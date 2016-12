Mehr Technik, mehr Spiele

Bitte gut werden, okay?

2017 könnte ein ziemlich frisches Jahr werden - spieletechnisch. Globalpolitisch reiten wir auf der Atombombe dem Festland entgegen, aber SPIELETECHNISCH könnte 2017 ein ziemlich feines Jahr mit vielen neuen Franchises werden. Und das nach 2016, das ja auch sehr gut darin war, uns mit neuen Sachen und Neuinterpretationen alter Sachen zu überraschen.Also, was erwartet uns 2017? Nun, ganz vorne natürlich die. Wird die neue japanische Konsole endlich wieder ein Durchbruch oder schlägt sich Nintendo mit den üblichen Fehlern gerade so durch? Man sollte ja eigentlich meinen, die lernen mal, aber vielleicht wird Nintendo wieder nur gefühlt drei Kopien des glorifizierten Tablets herstellen, wobei dann zwei In-House-Games die neuen Features wirklich verwendet und der Third-Party-Support reißt nach drei Monaten komplett ab. Oder es wird richtig gut! Man muss ja positiv bleiben.Des Weiteren wird wohl Microsoft mit dernachziehen, der man weiterhin nachsagt, sie würde mit Abstand die stärkste Konsole auf dem Markt werden. Mit der langen Entwicklungszeit und guten Fortschritten bei Grafikprozessoren glaube ich denen das auch, aber ich frage mich: Wozu? Vielleicht kann ich dann endlich meine VR-Brille an dem Teil anschließen, aber wenn alle Spiele zur Xbox One als auch die Scorpio kompatibel sein sollten, dann kann ich mir nicht vorstellen, was man mit all der Kraft tun sollte. Und dass die PS4 Pro schon eine schädliche Entwicklung ist, das sah man an der Ruckelfete, dieauf der normalen PS4 ist.Apropos Grafikprozessoren: PC-Enthusiasten dürfen sich wohl sehr bald auf den Highendkampf zwischenund vermutlich entsprechenden Preisstürzen freuen. Nvidia hat letztes Jahr mit der GTX 1070 und GTX 1080 gut vorgelegt, bald sollten die konkurrierenden Vega-Grafikkarten von AMDs Radeon Technology Group folgen. Und dann wird Nvidia mit der GTX 1080 Ti noch mal einen dicken Scheit ins Feuer legen. Dann ist gutes 4K-Gaming endlich da! Also, jetzt das echte, nicht die "Ihr könnt das 1x-Anti-Aliasing und verwaschene Texturen jetzt auch in 4K bei 30 FPS genießen"-Konsolenvariante.Aber kommen wir doch mal zu den wichtigen Sachen: den Spielen. Ich habe euch malherausgepickt, die 2017 erscheinen dürften, falls Trump und Putin uns nicht in die nukleare Steinzeit schicken.- Knallharte Schlachten mit Rittern und Samurai!- Enorm spannend aussehender Mix aus Steinzeit und Sci-Fi mit riesigen Maschinen-Kreaturen.- Der erste Teil war immerhin schön anzuschauen, hoffentlich bringt der zweite noch etwas mehr Gewicht auf die Waage.- Ich habe bei Kingdom Hearts komplett den Überblick verloren, aber wird bestimmt gut!- Nidhogg war genial. Der zweite Teil trifft ein paar fragwürdige Designentscheidungen, aber wird die Mechaniken verbreitern.- Nier ist zu einem meiner Lieblingsgames avanciert und entsprechend bin ich gleichzeitig gespannt und habe Angst vor einem Sequel. Vor allem, weil das Spiel keins brauchte.- Wird viel gehyped als das neue Dark Souls mit östlichem Flair.- Wer hätte gedacht, dass Outcast tatsächlich noch mal ein echtes HD-Remake bekommen würde?- Wahrscheinlich DAS japanische RPG, auf das die Fans seit Jahren warten.- Resident Evil erfindet sich zum zweiten Mal neu. Vielleicht!- Ich glaube ja nicht daran, dass die den Release 2017 einhalten können, aber man kann ja hoffen.- Mal wieder ein klassisches Sonic, aber das kann Sega immerhin noch.- Die Sterne stehen gut, dass es das beste Zelda aller Zeiten werden könnte.- Ich liebe, ich liebe Numenera. Wird ein gutes westliches RPG!- Falls Shenmue 3 nicht herauskommt, gibt es immerhin wieder ein neues Yakuza.- Nachdem Microsoft Rare annektiert hat, waren viele traurig. Eventuell wird mit Yooka-Laylee endlich wieder alles gut.Und abschließend zur Jahresvorschau noch ein Rückblick auf den letzten Monat: