Groote Unterhaltung

Oboder, Telltale Games haben zahlreiche Marken erfolgreich versoftet.undzeigen, dass die Kalifornier mit besonderer Vorliebe Comics in interaktive Storys verwandeln. Mitbekommt jetzt auch ein Marvel-Comic die patentierte Telltale-Behandlung – pünktlich zum Start des neuen Kinofilms.ist ein Grafikadventure nach Telltale-Formel. Kern des Spiels ist eine interaktive Geschichte, in die ihr mit kleineren und größeren Entscheidungen eingreifen könnt. Abwechslung gibt es durch Quick-Time-Events und kurze Rätselpassagen. Die Balance der Gameplay-Säulen liegt in der ersten Episode etwa beiund. Das ist gut, denn es entspricht in etwa auch der Gewichtung, wie gut die einzelnen Teile funktionieren.Diemachen Spaß, doch der Humor zündet nicht immer. Beiund, zwei andere sehr lockere Telltale-Spiele, habe ich vor Lachen in meine Kissen geweint – das hat die erste Folge vonnicht geschafft. Ich erkenne meine liebgewonnenen Charaktere zwar wieder, aber das Spiel bringt sie nicht so gut auf den Punkt wie Marvels Kinofilme. Vor allem Gamora wirkte in der ersten Episode noch sehr farblos, obwohl sie knallgrün ist. Ärgerlich ist dabei auch, dass hauptsächlich der Kernkonflikt der Guardians wiederholt wird: fünf Misfits, die sich streiten und wieder lernen müssen, zusammenzuarbeiten. Ich hoffe sehr, dass die Story im Verlauf noch einen anderen Fokus setzt als die erste Folge andeutet.Die Leistung der Sprecherinnen und Sprecher ist dafür wahnsinnsgut. Telltales Arbeit übertrifft da locker die Animationsserie, die mit einem weniger glanzvollen Ensemble auskommen muss, und kann sogar den Filmen das Wasser reichen. Insbesondere Nolan North steht Bradley Cooper in seiner Interpretation von Rocket in nichts nach.gibt es in Form von Quick-Time-Events, von denen Telltale seitnicht mehr abrückt. Diese Passagen sind eigentlich nicht anspruchsvoll, aber geben einem etwas zu tun, während beeindruckende Dinge auf dem Bildschirm passieren. QTEs sind nicht gerade der Gipfel der Gameplay-Kunst, aber die Inszenierung der Actionsequenzen ist, wie schon in, sehr gelungen.Dieder ersten Episode fand ich dagegen ziemlich schwach, obwohl die Idee nicht übel ist: Starlord kann Räume mit seinen Raketenschuhen auf mehreren Ebenen erkunden, indem er per Knopfdruck nach oben fliegt. Leider haben Telltale ansonsten einfach nur den Detective Mode von Batman recyclet und eine Schnitzeljagd daraus gemacht. An einigen Stellen im Raum kann man vergangene Ereignisse abspulen, um ein Item ausfindig zu machen. Das wirkte eher wie Beschäftigung und war zweifelsohne die schlechteste Passage der ersten Folge. Einerseits finde ich gut, dass Telltale wieder etwas mehr Gameplay einbauen, andererseits ist das wirklich nicht ihre Stärke. Vielleicht funktioniert es besser, wenn sie sich mehr auf Storytelling konzentrieren, anstatt Ressourcen in halbgare Rätsel zu stecken.Ein paar Worte zur Einordnung ins Franchise: Das Spiel ist vermutlich nicht der beste Einstieg in. Setting und Story sind zwar komplett unabhängig von anderen Medien, aber das Spiel orientiert sich sehr stark an den Filmen. Vor allem ist es hilfreich, wenn ihr die Figuren bereits kennt. Während der erste Kinofilm euch langsam an die Guardians heranführt, wirft das Spiel euch alle fünf auf einmal entgegen. Das ist anfangs vielleicht etwas viel. Wenn das Spiel euer Interesse geweckt hat, schaut euch vorher den ersten Film an (oder beide - die sind nämlich super).Die erste Folge vonist ein anständiger Auftakt, aber hat noch nicht voll gezündet - vor allem was den Humor angeht. Der Vergleich mit den Kinofilmen steht natürlich im Raum und da ragt das Spiel noch nicht heran. Dennoch ist Episode 1 - vor allem für Fans -