Der Januar switchte alles um

Reviews

Preview

Sonstiges

Nintendo hat wieder für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem wir letztes Jahr schon kurz sehen durften, dass sich hinter dem Codenamen NX die Switch verbirgt, gab es im Januar endlich alle Details zur tragbaren Heimkonsole . Die Glücklichen vom DPad, die vor Ort sein durften, waren Benny und Haris. Auch hier noch mal: NEID! Davon abgesehen gab es aber nicht so wirklich viel zum ersten Monat des neuen Jahres zu sagen.Der Februar verspricht mehr. Mein Favorit für den Monat:. Aber auch Titel wieundwarten auf euch.wird wohl wieder meine verfluchte Camperseele erfreuen. 3DS-Besitzer dürfen mitdas Wii-U-Jump-and-Run mit auf die Reise nehmen. Dazu kommen noch mitund. Ja, es fängt so langsam an mit den Releases.