Aviary Attorney im Test

Es ist schon etwas merkwürdig. Da habe ich ein paar Stunden damit zugebracht, einen Beitrag darüber zu verfassen, wie die-Serie so fade geworden ist wie alte, ungewürzte Tomatensuppe - und wenige Wochen später spiele ich, das mir quasi alle Wünsche an die alteingesessene Anwalts-Visual-Novel erfüllt.Bevor ich über die Geschichte vonsprechen kann, muss ich auf das Offensichtliche eingehen: Die Protagonisten sind menschliche Vögel. Viele Figuren im Spiel sind menschliche Vögel. Aber es gibt auch Wölfe und Hunde und Katzen und so. Und alle leben sie im Frankreich des 19. Jahrhunderts.Und warum ist das so? Ich... ich weiß nicht? Die Entwickler wollten wohl unbedingt das ganze Spieloptik im Stile vom französischen Karikaturistaufziehen. Eventuell ist der Fandom so groß, dass sich da auch der Vorname von unserem Protagonisten ableitet: JayJay Falcon.Falcon ist. Sein loyaler Assistent Sparrowson ist aber derjenige, der sein Leben einigermaßen in geordneten Bahnen hält. Er ist immer als erstes im Büro, kümmert sich meistens um die Drecksarbeit (wenn er Falcon nicht austricksen kann) und hält den Falken bei Laune, wenn die Zeiten mal nicht so rosig aussehen. Zwischen den beiden besteht eine fühlbare, freundschaftliche Beziehung. Anders ist es sich auch nicht zu erklären, dass Falcon ihn bei der Anzahl an Kalauer, die er täglich raus haut, noch nicht gefeuert hat.An dieser Stelle fühlt sich das Spiel noch sehr wiean, nur dass es anders aussieht. Das ändert sich aber schnell: In unserem ersten Fall bekommen wir einbis zur Gerichtsverhandlung. Eine Dame hohen Standes wird verdächtigt, einen Zug-Magnaten getötet zu haben. Um ihre Unschuld zu beweisen, müssen wir uns überlegen, wo wir hingehen, mit wem wir reden, was wir untersuchen. Jedes mal, wenn wir uns für einen Ort entscheiden, frisst das einen ganzen Tag auf. Wer nur ins Blaue rät, wo er hingehen sollte, ohne es sich logisch zu überlegen, wird wohl oder übel Zeit verschwenden. Das bedeutet, dass eventuell eine wichtige Zeugenaussage oder ein wichtiges Beweismittel nicht gefunden wird. Es gibt aber auch genügend Dinge, die optional sind, aber die Jury ungehalten stimmen.Die Gerichtsverhandlungen vonlaufen ähnlich wie inab: Man untersucht die Aussagen der Zeugen und präsentiert Beweisstücke, um diese zu entschärfen. Kann man das nicht, ist der Fall aber nicht vorbei, denn hier gilt das Jurygericht. Falcon hat nicht die Pflicht, die Schuld seines Mandanten eindeutig zu widerlegen. Er muss nur- und da kann man sich zumindest den einen oder anderen Fehler mal erlauben.Dieses Spielsystem machtmechanisch ungleich interessanter. Das Gefühl, dass man falsch untersuchen kann, gibt dem Spieler eine ganz neue Dimension von Freiheit. Inist die Untersuchung erst beendet, wenn man alles gefunden hat. Inhat man nur einen Vorteil davon, wenn man gewissenhafte Vorarbeit geleistet hat, aber es ist kein Zwang. So fühlt man sich mehr wie ein richtiger Ermittler und es wirkt plausibler, dass man mit dem, was man hat, auskommen muss. Nicht wie im Original, wo die Gerichtsverhandlung aus hanebüchenen Gründen immer am selben Tag stattfinden, damit der Protagonist komplett unvorbereitet in die Verhandlung muss.Und anders als, traut sichwirklich was. Auch mit der Zeitmechanik wirkte der erste Fall immer noch recht vertraut. Am Ende des Falls ist mir wegen meiner-Erwartungen aber das Gesicht runter gefallen. Klatsch! Auf den Boden. Das Leben von JayJay Falcon, seinen Freunden und allen Charakteren des Spiels. Obwohl sie unwirklicher dargestellt sind, wirken sie nicht überzeichnet. Und die Entwickler des Spiels verlieren keine Zeit, allerlei Schindluder mit den Emotionen ihrer Schöpfungen zu treiben. Das findet seinen Höhepunkt in den Kapiteln Drei und Vier, die so spannend waren wie kaum ein Fall in. Und dann bestimmen die Aktionen in Kapitel Drei auch noch, was in Kapitel Vier überhaupt passiert! Das ergibt, summa summarum, sechs Fälle.Aber es gibt auch Nachteile, wenn auch nur kleine. Einmal ist die Präsentation nicht so raffiniert, wie es-Fans gewohnt sind. Animationen gibt es kaum, Mimik gibt es gar nicht. Auch die klassische Musik ist etwas zu verhalten. Triumphe werden nicht durch Paukenschläge und treibende Klänge unterstützt, sondern durch säuselnde Kammermusik. Und letztendlich ist das Spiel recht kurz - zumindest für-Fans, die einen 30-Stunden-Marathon gewöhnt sind und hier alle Fälle in unter neun Stunden beenden können.Ich wünschte mir, Capcom würde sichganz genau anschauen. Hier ist ein Spiel, das Witz und Drama hervorragend vereint, ein paar kleine aber feine Gameplay-Mechanismen einstreut, die das Prinzip von einer reinen Visual Novel abheben, und dazu auch noch auf den Punkt kommt. Ich würde mich auf ein Wiedersehen mit JayJay Falcon freuen. Noch mehr würde es mich freuen, wenn der Genrevater sich hier ein paar Dinge abgucken täte.