GOTY-Nominierung 2016

2016 hatte es nicht leicht in Sachen Spiele, denn 2015 war einfach ein großartiges Jahr mit vielen Top-Titeln. Wer aber meint, er könne dieses Jahr die verpassten Kracher nachholen, der hat sich getäuscht. Es gab genug Neues zu Zocken, dass euer Geld und eure Zeit wert war. Und es gab auch einige Überraschungen, wie das neueoder. Ich gebe zu, ich habe viel geballert in diesem Jahr, deswegen ist mein GOTY auch ein Shooter. Doch nicht irgendein Shooter, sondern DER Shooter, der 2016 wohl am deutlichsten aufgemischt hat.Und dieses Spiel ist Overwatch- nur von Blizzard - sein wird. Doch je mehr ich es spielte, je mehr ich über die Mechaniken lernte, desto unpassender finde ich den Vergleich.ist einer der faszinierendsten Teamshooter, die ich je gespielt habe. Und der Fokus liegt ganz klar auf Team. Kaum ein Spiel belohnt Teamarbeit so sehr wie. Klar ist es möglich als Sick Genji Pro das Spiel zu dominieren. Sobald der Gegner aber zusammenarbeitet, kann man diese Gefahr sehr schnell bannen und aus dem Backline-Zerstörer wird das größte Hindernis für das Team. So habe ich es selbst schon erlebt.Die größte Stärke vonliegt im Balancing und den Synergien zwischen den Helden. Blizzard schraubt ständig an den Helden, und auch wenn einige ganz klar nützlicher sind als andere, so ist kein Held absolut nutzlos. Und mit jedem Patch ändert sich das Spiel spürbar. Kaum ein Match fühlt sich gleich an, nicht alleine weil es so viele Helden gibt, sondern weil die Wahl der Helden die Strategie diktiert und ein großer Aspekt das Anpassen der Heldenwahl an die Situation darstellt. Besagter Genji lässt sich nicht aufhalten? Versucht es doch mal mit einem Winston, der nichts anderes macht, als dem Cyberninja auf die Pelle zu rücken.Blizzard hat große Pläne für ihre neuste Schöpfung. In der eSport-Szene hat sich der Shooter bereits etabliert, aber auf diesen Lorbeeren ruhen sie sich nicht aus. Bereits zwei neue Helden, eine neue Map und eine neue Playlist haben es ins Spiel geschafft. Die zweite neue Map ist bereits auf dem PTR anspielbar und soll Anfang nächsten Jahres kommen. Außerdem haben sie bereits genügend Ideen für noch mehr Helden und neue Spielmodi. Ja, Rian hat irgendwie recht in seinem Test bedient sich bei vielen Spielen. Aber Blizzard hat diese Elemente zu etwas bislang Einzigartigem verbunden.