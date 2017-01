Nintendo Switch: Technische Details

Nintendo Switch

6,2" kapazitives Multitouch-Display



Auflösung: 1280x720 Pixel



32GB interner Speicher



MicroSD-Slot (microSDHC/microSDXC)



Integrierte Stereo-Lautsprecher



Kopfhörer-Anschluss



USB-C-Anschluss



Wifi (802.11ac)



Lichtsensor



Ausklappbarer Ständer



Akkulaufzeit: 2,5 bis 6,5 Stunden

Dock

1x HDMI Out



Video-Output: 1920x1080 Pixel



Audio-Output: 5.1 Surround Sound



2x USB 2.0



1x USB 3.0



Ethernet via USB

Joy-Con Controller

2 Teile: Joy-Con (R), Joy-Con (L)



Abmessungen: 102x36x29mm



Gewicht: Joy-Con (L): 49,3g, Joy-Con (R) 52,2g



4 Facebuttons, 2 Schulter-Buttons, 2 Schulter-Trigger (digital)



Plus/Minus-Buttons, Home-Button (R), Capture-Button (L)



Bewegungssensoren



Infrarot-Sensor (nur rechter Joy-Con)



HD Rumble



NFC-Reader (Amiibo-Funktionalität)



Verschiedene Farben (grau, rot, blau)



Können über den Grip geladen werden

Die Konsole

Die Controller

Heute morgen um 5 Uhr hat Nintendo neue Details zur kommenden Nintendo Switch preisgegeben. Die Hybridkonsole wird weltweit am 3. März zum Preis von 299 USD erscheinen. Spiele werden keine Regionssperre haben und die neuen Joy-Con-Controller bilden das Herzstück des Geräts. Neue technische Details verraten, was die Switch so kann.Preis: 329 Euro (inkl. Dock, Grip, Joy-Con, HDMI-Kabel und AC-Adapter)Einzelpreis: 89 Euro (inkl. AC-Adapter und HDMI-Kabel)Einzelpreis Joy-Con: 49 EuroBundle mit zwei Joy-Cons: 79 EuroJoy-Con Grip: 29 EuroPro Controller: 69 EuroDas Display hat dieselbe Größe wie das vom Wii-U-Gamepad, aber mit 720p eine deutlich höhere Auflösung. Spielt man im Handheld- oder Tabletop-Modus (d.h. ohne TV), laufen Spiele in 720p. Befindet sich die Switch in ihrem Dock, können Spiele auch ingerendert und über HDMI ausgegeben werden. Wieviel Power der speziell für die Switch designte Tegra-Chip von Nvidia besitzt, ist weiterhin unbekannt.Für das auditive Wohl wird gut gesorgt. Über HDMI kann die Switchausgeben, im Handheld- bzw. Tabletop-Modus ist die Ausgabe von Stereo-Sound über integrierte Lautsprecher oder Kopfhörer-Anschluss möglich.Die Akkulaufzeit fällt miterwartungsgemäß gering aus, obwohl bei 720p ordentlich Leistung eingespart werden kann. Beisoll der Akku beispielsweise nur drei Stunden halten. Da werden ab März sicher einige Power Banks über die Ladentheke wandern.Problematisch könnte über die Zeit auch dersein. Zwar lässt die Switch sich mit SD-Speicherkarten füttern, doch die sind wiederum ebenfalls sehr begrenzt in ihrer Speicherkapazität. Sollten Spiele ähnlich viel Speicher benötigen wie aktuelle Titel auf PS4 und Xbox One, lässt sich eine 128GB Speicherkarte womöglich nur mit zwei bis drei Spielen beschreiben. Oder mit Skyrim. Offizielle Angaben über die Größe der Spieldaten gibt es bisher nicht.Nintendo Switch vereint beinahe alle bisherigen Features von Nintendo-Konsolen und -Handhelds in einem Gerät. So hat die Switch einen Touchscreen, während die abnehmbaren Joy-Con-Controller mit Bewegungssensoren daherkommen, wie wir sie bereits von der Wii kennen. Die Joy-Con-Controller können entweder an der Switch für ein klassisches Controller-Setup befestigt oder für lokalen Multiplayer einzeln betrieben werden. Beide Joy-Con-Controller kommen mit vier Facebuttons, zwei regulären Schultertasten, sowie zwei kleinen Schultertasten für den Einzelbetrieb. Der linke Joy-Con kommt - ähnlich wie der PS4-Controller - mit einem Capture-Button, der Screenshots (und eventuell Videos) abspeichern. Der rechte Joy-Con hat dagegen einen Home-Button.Besonders spannend ist der neuartige, der Objekte und ihre Distanz erkennen kann. So soll es beispielsweise möglich sein, Schere, Stein, Papier zu spielen. Zudem verfügen beide Joy-Con-Hälften über so genanntes. Hiermit soll es möglich sein, beispielsweise das Einfüllen von Wasser in ein Glas zu spüren.Die Joy-Cons können über das Grip-Accessoire auch zu einem klassischen Controller verbunden werden. Über den Grip werden die Joy-Cons zudem geladen.Während der Preis vonfür die Konsole angemessen erscheint, sind die Controller deutlich teurer als erwartet. Auch ein Preis von rund 90 Euro für die Docking Station wirkt zu teuer. Ob man wirklich einen zusätzlichen Raum bzw. Bildschirm mit dem Dock ausstattet, wird man sich wohl ganz genau überlegen.Die Nintendo Switch erscheint weltweit am 3. März zum Preis von 329 Euro. Es gibt zwei Versionen: eine mit grauen Joy-Con Controllern und eine mit neon roten und blauen Joy-Cons.