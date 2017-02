Nintendo Switch: Launch-Games

Die Launchtitel sind im Durchschnitt zwei Jahre alt

Super Bomberman R ist der einzige Exklusivtitel von einer Third-Party, nämlich Konami.

Zugpferd Zelda

Zelda geht durch die Decke, das wissen wir alle.

89 Spiele noch 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [Nintendo-Exklusiv]



[Nintendo-Exklusiv] 1-2-Switch [Exklusiv]



[Exklusiv] Bomberman R [Exklusiv]



[Exklusiv] Just Dance 2017



Skylanders: Imaginators



I Am Setsuna



The Binding of Isaac: Afterbirth+



Human Resource Machine



Little Inferno



World of Goo



Has-Been Heroes



Fast RMX [Exklusiv]



[Exklusiv] Shovel Knight



Snipperclips



Cube Life: Island Survival HD



Disgaea 5 Complete



Snake Pass



Mario Kart 8 Deluxe [Exklusiv]



[Exklusiv] Constructor



Rime



Arms [Exklusiv]



[Exklusiv] Lego City Undercover



Graceful Explosion Machine



Puyo Puyo Tetris



Redout



Sonic Mania



Splatoon 2 [Exklusiv]



[Exklusiv] NBA 2K18



The Elder Scrolls V: Skyrim



Fire Emblem Warriors [Nintendo-Exklusiv]



[Nintendo-Exklusiv] Redout



Super Mario Odyssey [Exklusiv]



Kaum angekündigt, erscheint die Nintendo Switch bereits in einem Monat. Erst in den letzten Wochen ist klar geworden, mit welchen Spielen zum Launch zu rechnen ist. Die Liste ist kurz und voller Spiele, die wir bereits kennen. Einige Perlen sind trotzdem dabei. Wir haben alle Titel einmal aufgelistet.Nach aktuellen Angaben der Hersteller wird es zum Launch der Nintendo Switch am 03. März zehn Launchtitel geben. Darunter befinden sich tatsächlichund. Unter den aufgewärmten Titeln befinden sich unter anderemund(2016, lauwarm), aber auch alte Gurken wie(2012, ausgekühlt) und(2008, Aktualität in Wärme umgerechnet... Tundra?). Im Durchschnitt sind die Launchtitel der Switch bereits zwei Jahre alt, wenn sie rauskommen.haben wir bei Nintendo schon mehrfach angespielt und waren jedes Mal begeistert. Sowohl optisch als auch spielerisch ist es das wohl frischeste und spannendsteseit vielen Jahren. Die Open World verspricht eine vielfache Größe von. Die eigene Neugier zieht einen dabei von Ort zu Ort. Ein so gigantisches Abenteuer auch unterwegs zu erleben, macht die Switch-Version deutlich verlockender als auf der Wii U zu spielen, auf der das Spiel ebenfalls erscheint.ist der einzige AAA-Exklusivtitel auf der Launchliste für die Switch. Mitist zwar ein hochkarätiges Spiel für April in der Röhre, allerdings ist es auch nur ein Re-Release des gleichnamigen WiiU-Spiels. Erst Mitte des Jahres verspricht Nintendo unsund erst zum Weihnachtsgeschäft. Es sieht so aus, als ob Switch-Besitzer dieses Jahr eine ganze Mengespielen werden.Insgesamt sind für dieses Jahrangekündigt. Diejenigen mit einem einigermaßen festen Releasedatum haben wir für euch aufgelistet:Seid ihr begeistert oder enttäuscht vom Launch-Lineup? Hinterlasst uns einen Kommentar mit eurer Meinung!