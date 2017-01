Fast wie ein MMO?

zählt ohne Frage zu den größten Hypeanimes der letzten Jahre. Auch wenn die Story für eine nicht geringe Anzahl an Zuschauern nach der Mitte des Anime den Zenit deutlich überschritten hat, konnte man sich eine nicht zu vernachlässigende Fanbasis aufbauen. Entsprechend ist das im November erschienene-Spiel für PlayStation 4 und PlayStation Vita,, schon der dritte Teil einer Reihe an Action-RPGs mit-Setting, die sich selbst als Pseudo-MMOs inszenieren. Nachdem ich die ersten zwei Teile noch übersprungen hatte – zu groß die Enttäuschung nach der ersten Animestaffel – wollte icheine Chance geben.Die gesamten-Spiele sindund nehmen sich entsprechende Freiheiten heraus. Charaktere werden zum Beispiel früher eingeführt als im Light Novel oder dem Anime und der Storyverlauf ist im Grunde sogar komplett anders. Entsprechend schickt euchnun sogar in ein ganz neues MMO namens "Sword Art: Origin", welches im Kanon gar nicht existiert. Dieses ist an das ursprünglicheangelehnt, aber natürlich ohne dieModifikationen, die aus dem Onlinespiel eine Todesfalle gemacht haben. So finden sich also Kirito und seine Freunde ein, um, tatsächlich, ein Spiel einfach nur zum Spaß zu spielen.Aber natürlich bleibt es nicht lange so. Kirito bemerkt irgendwann einen weiblichen NPC ohne Namen und ohne Persönlichkeit – ein Mysterium, das er und seine Freunde sich nicht erklären können. Fortan ist Premier, so nennen sie den Charakter, Dreh- und Angelpunkt, denn es gilt hinter ihr Geheimnis zu kommen. Es ist ein gut umgesetzter Storyansatz, dem aber die allerletzte Dringlichkeit fehlt. Geradehat schon so oft mit hohem Einsatz gepokert, dass es hier stark auffällt, dass es mal nicht direkt um Leben oder Tod geht.Ihr habt also eine Story, der es zu folgen gilt, aber natürlich befriedigt das Spiel auch die Bedürfnisse typischer RPG-Fans mit großen Gebieten zum Erforschen, reihenweise Quests und natürlich vielen fiesen Gegnern, die euch zum Grinden einladen. Befindet ihr euch in der Welt, seht ihr überall andere Spieler des MMO herumwandern, könnt sie ansprechen, euch mit ihnen anfreunden und natürlich zusammen kämpfen. Das gibt dem Spiel durchaus das Gefühl einer. Gerade wenn ihr die Stadt verlasst und im Feld kämpft, gibt es Momente, wo die Pseudo-MMO-Illusion sehr stark wirkt. Zum Beispiel, wenn ihr gerade einen Boss legen wollt und sich eine NPC-Party, die in der Gegend war, euch spontan anschließt und Unterstützung leistet.Leider lassen die Persönlichkeiten dieser Figuren ein bisschen zu wünschen übrig. Viel lässt sich aus den mageren Interaktionen nicht ziehen, aber es ist eine Idee, die es durchaus verdienen würde, weiter ausgebaut zu werden.Wer sich etwas mehr "Leben" wünscht, findet auch einen. Der macht aus dem Spiel zwar kein vollwertiges MMO, aber erlaubt euch mit bis zu drei Mitstreitern die Welt zu erforschen und natürlich in den großen Gebieten zu leveln und zu looten, wie es euer Herz begehrt.Das Kampfsystem erinnert an moderne MMOs gepaart mit ein bisschen. Ihr könnt ein paar simple Kombos austeilen, aber es gilt natürlich vor allem eure Spezialangriffe und andere Fertigkeiten schön regelmäßig einzusetzen und dann die Cooldowns abzuwarten. Dabei kann es sein, dass ihr auch mal ein Dutzend oder mehr nützlicher Fähigkeiten gleichzeitig zur Verfügung habt und diese entsprechend im Einsatz koordinieren müsst. Dadurch sind Kämpfe gegen Bosse und stärkere Mobs durchaus anspruchsvoll, da von euch eine hohe Aufmerksamkeit erfordert wird. Kämpfen im Autopilot, wie bei manch anderen Action-RPGs, ist nicht.Gerade die Kämpfe gegensind unheimlich spannend. Hier muss man das Teamwork auf 11 aufdrehen, da man nur gemeinsam mit koordinierten Attacken die riesigen Viecher zu Fall bringen kann. Erst wenn die Monster am Boden sind, kann man auch mal richtigen Schaden austeilen. Entsprechend sind auch das die Kämpfe, in denen ihr gerade online mit anderen Spielern am meisten Spaß auslocken könnt.Technisch holtalles aus der Vita raus. Die zu erforschenden Gebiete sind riesig und bieten, zudem tummeln sich gerne mal zwanzig, dreißig Charaktere, NPCs und Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm. Dies wird aber durch eine sehr wackelige Framerate erkauft. Kämpfe gegen die Raidbosse laufen beispielsweise auch gerne mal im sehr niedrigen, einstelligen Framebereich ab. Hier soll aber ein Patch noch Nachhilfe schaffen.versucht ein MMO zu simulieren und kommt diesem Ziel verdammt nahe. Andere Spiele, die sich an die Grundidee gewagt haben, wie zum Beispiel die-Titel, waren da einfach noch nicht so weit. Bei diesen Spielen hatte man eher das Gefühl, da hat jemand einfach eine Textbeschreibung bekommen, wie ein MMO so ist, und basierend darauf losentwickelt. Beikönnte man sich aber gut vorstellen, dass man mit ein paar Monaten mehr Aufwand daraus auch ein super MMO produzieren könnte. So bleibt ein kompetenter Singleplayer-Titel, der euch eine gute Illusion von Lebendigkeit vorspielt, und eine große Quelle für Spielspaß im Multiplayer mit insgesamt bis zu vier Spielern. Technische Schwächen trüben den sonst guten Eindruck, sollen aber mit einem Update behoben werden. Das Fehlen des Ad-Hoc-Modus für den Multiplayer, der bei den Vorgängern noch vorhanden war, ist dann aber ein etwas größerer Schnitzer. Im Vergleich zu Spielen, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, sind mirundzwar noch immer lieber, aber der neueste-Teil hat definitiv eine Daseinsberechtigung mit in dieser Liste.