Goodbye Wii U

@AlphaOmegaSin It's a fact that the Wii U years from now will be revered even by their harshest critics for the awesome games like Dreamcast — AlphaOmegaSin (@AlphaOmegaSin) 22. Februar 2017



Verkaufszahlen

Quellen: Sony (PS2, PS3), Nintendo (alle Konsolen), Microsoft (Xbox, Xbox 360), SuperData (PS4, Xbox One), TechRadar (Dreamcast)

Spiele

Einfluss

Morgen ist es endlich soweit: Nintendos neueste Konsole, die Switch, wird endlich im Handel erscheinen. Ein guter Zeitpunkt also von ihrer letzten Konsole, der Wii U, Abschied zu nehmen. Noch ein letzter, großer Exklusivtitel wartet: Das auch für die Switch erscheinende. Aber die Produktion der Konsole ist schon seit Januar weltweit eingestellt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie vollkommen aus den Läden verschwindet.Doch Abschied von der Wii U zu nehmen ist kein Grund, die Taschentücher auszupacken. Die Wii U ist immerhin die Konsole, die Nintendo in den Untergang hätte stürzen können. Nur dank dicker Polster aus besseren Zeiten konnte Nintendo dieseüberstehen. Es gibt zwar einzelne Vertreter, die die Wii U als eigentlich wundervolle Maschine sehen, die nur unfairerweise vollkommen missverstanden wurde – oder sie gleich ganz postfaktisch mit Segas Dreamcast gleichsetzen wollen. Aber die Wahrheit sieht dann doch anders aus. Die Wii U ist nämlich die schlechteste Konsole dieses Jahrtausends.Woran ich das festmache? An den drei wichtigsten Aspekten, um den Erfolg einer Konsole zu messen. Ihren Verkaufszahlen, den erhältlichen Spielen sowie dem Einfluss, den die Konsole auf den Videospielemarkt hat.Dass die Verkaufszahlen der Wii U schlecht sind, ist kein besonders großes Geheimnis. Nintendo ist bei solchen Themen vorbildlich transparent und gibt jedes Quartal brav heraus, wie wenig man verkauft hat – anders als zum Beispiel Microsoft, die schwächelnde Xbox-One-Verkaufszahlen seit ein paar Jahren geheim halten. Und doch wirkt "schlecht" als Adjektiv fast ein bisschen milde, wenn man die Verkäufe der Wii U mal in Relation zur Konkurrenz setzt. Aber seht selbst:Nur eine einzige Konsole hat einen ähnlich mickrigen Balken wie die Wii U – die Dreamcast. Diese hat sich rund 10,6 Millionen Mal verkauft, war aber im Gegensatz zur Wii U auch nur knapp zwei Jahre erhältlich. Nintendos Konsolen-Fehlschlag kam immerhin auf etwas mehr als vier Jahre.Aus Sicht des Spielers sind wohl ohne Frage die Spiele der wichtigste Maßstab, an dem sich eine Konsole messen lassen muss. Auf der einen Seite haben wir da die gesamte Auswahl anSpielen und auf der anderen Seite – und wahrscheinlich noch wichtiger – die Anzahl an herausragenden Exklusivtiteln. Denn, wenn man nicht gerade irgendwelche persönlichen Loyalitäten oder Antipathien hat, dann sollten doch wohl die Spiele entscheiden, welche Konsole man sich holt, nicht? Insbesondere die Spiele, die man nur auf einer bestimmten Konsole oder nur bei einem bestimmten Hersteller kriegt. Aber auch hier zeigt sich die Wii U von Nintendos schlechtester Seite:Wenn wir die Dreamcast mal ausklammern, die viele richtig gute Exklusivtitel bot bei einer ansonsten relativ mickrigen Spielebibliothek, gibt es keine Konsole, die weniger Spieleauswahl bietet als die Wii U. Und diese geringe Auswahl wird dadurch unterstrichen, dass man auch bei den Exklusivtiteln eher Kreisklasse statt Bundesliga kickt. Das ist vielleicht in so weit überraschend, als dass Exklusivtitel eigentlich Nintendos große Stärke sind. Denn keiner der Konsolenhersteller bringt sonst so viele qualitativ hochwertige Spiele heraus. Aber Nintendo alleine kann eben nicht kompensieren, wenn nur wenige Dritthersteller mitziehen – ein starker Kontrast zu Sonys PlayStation-Konsolen, die dank ihres starken Third-Party-Supports bei den Exklusivtiteln in der Grafik stark herausstechen.Es gibt Konsolen, die haben nachhaltig die Videospielewelt verändert, entweder durch ihre Features oder die Spiele, die auf ihnen ermöglicht wurden. Der N64 zum Beispiel, der den Analogstick als Standard für 3D-Bewegung auf der Konsole etablierte und dann gleich mitundSpiele nachlieferte, die in ihren jeweiligen Genres allen vormachten, wie man es zu tun hat. Oder die PlayStation 2, die zeigte, dass Konsolen auch im Heimkino ihre Daseinsberechtigung haben. Die Dreamcast, die den ersten Grundstein für ein Onlinenetzwerk legte - eine Idee, die mit der Xbox und dann der Xbox 360 aufgegriffen und perfektioniert wurde. Und natürlich die Wii, die Videospiele einer ganz neuen Zielgruppe schmackhaft machte, lange bevor sowieso jeder am Handyoderzockte.Und es gibt Konsolen, die man aus den Geschichtsbüchern tilgen könnte und. Das ist die Kategorie, in der die Wii U sich heimisch fühlt. Denn ihre eine große Idee - das Zwei-Bildschirm-Konzept des DS auch auf Konsolen zu etablieren - zündete überhaupt nicht. Nach ein paar Spielen, die damit herumexperimentierten, zum Bespiel mit asymmetrischen Multiplayer-Modi, wurde der Tablet-Bildschirm schnell zur reinen Informationsanzeige degradiert. Nintendo selbst hat sich mit der Switch auch deutlich von dem Konzept distanziert, was Bände sprechen sollte, wenn sogar die innovativen Japaner den Glauben verlieren.Ich will euch gar nicht eure Erinnerungen schlecht reden. Ihr habt sicher viele schöne Stunden verbracht mitund so weiter, ganz zu schweigen von den vielen Stunden, die im neuennoch auf euch warten, wenn ihr nicht zu den Switch-Umsteigern gehört. Aber es fällt schwer, die Wii U als etwas anderes als einen massiven Flop zu sehen - und das aus allen erdenklichen Blickwinkeln. Also weint ihr keine Träne nach, denn sie hat sich den Titel schlechteste Konsole unseres bisher relativ jungen Jahrtausends redlich verdient. Stattdessen freut euch lieber auf die Switch. Denn anders als der Wii-U-Fehlschlag könnte Nintendo hier wirklich mal wieder den Markt aufmischen.