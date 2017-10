Test: Dishonored: Der Tod des Outsiders

Ungeahnte Kräfte

Arkane Studios bekommen nicht genug von Dishonored - wir zum Glück auch nicht!ist kein DLC, sondern darf trotz Budget-Preises als vollwertiges Spiel gelten. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Billie Lurk, die auf ihren alten Mentor Daud trifft. Der alte Mann ist etwas eingerostet, aber hat noch hohe Ziele: den Tod des Outsiders, dessen Superkräfte bekanntlich mit einem Preis kommen. Billie möchte helfen. Gemeinsam wollen die beiden einen Gott töten.Ob das Unterfangen so gelingt wie geplant, möchte ich nicht vorweg nehmen. Ob es allerdings Spaß macht, erfahrt ihr in diesem Test.Zunächst steuert ihr Billie noch auf mundane Weise durch die Areale. Nach der ersten Mission schaltet sich allerdings der Outsider ein und stattet Billie mit Superkräften aus. Anders als ihre Vorgänger hat Billie keine Wahl und bekommt gleich alle Fähigkeiten auf einmal. Dadurch sind die verschiedenen Areale deutlich weniger thematisch abgestimmt auf bestimmte Skills, sondern sind so konstruiert, dass allenützlich sind.hat eine wahnsinnig gute Neuerung: Elixire sind passé und die eure Power regeneriert sich vollständig, nachdem ihr eine Fähigkeit benutzt habt. Das macht den Einsatz der veschiedenen Kräfte deutlich entspannter - und man kann ungestraft herum experimentieren.war für mich dadurch noch abwechslungreicher als die Vorgänger.Trotz unbegrenzter Power erfordern die Fähigkeiten indeutlich mehr Taktik als in früheren Spielen. Die Mobility-Fähigkeit ist kein schneller Teleport, der euch sofort an die gewünschte Stelle bringt. Stattdessen müsst ihr zunächst einen Marker platzieren - dann könnt ihr euch an die Stelle warpen. Es ist also kaum möglich, sich spontan wegzuteleportieren, jede Bewegung muss gut geplant werden. Diese Mechanik gibt Stealth-Gameplay einen leichten Vorzug, macht diese Spielweise aber nochmal interessanter. Dafür fällt die Action etwas langsamer aus.Die Vision-Fähigkeit ist ebenfalls ein spannender Twist auf frühere Varianten: Ihr könnt nicht mehr jederzeit durch Wände sehen und alle wichtigen Objekte auf dem Weg erkennen. Wollt ihr die Spielwelt ausspähen, hält die Zeit an und ihr könnt einen Spirit Walk machen. Dabei müsst ihr Gegenstände und Feinde aktiv markieren, wenn sie anschließend sichtbar bleiben sollen. Dadurch muss man nicht nur besser aufpassen, sondern sieht auch mehr von der schönen Grafik, da man die Vision nicht permanent einschalten kann.Eure dritte Kraft ist die Verwandlung in einen NPC. Hierzu müsst ihr nah genug an die Figur heran und könnt dann ihr Äußeres imitieren. Jede Bewegung in Verkleidung kostet euch Energie, aber ihr könnt beliebig lang verwandelt bleiben, solange ihr still steht. In der zweiten Mission habe ich einen ausgeknockten NPC über mehrere Dächer getragen, damit ich mich an Ort und Stelle verwandeln kann und noch genug Zeit habe, mich verkleidet zu bewegen. Wie bei den anderen beiden Skills muss man auch hier gut überlegen, wie man diese kraft einsetzt.lässt leider ein Markenzeichen der Reihe vermissen: Das Chaos-System. In bisherigen-Spielen wurde die Story dadurch beeinflusst, wie viel ihr getötet habt. Durch Tode stieg das Chaos-Level, was sich an verschiedenen Stellen in den Spielen zeigte und schließlich auch das Spielende beeinflusste. Inspielt dieser Aspekt leider keine Rolle. Das Spiel trackt noch immer eure Kills - es gibt auch Erfolge für nicht-tödliche Spielweisen - aber eine Spiegelung des eigenen Verhaltens durch das Chaos-System entfällt. Während ich mich über die anderen Gameplay-Änderungen freue, ist diese wirklich bedauerlich.Die Atmosphäre auf der anderen Seite ist eine der besten in der-Reihe bisher. Billies Film-Noire-inspirierte Monologe während des Spielgeschehens steuern viel dazu bei. Generell ist sie eine charismatische Figur, in die ich mich schnell eingefunden habe. Auch die Areale der Spielwelt haben sehr gut gefallen, obwohl sie nicht mehr thematisch auf das Skillset abgestimmt sind.ist eine lohnende Erweiterung des-Universums, die ein paar hervorragende Änderungen bringt. Das Skillset ist sehr taktisch und ein gelungener Twist auf die Fähigkeiten aus den Vorgängern. Wermutstropfen ist das fehlende das Chaos-System, das Dishonored immer besonderes Gewicht gegeben hat. Dennoch istein Must-Have für-Fans und Stealth-Freunde.