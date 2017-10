The Lego Ninjago Movie Videogame

Diesen Freitag erscheint. Zu diesem Anlass haben Warner Bros. uns nach Hamburg eingeladen, um das Spiel zu testen und warme Tomatensuppe zu löffeln. Mjam! Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Film (minus "Videogame"), der bereits am Donnerstag in die deutschen Kinos kommt.scheint bei den Kleinen übrigens ein ziemlicher Hit zu sein: eine TV-Serie läuft bereits seit 2011 und zählt mittlerweile 7 Staffeln.Zurück zum Videogame: Das Spiel orientiert sich an der Handlung des Films. Spielerinnen und Spieler schlüpfen dabei in die Rollen derNinjas, die mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten kommen. Wer zuvor bereits eines der Lego-Games gespielt hat, wird sich auch bei Ninjago schnell zurecht finden. So gibt es Plattforming, Rätsel-Elemente und ein einfaches Kampfsystem. Entweder kann man direkt zu zweit spielen oder man kann zwischen den verschiedenen Ninjas wechseln, deren spezielle Fertigkeiten in bestimmten Spielabschnitten erforderlich sind. Auf dem Weg sammelt man wertvolle Steinchen ein - wenn ihr das Spiel richtig progamen wollt, geht es insbesondere um diesen Highscore. So richtig sterben kann man nicht, was den Frust für alle Spielertypen niedrig hält, aber wenn einem die Energie ausgeht, verliert man auch ein paar der wertvollen Steine.Im Vergleich mit bisherigen Lego-Spielen fälltbesonders ein visuelles Upgrade auf, das ihn die Filmvorlage zwar nicht ganz erreichen lässt, aber schon deutlich näher herankommt als bisherige Spiele. Übrigens ist es auch das erste Lego-Game, das nicht mehr für PS3 und Xbox 360 erscheint, dafür aber eine Switch-Version erhält. Damit ist die Last-Gen-Bremse endlich gelöst - und das sieht man auch.In der etwa 20-minütigen Demo bei Warner Bros. erhält man zunächst Kontrolle über den Drachen-Mech des grünen Ninja. Das Spiel scrollt automatisch mit, während der Drache selbstständig über die Stadt gleitet, die vom vierarmigen Schurken Garmadon (ist so, wie er ist, wegen Biss einer Schlange, die von einer Spinne gebissen wurde... maybe) angegriffen wird. Die Sequenz ist ebenso chaotisch wie detailreich. Im Vorbeifliegen kann man ein Legomännchen dabei beobachten, wie es ein Selfie schießt - zahlreiche Gegner und Explosionen machen das Spielgeschehen allerdings etwas verwirrend. Spielt man die Stelle im Koop-Modus, sieht man zwar nur noch bunte Legosteine, aber schafft es gefahrlos durch den Spieleinstieg.Anschließend geht es zu Fuß durch die Stadt und ich darf Legomännchen verprügeln, die Krebse und Haie als Kopfbedeckung tragen, was bei Ninjago offenbar die normale Schurkenmode ist. Auf dem Weg finde ich sogar einen versteckten Stein, der andeutet, dass es einige Secrets zu entdecken gibt. Der Abschnitt endet mit einer kurzen Plattforming-Passage und gerade als die Ninjas in ihre coolen Mechs einsteigen wollen, ist die Demo vorbei. Ich habe sie dreimal bis genau dorthin gespielt und kann versichern, dass es dort wirklich nicht weiterging. Ich bin mir aber fast sicher, dass die Mechs sich großartig spielen. Nur das Lego-Fahrrad, das man an einer Stelle der Demo fahren kann, steuerte sich unberechenbar. James Burgon vom Entwicklerversicherte mir allerdings, dass diese Bugs mittlerweile behoben sind.Mit Ninjas hat das Ganze eigentlich wenig zu tun, da man - statt durch Schatten zu schleichen - am helllichten Tage Krabbenleute verprügelt und in Roboterdrachen die Stadt umkreist, aber hey. Serie, Film und Spiel richten sich weit mehr an eine jüngere Zielgruppe als viele andere Lego-Franchises wieoder. Und wenn es Roboterdrachen und feuerspeiende Mechs gibt, muss man auch nicht alles hinterfragen.erscheint am 22. September für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Für diesen Beitrag hat Warner Bros. uns mit Tomatensuppe und einem Kinobesuch für das The Ninjago Movie bestochen.