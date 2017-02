Nintendo Switch

Der Mauszeiger schwebt über dem roten, riesigen Button. Bedrohlich steht auf ihm geschrieben:Schweiß rinnt über meine Stirn. Mein Finger zuckt über der linken Maustaste. 330 Euro könnten den Besitzer wechseln. Aus der Tasche des kleinen, armen Studenten zum Branchen-Giganten Nintendo. Jede Nacht verfolgen mich Träume. Leere, diabolisch lachende Geldbörsen - aber auch nie endender Spielspaß.Der nahende Launch derJa, ich gebe zu, ich habe sogar schon einmal davon geträumt, dass ich den ganzen Spaß verpasse, weil ich mich gegen die Bestellung entschieden habe. Wie es sich für einen Traum gehört, tritt natürlich direkt die Apokalypse ein, weil Nintendo nämlich nur genauso viele Konsolen produziert hat, wie vorbestellt worden sind. Doofes Gehirn. Aber wieso bereitet mir der Launch eigentlich so schweißtreibende Nächte?Bevor diein allen Details präsentiert wurde, hatte ich mir fest vorgenommen, dass die nächste Nintendo-Konsolein meinem Wohnzimmer landen wird. Nachdem mich (und viele andere) die Wii U ziemlich enttäuscht hat, sehne ich mich nach einer langen Zeit des Entzuges wieder nach dem typischen Nintendo-Charme. Und dafür müssen zwingend eine neue Konsole und neue Spiele her. Ich habe keine Lust mehr, mich selbst damit abzuspeisen,auf dem Nintendo 64,auf dem GameCube oderauf der Wii zu spielen.StichwortHier findet sich nämlich der erste Punkt auf, der auf meiner Kontra-Liste zu finden ist. Es schreckt mich ab, dass dieohne beigelegtes Spiel kommt. So kommen zum Grundpreis nochdrauf, damit man überhaupt etwas mit der Konsole anfangen kann. Wenn Nintendo zum Beispiel das Partyspieldazulegen würden, was durchaus mitzu vergleichen ist, wäre schon eine große Hürde für mich überwunden. Ich habe mir bisher keine Konsole zum Launch gekauft, ohne dass in der Verpackung ein Spiel mitgeliefert wird. Meinetwegen kann es ein Download-Code sein, aber gebt doch wenigstens ein Spiel zur Konsole mit!Und da ist auch schon der zweite Knackpunkt in meinem persönlichen Kampf mit der. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, heutzutage eine Konsole auf den Markt zu werfen, diehat? Das ist einfach nur ein schlechter Scherz. Ja, der Speicher ist durch eine SD-Karte erweiterbar, aber trotzdem hätte man durchaus etwas großzügiger beim Thema Speicherplatz sein können. Die Launch-Spielesind übrigens schon 32GB groß – passen also gar nicht auf diedrauf. Das einzige Gegenargument liegt darin, dass Spiele von physischen Datenträgern nicht auf die Konsole installiert werden müssen. Trotzdem braucht man einfach eine SD-Karte, damit einem nach einer Woche nicht der Speicher überläuft. Eine Speicherkarte mit 128GB kostet übrigens aktuell zwischen 40 bis 50 Euro. Noch mal einen Fuffi drauf, sind wir mittlerweile bei 430 Euro angelangt. Ein teurer Spaß.Aber was gibt es eigentlich für interessante Launch-Titel? Wenn wir ehrlich sind, gibt esdie den durchschnittlichen Gamer interessieren:und. Alle anderen sind schon alt und auf gefühlt allen anderen Plattformen vertreten. Für mich heißt das: wenn ich mir diezum Release kaufe, habe ich als einzig wahres Zugpferd nurvor mir liegen. Verstaubte Konsole vorprogrammiert.war nie mein Spiel undwird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Titel sein, der einen stundenlang bei Laune hält. Bei all dem Hype für- das ist zu wenig, Nintendo!Nicht mal Retro-Games kann man sich runterladen, denn Nintendo hat es nicht geschafft, die Virtual Console zum Launch verfügbar zu machen.Umso mehr freut es mich, dass endlich einzu Xbox Live und PlayStation Network aufgebaut werden soll. Stabiles Online-Gaming mit ordentlichen Servern und all den Schnickschnack, den wir von der Konkurrenz schon seit zwei Generationen geliefert bekommen. Die Frage ist nur, obauch Spiele liefert, die diese Infrastruktur ausnutzen werden. Mithaben sie schon gezeigt, was sie draufhaben – jetzt heißt es nachlegen!Ihr seht, ich bin mehr als skeptisch gegenüber der. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass wie bei dem 3DS der Adapter zum Aufladen fehlt, dann hätte ich wohl von Anfang an auf meine innerliche Boykott-Taste gehämmert. Vermutlich werde ich erst mal abwarten, was für Spiele noch angekündigt werden. Und bis dahin werde ich häufiger mal beim Ben sitzen und mit ihmspielen.