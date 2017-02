Resident Evil 7: Biohazard im Test

Es folgen kleine Spoiler zum Setting des Spiels.

markiert eine überraschende Wende in der Herangwehensweise von Capcom: seithatte sich die Reihe sukzessive von Survival-Horror zum Actionspektakel gewandelt.besinnt sich seiner Wurzeln und setzt statt auf Explosionen wieder auf echten Horror. Dabei erfindet sich die Reihe sogar neu.Es beginnt in den sumpfigen Südstaaten Nordamerikas. Das Setting ist ein alter Hut im Horrorkino, hatte in Spielen bisher aber wenig Platz. Protagonist Ethan erfährt, dass seine verschollene Frau Mia wieder aufgetaucht ist und fährt los, sie zu suchen. Bald erreicht er das Haus der Baker-Familie, wo er sie vermutet. Seine Geliebte wartet bereits auf ihn und sie laufen Händchen haltend in den Sonnenuntergang. Nein, warte. Ethan wird von den verrückten Bewohnern attackiert und in dem Haus gefangen gehalten. Was hat der Typ sich gedacht, als er in das Gruselhaus spazierte? Schaut der keine Horrorfilme?Natürlich weiß die Person hinterm Gamepad genau, dass in der Hütte schlimme Dinge passieren.zieht dabei alle Gruselregister: alter Dreck, verfaultes Essen, Maden, Kakerlaken und surrende Insekten. Der subtile Horror und Ekel vermitteln den Eindruck einer ständigen Bedrohung, auch wenn gar nichts passiert. Aber lasst euch von diesem Spieleinstieg nicht täuschen:ist ein Kaleidoskop aus Horror-Subgenres. Die Spannweite reicht von subtilem Psychoterror bis zum knallharten Splatter. Das Mashup gelingt erstaunlich gut und wird mit einem nahezu perfekten Pacing erzählt. Nur der lauwarme Protagonist lässt die Glaubhaftigkeit so manches Mal entgleiten. Wenn er das Haus auf der Suche nach Mia betritt, fällt ihm nicht ein, auch mal nach ihr zu rufen. Und wenn sich später vor ihm die abgefucktesten Szenen abspielen, kommentiert er nüchtern, dass er nun wohl alles gesehen hat, während ich hinter dem Gamepad - zitternd und eingeschissen - schreie und fluche ob der Dinge, die ich da gesehen habe. Seid nicht naiv, wenn ihr dieses Spiel einlegt. Es ist wirklich abgefuckt.wirft euch nicht nur stumpf den Horror entgegen. Die Atmosphäre ist meisterlich gestrickt und arbeitet mit tollen audiovisuellen Effekten. Zum ersten Mal spieltaus der Ego-Perspektive, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass es für VR konzipiert wurde. Aber es trägt auch dazu bei, das Spiel sehr beengt zu machen. Eine Third-Person-Kamera erlaubt euch immerhin einen guten Blick um eure Figur herum. First-Person bedeutet, dass ihr hauptsächlich seht, was vor euch liegt. Im Dunkeln ist das außerdem nicht viel. Umso mehr muss man sich auf auditive Hinweise verlassen, wenn es darum geht, Gefahr zu verorten. Mit knirschenden Balken und zufälligem Rumpeln leistet das Spiel ganze Arbeit, euch das Adrenalin durch den Körper zu jagen, auch wenn gar nichts passiert. Ihr könnt trotzdem damit rechnen, dass das Spiel euch kalt erwischen wird, wenn ihr gerade nicht damit rechnet.Die visuellen Effekte zeichnen einen realistischen Filmlook, der oft an das ersteerinnert. Damals waren es noch fotografische Standbilder, sechs Teile später erzeugen vollwertige 3D-Umgebungen die gleichen Eindrücke. Einige Texturen entpuppen sich als matschig, wenn man die Nase direkt heranpresst, aber in den allermeisten Szenen sind sie überzeugend. Beeindruckend sind die Effekte von Feuchtigkeit auf Oberflächen, schmutzige Wasserbecken und die spärliche Beleuchtung, die mitunter richtig grell in der Dunkelheit glimmt. Wenn man den Wunsch verspürt, so einen Raum mal ordentlich zu schrubben, ist der Dreck wirklich realistisch inszeniert. Alle Spielversionen (PC, PS4, Xbox One) laufen übrigens in 1080p und 60 FPS, die grafischen Unterschiede sind relativ gering.Im Vergleich zur hereinbrechenden Actionflut der letzten-Titel istein langsames Spiel. Capcom schaltet wieder einen Gang zurück, das Gesamtpaket erinnert weit mehr an die ersten als an die jüngsten-Spiele. Resident Evil 7 durch den geistigen Sprung in die simplere Vergangenheit lässt es auch vielen alten Ballast hinter sich. Die schwierige Steuerung und die schlechte Übersicht sind einer klaustrophobischen Ego-Perspektive und präziser Steuerung gewichen. Die Kämpfe sind bei weitem nicht so frustrierend wie in den frühen-Spielen - und viele sind optional. Das Spiel erklärt früh, dass Weglaufen und Verstecken valide Alternativen zu erbitterten Kämpfen sein können. So spart man auch wertvolle Ressourcen wie Munition und Heilungsobjekte, die man sonst vielleicht sinnlos verfeuert hätte. Hilfreiche Items sind zwar wieder rar gesäht, aber die neue Ego-Perspektive macht ein Spiel daraus: wer genau hinsieht und die Umgebung neugierig durchschnüffelt, wird mit zahlreichen versteckten Items belohnt. Man muss wirklich hinter Brettern und in Einbuchtungen suchen, wenn man das gute Zeug finden möchte.Das Inventar ist wieder auf wenige Slots limitiert, man darf an den zahlreichen Speicherorten aber Kisten benutzen, um Objekte zu lagern und auszutauschen. Sowohl Speicherpunkte als auch Checkpoints sind äußerst fair gesetzt - und auf unnötigen Stress mit Farbbändern wird auch verzichtet.Die wohl größte Errungenschaft des Spiels ist sein Fokus auf eine kleine, persönliche Geschichte. Es geht nicht darum, eine globale biochemische Katastrophe abzuwenden und sich den Weg in explodierenden Städten freizuballern. Antrieb ist vielmehr die Neugier des Spielers, die rätselhaften Ereignisse im Hause der Baker-Familie aufzuklären. Dabei bekommt man immer gerade genug Informationen, um am Ball zu bleiben, aber nie genug, um alles zu verstehen. Das Pacing des Spiels ist dabei absolut vorbildlich und wechselt Rätsel und kurze Actionpassagen mit Exploration und ruhigen Szenen ab. Fast immer bekommt man Gelegenheit, Gebiete ausführlich zu erkunden und sich alles anzusehen. Auf dem Weg durchläuft man zahlreiche Horror-Subgenres, die aber sinnvoll miteinander verknüpft sind. Das Setting entwickelt sich Stück für Stück weiter und hält sogar einen überraschenden Twist parat.erzählt eine gute Geschichte in zehn Stunden, anstatt sich über 20 Stunden in drei Kampagnen und langweilige Spielabschnitte zu verstricken, über die auch ein Feuerwerk an Explosionen nicht hinwegtäuschen kann (ich schaue dich an,). Mit guten audiovisuellen Techniken wird eine tolle Atmosphäre erzeugt und das hervorragende Pacing zieht einen wie ein Sog durch das Spiel. Wie damals, schafftes sehr erfolgreich, die Reihe neuzuerfinden und bringt das ganze Genre wieder einen Schritt nach vorn.