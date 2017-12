Wolfenstein II: The New Colossus im Test

Nur ein Shooter?

Wütender Pulp und mehr

Fazit

ist ein Spiel, in dem man Nazis tötet. Es ist aber auch ein Spiel, in dem man im Rollstuhl durch ein U-Boot navigiert, in dem man Vater wird und eine schwierige Kindheit aufarbeitet. Es ist ein Spiel, in dem man Geburtstag feiert, Freunde beim Sex erwischt und das Klo nicht benutzen kann, weil es vollgeschissen ist. Es ist ein Spiel, in dem wütender Pulp und tiefste Menschlichkeit kein Widerspruch sind.ist ein First-Person-Shooter. Ihr lauft herum, sammelt immer größer werdende Waffen und schießt euch durch mehr oder weniger lineare Level. Ein Klassiker, könnte man meinen. Dazu einer, der sich ein einfaches Feindbild ausgesucht hat: Nazis. Ähm, darf man Nazis schlagen?hat zunächst eine einfache Antwort: Ja Seit 1981 ist Nazis abknallen das Markenzeichen von. Was man damals nicht ahnen konnte: Rechtsextreme Ideologien haben wieder ungeahnte politische Dimensionen angenommen. Zum ersten Mal seit Bestehen der Bundesrepublik zieht mit der AfD eine rechtsextreme Partei in den Bundestag ein. Ganz Europa erfährt einen Rechtsruck. In Amerika erstarkt unter Donald Trump unterdessen die Alt-Right-Bewegung. Das ist auch Bethesda beim Marketing nicht entgangen. Mit Slogans wieholen sie das Nazi-Problem in Realität und Gegenwart. Und machendamit zu einem politischen Spiel.Gleichzeitig kommt lockere Unterhaltung nicht zu kurz.hat ein abwechslungsreiches, halb-offenes Leveldesign, bei dem man oft Freiheiten hat, welche Wege und Vorgehensweisen man wählt. So kann man sich etwa entscheiden, ob man schleicht und Feinde taktisch und leise ausschaltet, oder ob man mit Maschinenpistolen und Dieselgewehren ein explosionsreiches Massaker anrichtet.ist gut darin, verschiedene Spielstile gleich gut zu belohnen: Über so genannteerhält man Boni für verschiedene Spielaktionen, die wiederum den jeweiligen Stil begünstigen.ist ein wütendes Spiel. Es will Spielerinnen und Spielern durchaus etwas Raum dafür geben, ihrer Wut über Nazis und ihre Ideologien Ausdruck zu verleihen. Dabei werden keine brutalen Details ausgespart, wenn man mit Flinten und Granaten kurzen Prozess mit den Nazi-Horden macht. Dabei greiftzu maßloser Übertreibung, die in Pulp und Trash driftet und gleichzeitig grandios wie absurd ist.Immer dann, wenn man schon bereit ist, die Gegner als gesichtslose Nazihorde zu begreifen, hautmit einer Portion Menschlichkeit dazwischen. Beispielsweise beschuldigt eine Mutter den Protaginsten B.J. Blazkowicz am Mord ihres Sohnes. Andere Menschen schreiben Briefe über freundliche Nazis. Zwei Nazis schlürfen zusammen eine Erdbeermilch. In den Ruhephasen zwischen den Actionpassagen zeigtimmer wieder, dass es nicht nur um flache Zielscheiben geht, sondern um dreidimensionale Menschen., erinnert die schwarze Widerstandskämpferin Grace den Helden. Und holt uns hinter den Bildschirmen aus der wütenden Fiktion des Spiels in die Realität zurück. Am Ende kannbeides: wütend und trashig sein, aber auch ernst und menschlich.ist deshalb so gut, weil es nicht nur ein unterhaltsamer Shooter ist. Es geht die Extrameile und dann noch eine mehr, um selbst inmitten des wütenden Nazi-Pulps authentische Momente der Menschlichkeit zu platzieren. Das ist vor allem bemerkenswert in dem Kontext anderer Genrevertreter. Schaut man links und rechts, begnügen sich die allermeisten Titel damit, mit poliertem Gameplay ein guter Shooter zu sein. Es wäre für Machine Games in diesem Sinne gar nicht nötig, eine politische Position zu beziehen oder Wolfensteins Figuren menschlich und greifbar zu machen. In einer Zeit, in der besonders Shooter mehr in Multiplayer investieren als in interessante Geschichten und Figuren, isteine Perle, die besondere Aufmerksamkeit verdient. Ob man sich für flüssige Shooter-Action interessiert, für Sci-Fi-Trash oder für eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus -ist die Antwort.