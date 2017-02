Fliegende Finger

The Typing of the Dead

Wisst ihr, wer richtig lächerlich ist? Egoshooter-Spieler. Die denken, nur weil sie ganz schnell ASDF und einige andere Tasten drücken können, sind sie der richtig heiße Scheiß. HAH! Wahre Meister der Fingerfertigkeit benutzen DIE GANZE Tastatur! Und hier sind fünf Tippspiele, bei denen die Fingerkuppen vor Spaß glühen.Für viele ist The Typing of the Dead der Vater des echten Tippspiels. Hier müsst ihr nicht nur stumpf Sätze nachtippen und könnt dann mit eurer Anschlaggeschwindigkeit angeben, sondern ihr müsst die Welt retten! Und Zombies abschießen! Ursprünglich erschien diese absurde Variante vonauf dem Dreamcast und speziell für dessen Tastaturcontroller. Ihr könnt es aber auch über die geheimen Pfade des Internets für PC erstehen. Es gibt auch eine neuere Version, die so ähnlich klingt wie. Die gibt es im Ausland auch für Steam.Wenn Markus "Notch" Persson sich nicht auf den-Geldsäcken in seiner Luxusvilla ausruht, dann macht er manchmal einfach kleine Spielchen. Zum Beispiel Drop . Intippt ihr immer dieselben Wörter, die aus der Mitte heraus in euer Gesicht spiralisieren. Durch die Musik, die sich verformenden Hintergründe und die stets fließenden Buchstaben gelangt der Tipper schnell in die Zone äußerster Überkonzentration und verliert sich selbst in den Buchstaben. Schaut's euch an, es ist gratis Crimsonland ist ein cooler Top-Down-Shooter, keine Frage. Richtig genial wird aber erst der freigeschaltete Tippmodus. Hier greifen euch Gegner aus allen Richtungen an. Ihr steht festgewurzelt in der Mitte und müsst mit eurer Shotgun entscheiden, auf wen ihr schießt, indem ihr den Namen des Monsters eingebt. Also nicht nur richtig tippen, sondern auch priorisieren! Sogar das neue Crimsonland hat den Modus nachgepatcht bekommen!Icarus Proudbottom mag tippen. Er mag es auf eine fast schon ungesunde Art und Weise. In diesem Gratis-Spiel könnt ihr von einem meisterlichen Enthusiasten vielleicht den einen oder anderen Kniff noch lernen. Traut aber nicht Mr. Filcure! Dieses Tippspiel hat auch ein Sequel mit fünf Episoden namens Icarus Proudbottom's World of Typing Weekly bekommen.Das einzige Spiel auf der Liste, das ich noch nicht in seiner Gänze spielen konnte.ist ein Action-Adventure, in dem ihr durch die Welt läuft und Monster mit euren Wortfähigkeiten und Spezialangriffen erlegt. Wahrscheinlich der epischste Titel der ganzen Liste und der, der auch wirklich mit einer echten Story zu glänzen vermag. Es sieht niedlich aus, auf der Gamescom hatte es sich vielversprechend gespielt und es bekommt gute Reviews. Wer interessiert ist, kann sich die Demo reinziehen Haben wir grandiose Tippspiele übersehen? Wenn ja: Ab in die Kommentare!