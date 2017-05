Call of Duty: WWII - Wunschliste

Abwechslungsreichere Story

Morgen um 19 Uhr erfahren wir, was das neueauf Lager hat. Bisher ist nur wirklich bestätigt, dass es zurück zu den Anfängen der Serie geht, nämlich zurück zum zweiten Weltkrieg. Die Rückkehr zum alten Setting bietet für die Serie neue Möglichkeiten, denn - mit Verlaub - wohin soll man jetzt noch gehen, nachdem die Zukunft mittlerweile auch schon erkundet wurde? Außerdem hatgezeigt, dass ein historisches Setting ankommt. In diesem Sinne möchte ich ein wenig darüber sinnieren, was im neuenso alles drin sein könnte oder sollte. Quasi eine kleine Wunschliste von mir.Ich denke ein Problem der neuerens besteht darin, dass man sich zu sehr auf eine Figur versteift hat. Dadurch, dass die Konflikte alle fiktional waren, konnte man sich natürlich Szenarien ausdenken, in denen nur ein Held mitgespielt hat. Das wirkt besonders beiziemlich absurd, selbst für-Verhältnisse. Ein Mann rettet die Erde. Dass ich nicht lache. Im Zweiten Weltkrieg gab es aber keinen einen Helden, der alle Schlachten gewonnen hat. Dafür ist auch an zu vielen Fronten mit vielen Fraktionen was passiert, einer alleine hätte gar nicht die Zeit dafür gehabt. Durch geschicktes Springen zwischen verschiedenen Protagonisten an verschiedensten Fronten kann man so ein vielseitiges Bild vom Krieg zeichnen. Und somit auch ein interessanteres.Bei einem Weltkrieg lässt es sich kaum vermeiden, dass man an sehr vielen unterschiedlichen Orten kämpft, und der zweite Weltkrieg hat da sehr viele Schlachten zu bieten. Wüstenkämpfe in Afrika, tropische Scharmützel auf den pazifischen Inseln, Häuserkämpfe im zerbombten Berlin oder die Winteroffensive in der Sowjetunion. Dem Zweiten Weltkrieg mangelt es hier nicht an Material. Ich gebe auch offen zu: Ich habe nichts dagegen, nochmal virtuell am D-Day teilzunehmen. Oder an der Kesselschlacht von Stalingrad. Oder Iwo-Jima einzunehmen. Oder um die Brücke von Arnheim zu kämpfen. Die Frage ist wirklich nur: Will man eine zusammenhängende Geschichte erzählen, oder will man die verschiedensten Facetten des Kriegsgetümmels erkunden?Damit könnte Activision sich mal so richtig von der Konkurrenz abheben. Denn selbst EA hat sich beinicht getraut, uns in die Haut eines deutschen Soldaten zu stecken. Ich denke, wir sind in der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs bereits weit genug, um zu verstehen, dass auch die Wehrmachtssoldaten nur Menschen waren. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man nicht mal den Krieg aus ihrer Sicht gehaltvoll zeigen sollte. Ich gebe zu, ich habe wenig Hoffnung darauf, nicht mal indurfte man als deutscher Soldat spielen, obwohl es zwei Missionen in deutschen Städten gab. Aber mal ehrlich, das wäre irgendwie schon ziemlich geil. Vielleicht als Fallschirmjäger, oder als Teil des Afrika Corps. So viele Möglichkeiten.Was muss ich da noch argumentieren? Motherfucking Nazi-Zombies! Ist doch offensichtlich.Eine Sache werde ich beiniemals nicht verstehen: Warum hat sich der Spec-Ops-Modus nicht gehalten? Die Coop-Missionen inwaren super und inwurde das Ganze mehr zu einem Horde-Mode umfunktioniert. Ich finde, der Modus hat ein Comeback verdient. Ich mein, wenn man schon zu den Wurzeln zurückkehrt, dann darf man doch auch auf dem Weg dahin was mitnehmen, oder? Im Zweiten Weltkrieg gab es genügend Schlachten mit verschiedenen Fraktionen der Alliierten. Warum nicht ein französisches Dorf als amerikanischer und britischer Soldat von den Deutschen befreien? Passt doch.Ein ganz leicht zu erfüllender Wunsch. Ich will diese Waffe im Spiel benutzen. Das Fallschirmjägergewehr 42, kurz FG-42, ist eine der interessantesten und coolsten Waffen des zweiten Weltkrieges. Zugegeben, es spielte eine eher untergeordnete Rolle, da nicht viele davon hergestellt wurden, aber hey,1 hat sich auch nicht daran gestört, dass so ziemliche alle Selbstlader aus dem Ersten Weltkrieg absolut ungeeignet fürs Militär waren. Ich will's einfach im Spiel haben, Punkt!Ich denke, damit habe ich vieles abgedeckt. Was davon werde ich morgen bekommen? Ich bin gespannt. Gibt es auch etwas, dass ihr euch vom neuenwünscht? Lasst es uns wissen.