dunkeln, wo sie unschuldigen Bürgern auflauern.

So kommt man Kisten am besten bei.

Kisten tarnen sich häufig und lassen es so aussehen, als würden sie hilfreiche Gegenstände enthalten. Falle nicht darauf herein!

Zuweilen springen Kisten auch durch Fenster, wenn man nicht hinschaut.

Beherzige alle Punkte der Crate-Doktrin und du solltest stets mit dem Leben davonkommen. Hier noch einige Bilder von Kisten, aufgenommen von unseren tapferen Außenteams: