Der Launch aller Launchs!

Es ist soweit! Der Launch, auf den jeder gewartet hat! Lange war's in der Mache, lange wurd's herbeigesehnt und jetzt ist es endlich da. Und es fängt mit dem Buchstaben N an! Was für ein großartiger Buchstabe! So viele tolle Worte beginnen mit N! Nachtaktiv. Nürnberger Rostbratwürste. Napal--- Was, Nintendo Switch? Nein, nein, ich gehöre nicht zu den ganzen anderen Gehirngewaschenen in der Redaktion (hier haben sich echt vier von sechs Kollegen die neue Konsole bestellt). Ich rede natürlich von, dem Nachfolger des besten Spiels der Welt Aber auch andere große Releases erwarten uns im März.steht bereits in den Regalen und gesellt sich wohl zu der Kategorie, die der Xbox One fehlt: tolle Exklusivtitel. Mal ernsthaft:... Währenddessen wird bei MS alles aufgegeben, was irgendwie nach was Neuem riecht. Aber gut, die Konsole ist inzwischen ja ohnehin nur noch mein-und-Amazon-Prime-Video-falls-Prime-Video-mal-wieder-am-PC-nicht-funktionieren-sollte-Gerät.Ebenfalls interessante Titel sind noch, das Schleichspielund - es kommt ja fast steil aus der Sonne, so wenig hatte ich es auf der Kappe -Unser Februar war dagegen... Könnte man zumindest so sagen. Ansonsten haben wir so einige alte Hüte aus dem Hut gezaubert. Ich hoffe, die fandet ihr trotzdem unterhaltsam!