Fate/Extella im Test

Es wird Zeit, ein großes Geständnis abzulegen: Ich, selbsternannter Japan-Experte beim Dpad, habe keine Ahnung von der-Reihe. Ich habe weder die Visual Novels gespielt, noch die Anime-Adaptionen geschaut oder mich sonst irgendwie damit beschäftigt. Während ein Teil der Leser nun den Kopf kratzt, da sie selbst nicht wissen, wasist, dürfte der Rest nun wohl die Hände über dem Kopf zusammenschlagen angesichts dieser Ignoranz. Dennist ein extremes Phänomen in Japan. Wie extrem?, ein Handy-Ableger der Reihe, konnte letztes Jahr zum Beispiel auf der Android-Plattform an 104 von 133 Tagen mehr Geld einnehmen als. Grund genug also, diese Wissenslücke mitwenigstens ein bisschen zu stopfen.Das Grundkonzept beiist, dass es in unserer Welt regelmäßig zu einemkommt, Holy Grail War genannt, bei dem es um den heiligen Gral als Preis geht. Dieser ermöglicht die Erfüllung eines jeden Wunsches.spielt dabei direkt im Anschluss an einen Holy Grail War: Ihr habt gewonnen und seid nun eigentlich zusammen mit eurem Servant, der Verkörperung der Seele eines Helden aus vergangenen Zeiten, rechtmäßiger Herrscher. Bis sich herausstellt, dass ein Klon von euch existiert mit genau dem gleichen Herrschaftsanspruch. Jetzt gilt es, herauszufinden, was es mit dieser anderen Version von euch auf sich hat – und natürlich die Herrschaftsfrage zu klären.Das tut man natürlich am besten auf dem Schlachtfeld. Das generelle Ziel ist dabei immer die, indem ihr die feindlichen Streitkräfte vernichtet. Um ein Level abzuschließen, müsst ihr in der Regel die Mehrheit der Gebiete halten und euch gelegentlich noch mit einem Boss duellieren.Das Erobern stellt sich aber als nicht so einfach heraus. Denn auch die feindlichen Streitkräfte können ganz dreist eure Gebiete erobern. Entsprechend hat man beim Spielen selten auch nur eine ruhige Sekunde. Wenn man nicht gerade erobert oder gegenerobert, stresst euch das Spiel zum Beispiel mit aufploppenden feindlichen Servants oder es gilt eine "Plant" zu beseitigen, eine Art mobilen Spawnpunkt für etwas härtere Minions. Dadurch kommt aber bei den Kämpfen natürlich niemals auch nur annähernd so was wie Langweile auf.Marvelous hat beim Kampfsystem die bewährte Technik ausrecycelt, was Eingängigkeit und rasend schnell in die Höhe schnellende Komboanzeigen bedeutet. Allerdings gibt es auch Modifikationen wie den Extella-Maneuver-Spezialangriff, der euch alle Gegner auf dem Bildschirm gleichzeitig angreifen lässt, oder die Möglichkeit, mit perfektem Timing den Schlag eines Feindes mit einem eigenen zu kontern.Abseits der Hauptgeschichte, die durch mehrere Perspektiven erzählt wird, gibt es auch die Möglichkeit, in Nebenstories in die Haut anderer Servants zu schlüpfen. Diese sind euch storytechnisch untergeben, da sie keinen eigenen Meister haben, und tauchen auch in der Kampagne als NPCs auf, die teilweise an eurer Seite kämpfen.Neben "Klassikern" wie Lu Bu, der scheinbar in jedem Spiel auftauchen muss, was irgendwie etwas mit Mythologie und antiker Geschichte zu tun hat, gibt es auch genug Figuren, die einem so nicht unbedingt direkt bekannt sein dürften. Cú Chulainn beispielsweise, ein Kämpfer aus der irischen Mythologie. Insgesamt gibt es fast 20 Servants, womit für Abwechslung gesorgt ist.Darum ist es schon etwas schade, dass derzählt. Denn in recycelten Gebieten wird das in der Kampagne etablierte Schema nur ad infinitum wiederholt. Damit sind die Nebengeschichten eigentlich nur eine Möglichkeit, die Kampfstile der anderen Servants auszuprobieren, was man aber aufgrund der sich einstellenden Eintönigkeit nicht unbedingt will. Zumindest nicht über mehrere Stunden, was ungefähr der Zeitrahmen pro Nebengeschichte ist. Koop- oder Multiplayer-Versus-Modi fehlen vollkommen. Da auch mit der Story gegeizt wird, bleibt nur eine vergebene Chance, die Servants tiefgehender zu behandeln.ist die bisher beste Interpretation des-Kampfsystems gepaart mit einer Story, die definitiv Lust macht auf die-Reihe mit ihren epischen, allesumspannenden Duellen zwischen den Verkörperungen von Heldenseelen. Nur schade, dass man die Chance verpasst hat, auch alle Charaktere würdig zu behandeln. So bleiben viele der Nebenfiguren etwas farblos. Aber gut, aus irgendeinem Grund muss es ja eine-Animeserie geben!