GOTY-Nominierung 2016

Wenn ich dürfte, würde ich wahrscheinlich jedes Jahr aufs Neueals GOTY nominieren. Da wir hier aber in einer Schreckensherrschaft leben (holt mich hier raus!) und ich mich dem allgemeinen Pöbel anpassen soll, muss ein Titel her, der auch wirklich 2016 erschienen ist. In der Rückschau kamen aber wirklich so viele gute Spiele dieses Jahr, dass die Wahl nicht wirklich leicht ist.Nach kurzer Überlegung möchte ichals GOTY für das Jahr 2016 nominieren! Nicht nur grafisch setzte der Action-Shooter neue Maßstäbe, auch die Story wurde absolut perfekt an den Mann gebracht, sodass ich es am liebsten in einem Stück verschlungen hätte. Besonders überzeugte mich das Pacing der Geschichte. So gab es Passagen, in denen man die Schönheit der Landschaften und Gräber entdecken konnte, in denen man sich umtrieb – aber an anderen Stellen wurde wiederum geballert, was das Zeug hielt.Dazu wurden noch Fahrzeuge integriert, die aber nicht wahllos hineinplatziert wirkten, sondern als Mechanik ihren eigenen Sinn erhielten und das Spiel somit um einen Aspekt mehr bereicherten. Positiv auffallen konnte auch diemit der die Gefühle der Charaktere in der Story einfach perfekt rübergebracht wurden. Es ist einfach, als hättealles Gute der-Teile zusammengesammelt und um ein paar weitere Aspekte verfeinert – genau so soll es gehen.Am allermeisten begeisterte mich aber die Stimmung im ganzen Spiel. Es gab fröhliche und lustige Passagen, aufregende und adrenalintreibende Situationen. Und zu guter Letzt: der traurige Höhepunkt am Ende. Das alles gepaart mit einer heroischendie schon an vielen Stellen in der Story gefühlstechnisch das Ende der Serie einläutete. Deswegenfor GOTY 2016! Mehr zu lesen gibt es natürlich im Review.