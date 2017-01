Nintendo Switch Reveal, Part II

Nintendo Switch Präsentation 2017

Live-Bericht aus Frankfurt

Wir stellen eure Fragen!

Nintendo Switch Links

Seit der Enthüllung von Nintendo Switch im letzten Jahr war es ziemlich still um Nintendos neue Heimkonsole. Morgen, am Freitag, denmorgens geht Nintendo mit dem Reveal in eine zweite Runde. Die Japaner wollen ein Releasedatum preisgeben und mehr von den Spielen zeigen.Unter www.nintendo.de/switch könnt ihr morgen ab 5:00 Uhr die Präsentation live mitverfolgen. Der Livestream wird auf japanisch mit englischem Voiceover übertragen. Gegen Mittag möchte Nintendo das Video mit deutschen Untertiteln auf dem offiziellen Youtube-Kanal veröffentlichen.Während der Switch-Präsentation wird Nintendo Spieletitel vorstellen, die gerade entwickelt werden und das genaue Release-Datum von Nintendo Switch enthüllen. Ob es darüber hinaus neue Infos geben wird, ist unklar.Nach der Präsentation werden wir live von Nintendos Switch-Event in Frankfurt berichten, das zeitgleich auch viele andere Journalisten besuchen. Vor Ort bringen wir mehr Infos in Erfahrung und werden die ersten Switch-Spiele selbst antesten. Einen detaillierten Anspielbericht findet ihr vermutlich am Freitagabend bei uns.Habt ihr Fragen zu Nintendo Switch? Schreibt uns eine Nachricht bei Facebook oder auf Twitter und wir fragen bei Nintendo für euch nach!