Review in Arbeit: Nioh

Hinweis: Dies ist kein vollständiges Review. Zu diesem Zeitpunkt habe ich 17 Stunden in Nioh gesteckt, 5 von 18 Hauptmissionen und zahlreiche Nebenmissionen abgeschlossen. Ich werde diesen Beitrag vor dem Release am 8. Januar mit einem vollständigen Test aktualisieren. Das ist für uns sehr ungewöhnlich und wird hoffentlich kein Normalfall. Aber wir bekamen das Testmuster erst letzten Freitagabend, die Konkurrenz schläft nicht und für Google und die kurze Aufmerksamkeitsspanne des Internets zählt nur Geschwindigkeit.



Wir fangen aber nicht damit an, Spiele zu spielen und es dann "Test" zu nennen, nur weil wir dann schneller sind. Verzeiht uns darum in diesem Fall bitte einmal dieses eigennützige Experiment.



Falls euch diese Methode nicht gefällt, oder falls ihr das wider Erwarten vollkommen okay findet, dann schreibt doch bitte einen kurzen Kommentar. Feedback ist immer willkommen!

Vergleiche zwischenundsind unausweichlich. Systeme, Flair, Kämpfe - wer einen Teil von From Softwares Vorzeigeserie gespielt hat, wird sofort in bekannte Muster verfallen. Und obwohl sich die Titel oberflächlich sehr ähnlich spielen, sind sie im Kern grundverschieden. Darum war das jetzt auch die letzte Erwähnung von der-Serie im ganzen Beitrag.Prämisse ist eigentlich sehr einfach: Der Pirat William hat vor vielen Jahren eine treue Begleiterin in einem gälischen Naturgeist gefunden. Wie es die Piraterie so will, musste es ihn früher oder später aber in den Tower of London als Gast auf Dauer verschlagen. Klar: Ein Ausbruch wird fällig. Bastardschwerter, westliche Uniformen, große Männer mit dicken Äxten - kennt man ja. Dann kommt ein Magier mit Glatze und schaurigen Tattoos an, nimmt den Naturgeist gefangen, benutzt ihn als Kompass, um wertvolles Amrita aufzuspüren, und haut ab. Für William ist der Fall klar: hinterher,Seine Reise verschlägt ihn nach Japan.In Japan wird es plötzlich kompliziert. Dort ist nämlich der Imperator frisch verstorben. Nicht nur sind zwei etwa gleichgroße Clans dabei, sich gegenseitig den Schädel um die Vorherrschaft einzuschlagen. Es battlen sich auch zwei andere Männer um den Titel des Nioh. Außerdem gibt es verschiedene Clananführer, Prinzessinnen, Vasallen und Hattori Hanzo hat eine Katze in seinem Hemd, aus deren Augen er die Uhrzeit abliest. Kein Witz. In einer Zwischensequenz greift er in die Tasche, zieht eine Katze raus und weiß, wie spät es ist. William nennt es sogar eine Katzenuhr. Ich war selbst am nächsten Tag noch so verwirrt, dass ich eine Unterhose als Wintermütze trug.Verwirrend wird es, weil William in diesenreingezogen wird und nach jeder Mission neue Charaktere vorgestellt werden, zu denen man keine wirkliche Beziehung hat oder jemals aufbaut - abgesehen von Hanzo. Es gibt Zwischensequenzen ohne William im Bild, bei denen ich einfach nicht wusste, ob das jetzt Freunde oder Feinde sind. Ich habe versucht aufzupassen. Wirklich. Aber nach zehn Stunden war mir die Geschichte so schnurzpiepegal, dass ich einfach nur froh war, als der Glatzenmagier endlich mal wieder auftauchte und ich die Hauptgeschichte weiterverfolgen durfte. Übrigens ganz großes Kino: William spricht Englisch, die Japaner meist astreines Japanisch. Nur manchmal versuchen sie sich am übelsten Engrish und es ist jedes mal ein Genuss.Im Kampfkern istein: Leichter Angriff, schwerer Angriff, ausweichen, blocken. Das Spiel lässt sich im Grunde mit vier Tasten durchspielen. Dabei immer schön auf die Ausdauer achten, denn wer mit leerer Staminaleiste gehauen wird, ist ein paar Sekunden aus der Puste und offen für einen fatalen Finisher. Das gilt übrigens auch für die meisten Gegner und deren deutlich