GOTY-Nominierung 2016

war sicher nicht größte oder längste Spiel des Jahres. Doch der clevere Puzzle-Platformer hat es geschafft, dass ich meinen Bildschirm laut mit "Was, was, was?" angeschrien habe. Was immer ein gutes Zeichen ist! Für die letzte halbe Stunde des Spiels habe ich den Mund wohl nicht mehr zugemacht. Ich war mir nicht sicher, was ich da gesehen hatte. Doch ich wusste, dass ich das nie wieder vergessen würde.Zwischen Triple-A-Schwergewichten wie XCOM 2 Uncharted 4 und Overwatch istein Spiel, das mich sowohl spielerisch als auch künstlerisch begeistert.gewährt euch etwain seiner alptraumhaften Welt. VierStunden. Es ist herausragend in seiner bedrückenden Atmosphäre, die unentwegt vermittelt, dass etwas im Argen liegt. Dabei sticht es durch starke Bilder hervor, in denen es eine gruselige wie mysteriöse Geschichte erzählt, die vor allem emotional wirkungsvoll ist - auch wenn man sie nicht ganz begreifen kann. Viele andere Spiele dieses Jahres übertrifft es in seiner erfolgreichen Umsetzung von Environmental Storytelling. Es gibt Wort, keinen Text - nur Bilder. Dabei muss man nach den wichtigen Hinweisen nicht in abgelegenen Winkeln suchen.stellt sicher, dass alles Wichtige im Rampenlicht erzählt wird.Gleichzeitig begeistert mich das Puzzle-Design des Spiels. Auch beifindet man Schalter und Kisten, doch die Rätsel sind frisch und clever. Vor allem aber muss man keine Aufgabe doppelt verrichten, sondern kann sich darauf verlassen, dass in jedem neuen Raum auch eine neue Idee wartet.war einzigartig für 2016 und selbst für die Kürze von vier Stunden möchte ich euch allen dieses Spiel empfehlen. Es hat das Zeug zum Spiel des Jahres.