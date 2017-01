Zero Time Dilemma im Test

Die Memo-Funktion am PC ist Dreck. Notizzettel sind Pflicht!

Die-Serie ist so etwas wiefür intelligente Menschen: Der Plot ist undurchdringlich, die Charaktere wachsen einem ans Herz und die Rätsel sind manchmal abgefahren schwierig. Trotzdem bleiben die Spiele ausgesprochen sadistisch. Hier ist kaum etwas heilig. Im neuesten Teil,, wird das ganz besonders deutlich. Denn hier werden Kinder ermordet.Neun Personen wachen in ihren Zellen auf. Sie wissen nicht, wo sie sind, aber kaum dass sie das Bewusstsein erlangt haben, kommt auch schon eine Gestalt mit einer mittelalterlichen Gasmaske ans Gitter und sagt: "Ich werfe jetzt eine Münze. Wenn ihr die richtige Seite erratet, lasse ich euch frei. Ansonsten müsst ihr an meinem Spiel teilnehmen, das erst aufhört, wenn sechs von euch tot sind." Die Münze hat eine blaue und eine rote Seite. Ich wähle blau. Die Münze zeigt blau. Zero lässt uns frei. Die Charaktere stehen in der Freiheit, wundern sich, was vorgefallen ist, und die Credits spielen ab. Wie jetzt?Ich springe in der Zeitlinie zurück. Das ist ein Merkmal der Serie: Bestimmte Knotenpunkte in der Story lassen sich immer wieder ansteuern. Neuezwingen die Geschichte dann in einen neuen Zweig. So lässt sich Wissen, unter Umständen sogar das eine oder andere Passwort, von einem Pfad in den nächsten übertragen. Was sich wie pures Geschummel anfühlt, hat tatsächlichen Hintergrund. Auf den gehe ich jetzt aber nicht ein, nur für den Fall dass ihr die Vorgänger nicht kennt - wäre ein fieser, fieser Spoiler.Jedenfalls wähle ich beim zweiten Mal rot. Die Münze zeigt weiterhin blau. Das Spiel beginnt.Ab jetzt sind die Charaktere in drei Teams à drei Personen aufgeteilt. Carlos, Diana und Q leiten jeweils ein Team. Diese drei gehören zu den insgesamt fünf neuen Charakteren der Serie. Der Feuerwehrmann, die junge Frau und der kleine Junge, dessen Kopf in einem großen Metallball feststeckt, sindund klicken hervorragend mit den anderen Figuren. Von Teil Eins und Teil Zwei machen dagegen Junpei, Akane, Sigma und Phi wieder mit, deren Geschichten fortgesetzt werden. Ich rate allen Interessierten dringend, die Vorgänger durchzuspielen - ansonsten seid ihr gekniffen.Die Story vonbeginnt nämlich, wie man es gewohnt ist, relativ simpel, wird ab dem Mittelteil aber. Es gibt Dutzende Referenzen zuund, und dass man mehrere sich aufgabelnde Storypfade in quasi zufälliger Reihenfolge spielt, hilft beim Überblick nicht. Selbst ich als jemand, der die Vorgänger kennt und vorher noch mal die Plots bei Wikipedia durchgelesen hat, war am Ende so durch wie die Spielfiguren selbst. Unterm Strich ist die Geschichte zwar nicht so unglaublich verwuselt wie, aber da die Teile eng verknüpft sind, heißt das nicht viel.präsentiert die Story in vollständig und. Die Sprecher sind auch diejenigen, die den ziemlich miesen Animationsteil wieder ausgleichen. An vielen Stellen fühlt es sich an, als wollte das Spiel viel lieber in Standbildern erlebt werden, aber dann musste halt doch mal jemand rennen oder jemand musste wen anders schlagen. Das Resultat ist etwas, das ich lieber am Handheld statt am großen PC-Bildschirm erfahren hätte, denn da wäre der Bildschirm kleiner gewesen und es hätte nicht so beschämend ausgesehen.Nicht zuletzt ist das Spiel wegen der Steuerung auf den Mobilkonsolen daheim. Am PC funktioniert die Mauskontrolle zwar, aberwurde null für das Eingabegerät angepasst. Auf Bildschirmen mit Scrollbalken darf man mit dem Mausrad nicht scrollen, die einzige Memofunktion des Spiels erlaubt Herumgemale mit dem Zeiger statt Eingaben per Tastatur.Neben Storysequenzen gibt esim wahrsten Sinne des Wortes: Die Figuren sind eingesperrt und müssen, manchmal unter Zeitdruck, den Schlüssel hinaus finden. Diese Puzzle sind zwar enorm künstlich gestaltet und man fragt sich schon mal zwischendurch, warum Zero sich solche Mühe gemacht hat, Schalterrätsel mit Sprengstoffzügen zu verknüpfen und in Formaldehyd eingelegte Tiere mit Bodensensoren zu verknüpfen - allerdings machen die Rätsel so viel Spaß, dass ich diese Gedanken bis gerade eben wieder verdrängt habe.Und mit "machen viel Spaß" meine ich, dass die Rätselsind. So richtig schön knackig, wie eine frisch ausgebuddelte Möhre. Herzhaft reinbeißen und dann entdecken, dass die Kauleiste wegen Unterforderung total eingegangen sind. Manche Rätselräume sind noch ganz lauschig und basieren darauf, dass man im Wust der Objekte auch alle kombinierbaren Teile ins Inventar schaufelt. Andere Räume haben mich dagegen bis sieben Uhr morgens beschäftigt. Das war das Ende eines 12-Stunden-Marathons, bei dem ich dachte, ich bekämean einem Tag des Wochenendes in einer Sitzung durch. Nein, bekam ich nicht. Aber das Rätsel, das mich zwei Stunden beschäftigt hat, habe ich dann doch ohne Walkthroughs in die Knie gezwungen bekommen. HAH! Das fühlte sich gut an.Weniger gut fühlen sich dagegen die Charaktermomente an. Weniger gut in einem positiven Sinne. Die Figuren werden richtig getrieben, machen ungeahnte Verzweiflung durch und rührten mich auch. Das ist die Menschlichkeit, die ich anvermisst habe. Das ist dann auch der Grund, warumbei der Stange hält. Nicht wegen des absurden Plots, sondern das Schicksal der Figuren ist das, was neugierig macht. Bis zum Schluss, wo die Auflösung um das Mysterium Zero dann eine so gigantische Enttäuschung darstellt, dass selbst Dianas niedliche Sommersprossen nichts dagegen tun können.steckt ein wenig in der Formelhölle. Spike Chunsoft versucht es seit dem ersten Teil immer wieder mit demselben Storygimmick und baut darum eine wachsende, immer verworrenere Narrative, die inzwischen nichts mehr tragen kann. Glücklicherweise sind die beiden anderen Standbeine intakt und können die klaffende Wunde ganz gut schließen: Sowohl die Figuren als auch die Rätsel sind enorm unterhaltsam und verdienen großes Lob.