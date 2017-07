Gewinnspiel: ARMS

Alle ARMS-Charaktere im Überblick.

Mit der freundlichen Unterstützung von Nintendo verlosen wirinklusivefür Nintendo Switch und passendem Merchandise. Die Sachen gibt's aber nichtumsonst, ihr müsst uns dafür eine kleine Frage beantworten.Das Common Sense Gaming Magazine hat kürzlich eine spannende Entdeckung gemacht: Das Charakter-Design infür Nintendo Switch ist so ikonisch, dass man die Figuren sogar dann noch wiedererkennt, wenn man sie alsaufmalt. Keine Gesichter, keine ausfahrbaren Arme - nur Farben. Glaubt ihr nicht? Okay, okay. Wir stellen das mit diesem Gewinnspiel auf die Probe!Schreibt uns eure Antwort (1) als Kommentar unter diesem Beitrag , (2) als Antwort auf den Gewinnspielbeitrag auf Twitter oder (3) als Antwort auf den Gewinnspielbeitrag auf Facebook . Maximal eine Antwort pro Plattform (Website, Twitter, Facebook) ist zulässig und maximal ein Gewinn pro Person. Zwischen allen richtigen Antworten wird 2x ein ARMS-Fanpaket verlost. Teilnahmeschluss ist der 13.07.2017 um 23.59 Uhr.Um für die Gewinnspielziehung berücksichtigt zu werden müsst ihr:Daten, die uns über euch bekannt werden, werden nicht gespeichert und nur im Rahmen des Gewinnspiels verwendet. Sollte sich eine Gewinnerin bzw. ein Gewinner innerhalb von 7 Tagen nach der Gewinnbenachrichtigung nicht bei uns melden, verfällt der Gewinn und ein neue Gewinnerin bzw. ein neuer Gewinner wird ermittelt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass im Falle eines Gewinnes der Name auf dailydpad.de veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Wir wünschen euch allen viel Erfolg!