sichtbaren Staminaleisten.Hinzu kommen verschiedene Techniken, die man überfreischalten kann. Dann hat die Doppelschwertkombo noch mal einen Extraschlag am Ende oder man kann mit dem Speer Gegner greifen und sie hinter sich ziehen. Weiterhin kann man mit richtigem Timing die Staminaleiste teilweise wieder auffüllen - man denke an den Active Reload in. Man kann außerdem zwischen drei Posen pro Waffentyp wechseln, um andere Moves auszuführen, mehr Schaden auszuteilen oder eher in die Defensive zu gehen. Unterm Strich ist das Spielgefühl knackig, komplex und die Gegner erfordern stets Aufmerksamkeit. Da jeder Treffer mindestens Stamina und im schlimmsten Fall sehr viel Lebensenergie verbraucht, sollte man eine Unterzahl tunlichst vermeiden und immer nur das Duell suchen - oder den heimtückischen Angriff von hinten.Dank desbleiben sowohl die Kämpfe als auch das Sammeln und Suchen interessant. Ich komme um einen Vergleich mitnicht herum - schließlich fallen Waffen zufällig mit weißer, gelber, blauer oder violetter Seltenheit herunter, es gibt Set-Boni und man kann für Geld und Materialien auch einzelne Skills der Waffen neu auswürfeln. Wer also gerne grindet, wird anseine helle Freude haben. Wer jetzt aber denkt "Na toll, dann muss ich ja alle zehn Minuten meine Ausrüstung tauschen", der irrt. Ja, es stimmt: Man verbringt sehr viel mehr Zeit in den Menüs als bei-- ich meine, äh,. Aber da sich die Lieblingswaffe auch aufleveln lässt und man oft einen Skill an andere Waffen vererben kann, fühle ich mich eher selten dazu genötigt, meine ganze Ausrüstung zu wechseln.Die random drops, die vielen Skills und die ausladenden Möglichkeiten, die Fähigkeiten seiner Spielfigur zu individualisieren, führen aber auch zu einem Problem. Ich nenne es "Problem", für andere ist es der Himmel:ist ein. "Min-maxing" ist ein Begriff aus der Rollenspiel-Szene und bedeutet, dass man seinen Charakter mechanisch für seine Aufgaben durchoptimiert. Das gibt dem Spieler potenziell die Möglichkeit, sich komplett zu spezialisieren und vernichtende Kombinationen an Eigenschaften und Skills zu entdecken, sodass man normale Gegner einfach nur dahinfetzt. Und das tue ich auch. Fast kein Gegner ist meiner ultimativen Fähigkeit, L1 und Dreieck für einen Wirbelangriff zu drücken, gewachsen. Um die Sache zu vereinfachen, bekommt man ein Warnsignal, wenn man die Aufmerksamkeit von Gegnern erregt hat, Blocks absorbieren immer allen Schaden und funktionieren aus jeder Richtung.Insgesamt fühlt sichan vielen Stellen fast schon freundlich an. Das liegt daran, dass ich vermute, dass der Entwickler ein Gefühl der Macht auf den Spieler übertragen möchte. Man soll nicht hilflos und kriechend durch die japanische Fabelwelt huschen und hoffen, dass einen niemand sieht. Nein, man wird zum Badass-Samurai, der man schon immer sein wollte, und verwandelt wie ein wilder Wirbelsturm die läppischen Möchtegern-Ronin in voluminöse Blutwolken. Und das ist voll okay. Voll okay ist übrigens auch die Fernkampfmechanik: Munition ist zwar rar gesät, aber Schießen mit Bogen oder Muskete fühlt sich gut und mächtig an und ein Kopfschuss garantiert fast immer einen One-Hit-Kill, mit dem man Gruppen auf ein erträgliches Niveau dezimieren kann.Bis jetzt macht mirviel Spaß. Einige der optisch abwechslungsreichen Level sind mir zu lang und zu labyrinthartig aufgebaut, aber darüber möchte ich noch nicht final urteilen. Andere Bereiche, bei denen ich noch skeptisch bin, sind die Anzahl der vorhandenen Gegnertypen, einigen kleinen Mechaniken und ob das Spiel gegen Ende durch meine dominante Kampfstrategie noch kaputter wird als es das jetzt schon ist - oder ob es sich noch fangen wird. Stay tuned!